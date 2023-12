La saison à oublier de Miguel Oliveira : "J'ai tout vécu"

Poussé vers la sortie par KTM, qui ne lui proposait qu'une rétrogradation chez Tech3 alors qu'il reste le pilote le plus victorieux de la marque en MotoGP, Miguel Oliveira s'est lancé dans un nouveau défi cette année, en découvrant l'Aprilia satellite dans l'équipe RNF. Les premiers signes étaient prometteurs, avec une qualification en deuxième ligne sur ses terres, à Portimão, et le premier tour de la saison bouclé en tête en course principale, mais Oliveira a vite déchanté.

Percuté par Marc Márquez, le Portugais a été touché à la jambe droite et a dû déclarer forfait pour le GP d'Argentine. Cette blessure illustrait ce qui allait suivre pour lui cette saison puisqu'il a encore fait les frais d'accidents qu'il n'a pas provoqués à Jerez, puis à Losail. En Espagne, il a été pris dans l'accident du départ et a souffert d'une fracture de l'humérus, tandis qu'au Qatar, Aleix Espargaró l'a mis à terre dans le premier tour du sprint, ce qui l'a laissé avec une fracture de l'omoplate. Il a dû renoncer aux courses du Mans, à l'épreuve principale de Losail et aux deux manches de Valence.

Entre ces différentes périodes de blessures, Oliveira ne s'est classé que cinq fois parmi les dix premiers, et trois fois dans le top 5, payant notamment des soucis de fiabilité sur son Aprilia, aux Pays-Bas, en Autriche et en Thaïlande. Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur sa saison "affreuse", le pilote de 28 ans a repris le terme à son compte, espérant avoir concentré toutes les difficultés sur cette campagne pour pouvoir repartir du bon pied l'an prochain.

"C'était affreux", a résumé celui qui portera les couleurs de la nouvelle équipe Trackhouse la saison prochaine. "J'ai fini huit courses et ce n'est pas ce que j'attendais, c'est sûr. Il y a eu un peu de tout cette saison : de la malchance, des accrochages avec d'autres pilotes, des incidents, des problèmes techniques sur la moto. J'ai eu un peu de malchance mais je pense que ça m'a aussi donné de la force de caractère pour la saison prochaine. Je suis ravi d'avoir tout vécu cette saison, donc j'espère que la prochaine sera meilleure."

Miguel Oliveira a cumulé les blessures du début à la fin de la saison

Alors qu'Aprilia n'avait que deux motos depuis son retour en 2015, la marque comptait cette année sur la présence de deux machines supplémentaires avec RNF et sur l'expérience de Miguel Oliveira pour travailler plus efficacement. Cependant, le pilote portugais ayant terminé moins de la moitié des courses, son apport a finalement été assez faible.

"Nous sommes ravis d'avoir cette équipe privée avec nous parce que depuis le début, cela nous a aidés", a néanmoins noté Paolo Bonora, directeur de course d'Aprilia, au site officiel du MotoGP. "Nous avons pu beaucoup plus comprendre le comportement de la moto avec différents styles de pilotage, mais nous avons trop souffert des blessures du coté d'Oliveira. Cela a beaucoup affecté sa saison. C'est un très bon talent, avec un potentiel élevé, mais il ne nous a pas montré, et à tout le monde, ce qu'il pouvait faire sur cette moto. On espère que la saison prochaine, il aura beaucoup plus de chance."

Avant de songer à la saison 2024, Miguel Oliveira va devoir parfaire sa condition physique pendant une pause hivernale qui est arrivée à point nommé après sa fracture de l'omoplate. Il lui reste moins de deux mois pour retrouver la forme mais il assure garder le moral, croyant en sa capacité de repartir d'une feuille blanche en février.

"C'est comme ça. Il faut que je me rétablisse, je ne suis pas découragé par le fait de finir la saison comme ça. C'est sûr que j'aurais été heureux de finir la course de Valence dans un bon état d'esprit, de faire le test et d'avoir ces sensations pour l'hiver, mais l'an dernier, j'avais abordé l'hiver avec des victoires, j'avais fini troisième ou quatrième au test de Valence, donc je pense que ces sensations s'effacent quand on repart à zéro et qu'on fixe de nouveaux objectifs pour la saison. Je veux juste être à 100% pour les tests hivernaux à Sepang, et repartir de là."