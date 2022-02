Espargaró enchanté par une Honda "plus rapide" et "plus stable"

Charger le lecteur audio

Honda semble bel et bien de retour au premier plan. Les trois succès décrochés par Marc Márquez l'an dernier ont pris des allures d'exploits personnels tant les différents pilotes disposant de la RC213V se plaignaient d'un manque de motricité chronique. Honda a réagi en lançant un concept totalement nouveau pour 2022, évalué à Misano puis Jerez l'an passé et peaufiné avant les deux tests de pré-saison à Sepang et Mandalika.

La firme japonaise semble avoir corrigé ses principaux problèmes et ainsi métamorphosé la philosophie de sa machine. Par le passé, la Honda nécessitait un pilotage sur l'avant que Marc Márquez était souvent le seul capable d'adopter et le #93 a reconnu à Sepang que ce n'était plus le cas, ce qui l'a obligé à modifier son style. Son coéquipier Pol Espargaró est en revanche ravi de ce changement de comportement. Auteur du meilleur temps du test organisé en Indonésie, le Catalan sent qu'il peut enfin s'exprimer avec la nouvelle Honda.

"Ça s'est complètement inversé désormais", confie Espargaró. "Je peux désormais appliquer mon style de pilotage et mon freinage sur l'arrière, qui m'a tant manqué l'année dernière ! Il y a plusieurs choses dans le pilotage que je peux faire comme je l'ai fait toute ma carrière. L'année dernière, ça n'était pas le cas et j'étais pas mal en difficulté avec l'arrière. Cette année, la moto a beaucoup changé, elle est plus rapide sur un tour et beaucoup plus stable sur le rythme."

"Le plus important, c'est que là où j'avais le plus de difficultés, dans ce genre d'endroits où les températures sont très élevées, on est toujours très compétitifs. Tout en sachant que c'est un test et qu'un week-end de course c'est autre chose, complètement différent, on a été compétitifs sur les deux circuits."

Pol Espargaró

Pol Espargaró sent que son enthousiasme est partagé par les trois autres pilotes alignés par la marque, ce qui tranche avec une saison 2021 dans laquelle ils partaient dans des directions différentes, certains préférant parfois utiliser des pièces datant de 2020 : "L'approche durant cette pré-saison a été super, car tous les pilotes Honda utilisent la même moto, chacun avec un style de pilotage différent."

"Tout le monde est content, il n'y a personne pour dire que l'ancienne moto est meilleure, et c'est génial. On va tous vers le même package aéro et on est tous d'accord. On est plus homogène que l'année dernière et pour moi c'est la clé de l'évolution en MotoGP. Ces dernières années, Ducati a fait beaucoup et on a vu leurs gains, et je pense que cette année Honda n'est pas seulement en train de construire une équipe, mais l'usine et je crois que c'est la clé du succès."

Pol Espargaró voit pourtant des pistes des progression, justement face à Ducati, toujours roi de la puissance : "On utilise de nouveaux dispositifs qui apportent plus de motricité pour accélérer plus vite, mais on perd un peu de vitesse de pointe. On a regardé les vitesses de pointe ici, et les huit premières motos étaient des Ducati. Cela montre à quel point la vitesse de pointe est importante. Honda le sait et ils nous ont dit qu'il y aurait peut-être une mise à jour au Qatar en termes de puissance. Honda produit un énorme travail sur tous les aspects de la moto et on en est super reconnaissants."

Le comportement de la moto est plus sain

Samedi, Pol Espargaró se disait déjà prêt pour le début de la saison, ce qui n'était pas le cas à la même époque avant le début de la saison 2021, en précisant que des progrès restaient nécessaires en rythme de qualifications, notamment pour gérer le frein avant. Le meilleur temps de ce dimanche semble montrer des progrès sur ce front mais le #44 estime que cette performance n'a "pas d'importance" et qu'il faut surtout se réjouir du rythme de course et du comportement sain de la moto, sa saison 2021 s'étant terminée sur une très lourde chute dans les essais du GP de Valence, quand il a été éjecté de sa machine après un highside.

"C'est juste un tour dans un test", relativise Espargaró sur le site officiel du MotoGP. "C'est bien parce que ça montre que notre moto a un gros potentiel sur un tour, une chose que l'on devait améliorer depuis l'an dernier en voyait la Ducati sur un tour. Mais le plus important, c'est le rythme et on l'a. La moto fonctionne bien. On n'a pas eu de chute, donc la moto est plus sure que jamais. C'est également très important de construire de la confiance avant la première course au Qatar, qui arrive très vite. Je me sens déjà totalement prêt."

Pol Espargaró

"On a fait deux séances où on a été très bons, en rythme de course et sur un tour, mais au final, il n'y avait aucun point attribué aujourd'hui", insiste-t-il. "Ce qui compte vraiment, c'est d'être prêts dans quelques semaines au Qatar. Je pense que le travail qu'on a fait est plus que bon. On sent tous qu'on est prêts pour la lutte."

Prêts mais néanmoins prudents puisque lorsqu'il est interrogé sur son objectif, Espargaró ne préfère pas se prononcer : "Je ne sais pas, il est trop tôt. On a juste fait cinq jours d'essais, ce qui n'est rien par rapport à toutes les courses. On est OK sur un tour, on est OK sur le rythme, mais il y a encore beaucoup de choses à venir, il est trop tôt."

Avec Léna Buffa