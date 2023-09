Pol Espargaró sent que son abandon l'a privé d'un top 6

Pol Espargaró a quitté Barcelone sans le moindre point en raison d'une chute en course sprint et d'un souci lié à l'embrayage dans l'épreuve principale, mais il a une nouvelle fois montré des signes rassurants quant à son rythme. En grande difficulté pour son retour à la compétition à Silverstone, quatre mois après s'être lourdement blessé, il avait déjà impressionné en course sprint au Red Bull Ring, en prenant la sixième place.

Au GP de Catalogne, il est passé très près d'une qualification directe en Q2 mais a finalement dû se contenter de la 14e place sur la grille. Un souci avec son embrayage l'a fait dégringoler au 18e rang au départ de la course sprint mais il est remonté à la 15e position avant un contact avec Luca Marini et une chute au virage 5. Le lendemain, le pilote Tech3 a immédiatement été stoppé par son problème technique, mais il pense qu'il aurait pu profiter des circonstances de course pour s'offrir son premier top 10 de l'année dans une course principale.

"J'aurais pu faire un bon résultat parce que beaucoup de pilotes avaient abandonné, comme les deux pilotes Ducati officiels, moi-même, Brad [Binder] n'a pas vu l'arrivée", a listé Espargaró, qui avait pu garder un medium à l'avant pour la deuxième départ, contrairement à plusieurs pilotes pris dans la chute provoquée par Enea Bastianini : "Ceux qui sont tombé n'avaient peut-être pas d'autre medium à l'avant donc ils ont pris le tendre. Certains n'avaient même pas de pneu neuf à l'arrière. C'était une journée pour faire un très, très bon résultat, comme un top 6 ou 7, mais c'est comme ça."

Pol Espargaró

Alors que son frère Aleix Espargaró a triomphé en remportant les deux courses du week-end, le cadet de la fratrie a quitté leur course à domicile avec une certaine frustration. Tout au long du week-end, de petits riens sont venus troubler le parcours de Pol Espargaró et l'ont privé de potentiels bons résultats.

"Ce qu'il s'est passé [dimanche] est vraiment dommage parce qu'on a été très rapides tout le week-end. Mais pour une raison ou une autre, on a manqué de chance les trois jours. Vendredi, j'ai manqué la Q2 pour 0"028, puis dans le sprint j'ai été percuté par un pilote, j'ai perdu un aileron et j'ai tiré tout droit dans les graviers. Puis [dimanche], on a eu un problème technique après avoir été chanceux en sortant des accidents du premier virage sans rien, donc c'est juste de la malchance."

"Ça arrive parfois, c'est la course, on doit juste se tourner vers la prochaine manche. On a été rapides à Misano par le passé donc on verra ce que l'on pourra faire."