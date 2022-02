Pol Espargaró attend un gain de puissance sur la Honda

Charger le lecteur audio

Honda a profondément modifié sa moto pour la saison 2022. Apparu pour la première fois au test de Misano en septembre dernier et depuis peaufiné, ce concept totalement nouveau, qui marque l'un des plus gros changements d'une année sur l'autre selon Marc Márquez, se caractérise visuellement par sa prise d'air verticale et ses ailettes dirigées vers le bas.

La disposition des pièces a également été modifiée et toutes ces nouveautés ont transfiguré le comportement de la Honda, lui apportant le grip arrière qui lui a fait défaut la saison passée. Marc Márquez est contraint de moins exploiter son pilotage sur l'avant mais Pol Espargaró est ravi puisqu'il peut enfin utiliser le frein arrière à sa guise. Le #44 estime cependant que la moto conserve une marge de progrès significative sur le moteur.

Face à l'armada Ducati, plus représentée que jamais et toujours aussi redoutable en ligne droite, tous les constructeurs sont en quête de puissance et Honda ne fait pas exception. La firme nippone a introduit un V4 lui aussi profondément remanié et qui apporte un bénéfice, mais semble plus dominé qu'avant en puissance par Ducati, Aprilia et KTM, les autres marques utilisant cette architecture.

"On utilise de nouveaux dispositifs qui apportent plus de motricité pour accélérer plus vite, mais on perd un peu de vitesse de pointe", a expliqué Pol Espargaró une fois le test de Mandalika terminé. "On a regardé les vitesses de pointe ici, et les huit premières motos étaient des Ducati. Cela montre à quel point la vitesse de pointe est importante."

Alors que chez Yamaha, Fabio Quartararo s'est fait une raison et ne s'attend à aucun gain de puissance avant le début de la saison, Pol Espargaró espère disposer d'un moteur plus véloce à Losail, le développement se poursuivant aussi longtemps que possible : "Honda le sait et ils nous ont dit qu'il y aurait peut-être une mise à jour au Qatar en termes de puissance. Honda produit un énorme travail sur tous les aspects de la moto et on en est super reconnaissants."

Avec Léna Buffa