Les pilotes Tech3 dans le grand bain, avec de nouvelles découvertes

Après dix jours d'essais hivernaux, les cinq rookies engagés dans la nouvelle saison MotoGP ont plongé dans le grand bain vendredi, avec les premiers essais libres du Grand Prix du Qatar. Privés de roulage à Losail cette année, le programme ayant privilégié la nouvelle piste de Mandalika, ils ont découvert les spécificités d'un tracé rapide au guidon de leur puissante KTM RC16 mais également du pilotage en nocturne, si atypique. Un nouvel apprentissage pour eux, après quelques dernières semaines déjà riches en nouveautés.

"L'intersaison et les essais hivernaux sont toujours une période chargée et intéressante", note Hervé Poncharal auprès du site officiel du MotoGP, lui qui encadre deux nouveaux pilotes cette saison. "Remy [Gardner] et Raúl [Fernández] ont tous les deux découvert Sepang avec une MotoGP. […] Ils ont beaucoup appris. Ils ont appris que la condition physique est très importante, même s'ils le savaient déjà, ils ont appris comment travailler avec leur équipe. C'est la meilleure période de l'année pour se comprendre les uns les autres."

"Les pilotes ont bien sûr découvert leur moto, mais ils ont aussi découvert un nouvel environnement et une nouvelle équipe. Beaucoup de techniciens leur posent des questions qu'on ne leur a jamais posées auparavant, ils sont entourés par beaucoup de personnes. Et ils ont aussi découvert le circuit qui accueillera le prochain Grand Prix, en Indonésie. Ça a donc été une période très chargée et je pense qu'ils sont tous les deux très contents, à la fois de l'équipe et de leur moto. Ils savent qu'ils ont beaucoup à apprendre", souligne le patron du team Tech3.

Remy Gardner et son chef mécanicien, Alex Merhand

"Pour être totalement honnête, je crois qu'hier soir Raúl s'attendait à être plus un peu proche du top 10, mais comme je le lui ai dit, c'est le MotoGP, la grille cette année est incroyablement compétitive", ajoute Hervé Poncharal. Il est vrai qu'en étant distancé d'une seconde par les hommes du top 10, qui accèderont directement à la Q2, Raúl Fernández faisait grise mine après sa première journée de Grand Prix, affichant déjà un tempérament de compétiteur que sa 19e place ne pouvais contenter.

"Mes sensations ont été très mauvaises", pestait le jeune prodige espagnol au moment de débriefer sa journée auprès de Motorsport.com. "La vérité, c'est que ça a été une journée un peu difficile, sûrement la pire journée que j'ai connue depuis que je suis pilote MotoGP. Plus que la position, c'est une question de sensations. Il va falloir qu'on revienne là où l'on était."

Les cinq rookies en bas de classement

Au terme des trois premières séances d'essais libres, les cinq rookies occupent pour le moment les dernières places du classement. Premier d'entre eux depuis hier, Fernández n'a pas pu améliorer son chrono durant les EL3 disputés samedi à la mi-journée et il devra donc, comme ses camarades, en passer par la Q1 en début de soirée pour déterminer sa place sur sa première grille de départ dans la catégorie reine.

Bien que remis de la lourde chute qu'il a subie lors des tests en Indonésie il y a deux semaines, l'Espagnol concédait être "un peu fatigué" vendredi soir, du fait du programme décalé de ce Grand Prix atypique. Son coéquipier, Remy Gardner, se voulait quant à lui bien plus positif dans son commentaire après cette entrée en matière, en dépit de sa 21e place − devenue 23e après les EL3.

"Je pense qu'on doit encore un peu trouver ma direction sur la moto. Je ne suis pas encore totalement à l'aise avec les réglages, mais je le savais depuis les tests", expliquait l'Australien, Champion du monde Moto2 en titre. "C'est vraiment sympa d'être enfin un pilote de MotoGP sur un week-end de course. Cet aspect est très cool. Tout est nouveau, les pneus sont nouveaux, et les méthodes de travail au cours du week-end sont différentes du MotoGP. Je continue à apprendre mais ça va. Je me suis jaugé en piste, les virages sont vraiment plus rapides avec une MotoGP. On s'habitue à tout ça."

"On est confiants quant au fait que Remy et Raúl seront là", reprend Hervé Poncharal, qui en a vu d'autres. "Ce sera une saison excitante, mais pour nous il s'agit d'être un peu plus proches des avant-postes à chaque course. C'est le début du championnat, il faut qu'on fasse autant de tours que possible et on verra où l'on se situe dimanche."

Après cette première salve d'essais libres, les pilotes Tech3 encadrent Marco Bezzecchi (VR46) et Fabio Di Giannantonio (Gresini), tous les quatre étant contenus en un demi-dixième à 1"4 du temps de référence. Darryn Binder (RNF) ferme la marche, une demi-seconde plus loin.

Avec Germán Garcia Casanova et Vincent Lalanne-Sicaud