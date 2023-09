Pirro et Miller hors course après s'être accrochés

Ducati a perdu dimanche un élément majeur de son développement, son pilote essayeur Michele Pirro, touché à la cheville après avoir été pris dans un accrochage en course. Alors qu'il disputait le GP de Saint-Marin en tant que wild-card, l'Italien a eu un contact avec Jack Miller.

L'incident est survenu dans le virage 4 de la piste de Misano, au dixième tour de la course. Les deux hommes étaient en bagarre pour la 14e place, à distance du groupe précédent dans lequel figuraient notamment Johann Zarco et Fabio Quartararo. Miller a expliqué s'être dans un premier temps loupé dans le septième tour, donnant l'opportunité à Franco Morbidelli de se lancer dans un duel contre lui. C'est après une tentative de dépassement du pilote Yamaha que semble s'être produit cet accrochage avec Pirro, qui se trouvait derrière eux.

"Je me suis retrouvé à la portée de Franco Morbidelli, qui a essayé de passer six fois, à chaque fois en sortant de la piste", a décrit le pilote KTM, non sans exagération. "Sa dernière tentative, il l'a faite au virage 4. Il est sorti et, alors que j'étais en train de prendre le virage, Pirro m'a centré et m'a tapé au milieu des côtes. Et ça a été tout."

"Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça n'a pas été le meilleur week-end pour nous", a ajouté Jack Miller. "C'est merdique de terminer une course comme ça, mais il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu faire."

Michele Pirro s'est excusé pour ce contact, mais a expliqué s'être trouvé impuissant : "Malheureusement, Miller a élargi après une collision avec Morbidelli et, quand il est revenu sur sa trajectoire, je n'ai rien pu faire pour l'éviter. Je suis désolé, c'était un incident de course."

L'incident a été placé sous enquête du panel de commissaires mais l'audition de Pirro n'a pu avoir lieu dimanche, puisqu'il a été transféré au centre médical. La décision des commissaires quant à une éventuelle responsabilité dans cet accrochage ne tombera donc qu'en Inde.

Le pilote essayeur de Ducati déplore une contusion à la cheville droite, ce qui le force à manquer ce lundi le test organisé à Misano, pourtant important pour tracer la feuille de route du développement 2024. Pour ne pas arranger les affaires du constructeur, Pecco Bagnaia, épuisé par le week-end de course après son accident de Barcelone, n'est pas attendu en piste, et Enea Bastianini est convalescent pendant au moins un mois. C'est d'ailleurs Pirro qui doit remplacer le #23 pour les deux prochains Grands Prix, à commencer par celui d'Inde, la semaine prochaine.

À noter que cet accident a également eu pour conséquence de faire sortir de la piste Fabio Di Giannantonio, stoppé un instant afin d'éviter les pilotes accidentés, puis reparti en queue de peloton. Lui-même est incertain pour le test, à cause d'une épaule douloureuse à la suite d'une chute vendredi.