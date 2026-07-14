Épargné par sa main, Pedro Acosta se surprend au Sachsenring
Deux semaines après avoir dû abandonner aux Pays-Bas, Pedro Acosta a senti les effets de son opération et n'a pas été gêné par sa main au GP d'Allemagne. Il s'est même offert un résultat supérieur à ses attentes.
Les plus belles photos du GP d'Allemagne MotoGP
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Pedro Acosta ne savait pas trop à quoi s'attendre en arrivant au Sachsenring. Le week-end a finalement dépassé ses attentes. Il a encore été le meilleur représentant de KTM, avec une grosse marge sur ses adversaires, et surtout, il n'a pas été gêné par sa main droite, une dizaine de jours après avoir été opéré pour un syndrome du canal carpien, qui avait provoqué son abandon à Assen.
Acosta a eu la chance que le Sachsenring ne comporte que trois virages sur la droite, ceux qui obligeaient à forcer plus sur sa main. Il ne ressentait finalement qu'une petite douleur. "Tout est en ordre", se félicitait-il dès samedi. Un bon bilan confirmé après l'arrivée.
"Je suis super content de la façon dont a fonctionné ma main", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "Aujourd'hui, j'étais un peu plus fatigué sur le côté gauche parce que j'ai essayé de ne pas mettre la cicatrice sous une pression trop forte, étant donné que j'ai encore les points – il y a une petite inflammation, là. Mais quoi qu'il en soit, j'ai senti mes doigts tout au long de la course, je suis super content !"
"Maintenant, il est temps de prendre un peu de repos, [lundi] on va essayer d'enlever les points et ensuite je vais essayer de rouler un peu cet été et voir comment je me sens."
Pedro Acosta avait encore des points au niveau de la main au Sachsenring.
Photo de: Alexander Trienitz
La surprise du dimanche !
Acosta se plaignait plus de difficulté à gérer sa gomme avant, mais il n'était pas étonné par sa huitième place lors du sprint, après avoir réalisé l'un des rares dépassements de l'épreuve, sur Fabio Quartararo.
"C'est normal. Ce n'est pas surprenant que Ducati soit rapide, qu'Aprilia soit rapide, c'est la réalité. Habituellement, on arrive à être dans le top 5 et quand on a du mal, notre position naturelle et c'est d'être septième, neuvième ou dixième, donc c'est un week-end normal. Je ne m'attendais pas à souffrir autant de l'avant et si peu de l'arrière."
Acosta ne s'attendait pas à beaucoup mieux pour la course. Il a pu se classer au quatrième rang. Il était huitième en début de course, avant de doubler Pecco Bagnaia et Jorge Martín, et de profiter des chutes de Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez.
"On peut dire que c'est une surprise. Une surprise du dimanche ! Je pense que personne n'attendait cette prestation. Dans le warm-up, on a tout changé par rapport à hier et j'avais beaucoup de mal. J'ai dit aux gars 'Mettez la moto d'hier' et j'ai essayé de gérer de la meilleure façon."
"On savait déjà que le medium arrière était moins critique que l'avant. Cette première dégradation est arrivée vers le 17e tour. C'est là que j'ai complètement perdu le contact avec Ogura. Il faut s'en satisfaire, j'ai réussi à bien gérer les pneus, j'ai attaqué quand il le fallait, j'étais assez performant en début de course. C'est bien avant la pause estivale."
Avec Léna Buffa
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