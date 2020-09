Objectif premier podium pour un Nakagami qui en veut !

Takaaki Nakagami confirme chaque week-end un peu plus qu'il est l'homme sur qui le HRC peut compter en l'absence de Marc Márquez. Alors même que la convalescence du champion espagnol a encore été prolongée samedi, et cette fois pour plusieurs mois, le pilote LCR a décroché au guidon de la Honda de l'an dernier sa première qualification en première ligne.

Lui qui n'avait pas fait mieux que huitième en qualifs depuis le début de la saison, il s'est cette fois invité dans la bagarre pour la pole position, qu'il n'a manquée que pour 22 millièmes. À l'heure d'évaluer ses adversaires en vue de la course de cet après-midi, Pol Espargaró l'a même cité, conscient que les écarts se sont resserrés grâce au temps de piste dont la concurrence de KTM a su profiter au cours de ces deux week-ends au Red Bull Ring.

"Je ne m'attendais pas à me battre pour la pole position, car notre objectif était d'être en première ligne. Je suis très content d'avoir obtenu ma première qualification en première ligne", se réjouit Takaaki Nakagami, qui regrette seulement d'en avoir "un peu trop fait" dans son dernier tour et que celui-ci ait été annulé lorsqu'il a posé ses roues sur la partie verte interdite, derrière un vibreur.

"Aujourd'hui en MotoGP les chronos sont vraiment très serrés, tout le monde est très proche, il est donc vraiment important de partir de l'une des deux premières lignes. Je n'y étais jamais arrivé", souligne-t-il. "Cette année, j'ai rencontré des soucis en qualifs, je n'ai toujours pu obtenir que la troisième ou la quatrième ligne, or il est toujours difficile ensuite d'être bien placé au début de la course, même si, au final, j'arrive toujours à dépasser d'autres pilotes et que j'ai toujours terminé dans le top 10."

"Je pense qu'on a vraiment une bonne opportunité de monter sur le podium cette fois. Je ne parle pas de gagner la course, mais notre objectif pour ce week-end est d'obtenir un premier podium. Bien sûr si j'ai l'opportunité de gagner, je vais essayer !"

Un ou deux dixièmes à trouver

Depuis le deuxième Grand Prix de cette saison particulière, Takaaki Nakagami se montre régulièrement aux avant-postes en essais libres, et bien que ses faibles qualifications lui aient mis des bâtons dans les roues, il a su marquer les esprits notamment avec un podium manqué de peu au Grand Prix d'Andalousie ou encore sa sixième place le week-end dernier. Ce premier podium tant espéré est-il pour aujourd'hui ?

"Je suis très content du week-end, il a été bon jusqu'à présent. Dès les EL1 j'ai été très régulier, et même si les conditions changent beaucoup entre le matin et l'après-midi, on a plutôt bien géré cela et on s'est bien adapté, j'ai toujours fini les séances dans le top 5. C'est vraiment bien, ça veut dire qu'on est plutôt bien dans n'importe quelles conditions", se félicite-t-il.

"En EL4 on a travaillé sur le rythme de course. Il nous manque encore un ou deux dixièmes au tour, mais on continue à travailler et j'espère qu'on arrivera à affiner la préparation des réglages de la moto. On travaille aussi sur l'électronique, car en 28 tours c'est plutôt dur, surtout pour le pneu arrière. On a toujours du patinage et des mouvements à la fin de la course, alors il faut qu'on trouve le meilleur équilibre au niveau de l'électronique."

"Un dixième, ça parait peu, mais sur la piste ça représente un gros effort", sourit le pilote LCR au micro du site officiel du MotoGP. "Les Ducati semblent en tout cas très fortes. Et Pol aussi : il a eu deux accidents sur les deux dernières courses, alors il est comme moi, il veut gagner ! Tout le monde est vraiment avide d'obtenir un bon résultat et ça vaut aussi pour moi, alors je vais faire de mon mieux et essayer de prendre du plaisir."