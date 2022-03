Ducati regrette les "prétextes" visant à interdire le holeshot device

Charger le lecteur audio

Lorsque les participants à la conférence de presse de lancement du Grand Prix du Qatar ont été interrogés jeudi sur l'évolution des variateurs de hauteur des MotoGP, c'est à travers eux la position de chacun des six constructeurs engagés dans le championnat qui s'est exprimée. Et il n'a pas été surprenant d'entendre Pecco Bagnaia expédier la question en une phrase, arguant que les dispositifs actuels ne compliquent pas sa tâche de pilote sur la Ducati, alors que ses cinq collègues se sont montrés bien plus critiques.

Parmi eux, Marc Márquez n'a pas mâché ses mots, s'en tenant à une ferme opposition à ces développement ultra technologiques qu'il a déjà eu le loisir d'exprimer lorsqu'il a fait son retour à la compétition, en avril 2020, après de longs mois de convalescence. En affirmant que c'est, pour lui, "quelque chose qu'il faudra enlever à l'avenir", le pilote Honda a fait émerger la volonté de son constructeur, mais également de Yamaha, Suzuki, KTM et Aprilia, d'interdire prochainement le dispositif dit "holeshot device" dans sa plus récente évolution.

Cette question a été discutée lors de la dernière réunion de la MSMA (l'association des constructeurs), durant laquelle les cinq marques ont fait front commun face à Ducati en annonçant leur intention de faire modifier le règlement pour interdire dès la saison 2023 ce système utilisé aujourd'hui à l'avant des machines et plus uniquement au départ, mais pendant le tour.

Les raisons invoquées sont en lien avec la sécurité ainsi qu'avec les coûts de développement engendrés par ce système, s'ajoutant à ceux déjà utilisés par tous et qui s'appliquent à l'arrière des machines, ou à l'avant mais au départ uniquement. Par la voix de son directeur sportif, Ducati Corse a cependant pointé du doigt des "prétextes" et défendu ce système que la marque assure avoir développé dans le cadre du règlement actuel.

"C'est une solution sur laquelle nous avons travaillé l'année dernière, dans le cadre du règlement. Il est dommage de voir que la réaction des autres constructeurs face à une énième innovation venant de Ducati est d'essayer de changer le règlement afin de l'interdire", a déclaré Paolo Ciabatti à Sky Sport en Italie.

"La demande des constructeurs, qui sont cinq contre un, est de l'interdire à partir de 2023. Nous verrons si la Commission Grand Prix prendra une décision dans les prochains jours et ce qu'elle sera. De notre point de vue, je le répète, il s'agit d'une nouvelle innovation de Ducati que les autres concurrents tentent de bloquer en mettant en avant des raisons qui sont selon nous des prétextes."

S'il exprime un certain agacement face à une situation qui se répète, c'est que Paolo Ciabatti n'a pas oublié l'opposition des autres marques à d'autres développements de Ducati, à commencer par les ailerons, apparus en premier sur les Desmosedici et finalement interdits dans leur forme initiale. On se souvient également qu'il y a trois ans, une réclamation avait été déposée contre les pilotes Ducati par Aprilia, Suzuki, Honda et KTM afin de faire invalider le résultat du Grand Prix du Qatar en faisant reconnaître la non-conformité d'un déflecteur placé sur le bras oscillant de la Desmosedici. Après le rejet de cette réclamation par le panel de commissaires, les constructeurs avaient déposé un recours en appel menant à une audience devant la Cour d'appel de la FIM en Suisse, avant d'être déboutés.

Depuis, Ducati a poursuivi le développement du holeshot device introduit pour la première fois en 2018, ce système n'étant plus limité à une utilisation au départ des courses comme le voulait son principe premier. Devenu utilisable sur l'ensemble du tour, il a été copié par toutes les marques jusqu'à être adopté également à l'avant des machines. Mais la dernière évolution aperçue sur les Ducati pendant les essais hivernaux semble avoir poussé la concurrence à chercher à mettre le holà.

"En MotoGP, on recherche les dixièmes de seconde", a ajouté Paolo Ciabatti. "C'est un système qui, selon nous, sur certains circuits, peut aller dans ce sens, mais nous parlons peut-être d'un dixième ou même moins sur certains circuits. Comme vous le savez, on recherche les centièmes dans le cadre du règlement et c'est ce que nous avons fait, mais la situation est celle-là. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe."

Paolo Ciabatti, directeur sportif Ducati Corse