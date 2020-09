Pol Espargaró impatient d'être à la course et de retenter sa chance

Pol Espargaró a bouclé la première journée du Grand Prix de Styrie en tête, au terme d'une seconde séance qu'il a dominée avec autorité cet après-midi. Sur une piste manquant quelque peu d'adhérence aux yeux de certains pilotes, l'Espagnol s'est montré efficace, et d'autant plus impatient d'être à dimanche pour tenter de prendre sa revanche.

Leader de la course qui s'est disputée sur cette même piste le week-end dernier, il avait perdu gros lors de l'interruption, sachant qu'il n'avait plus de pneu medium neuf à utiliser et avait dû se résoudre à opter pour une gomme tendre qui allait par la suite lui donner bien des misères, jusqu'à sa chute conjointe avec Miguel Oliveira.

Aujourd'hui, Espargaró s'est montré économe, puisqu'il a utilisé un seul train medium-medium lors des EL1, dont il a signé le 11e temps, avant de disputer la majeure partie des EL2 avec une monte hard-soft. Dans les dernières minutes, il a toutefois pris des pneus neufs (hard à l'avant, soft à l'arrière) pour un time attack qui l'a mené à la première place au classement combiné.

"Ça a été une bonne journée, encore mieux que le week-end dernier, avec la première place au général. J'ai fait mon temps cet après-midi, ce qui est encore plus dur parce qu'il faisait plus chaud, et on a d'ailleurs pu voir que dans les autres catégories aussi ils avaient fait les chronos le matin. Mon rythme en pneus course a été bon aussi. Tout s'est bien passé, j'aimerais être déjà au warm-up et recommencer à courir !" s'impatiente-t-il.

Se considère-t-il comme l'homme à battre ? "On est en bonne voie pour faire une bonne course dimanche, mais je ne sais pas si on se battra pour la victoire, le podium, le top 5 ou le top 10", prévient-il prudemment, quelque peu échaudé par ses chutes lors des deux dernières épreuves. "Je n'en ai aucune idée, parce qu'on a pu voir sur les dernières courses que j'ai eu le rythme pour gagner deux d'entre elles mais je n'ai pas pu y arriver à cause de différents problèmes. C'est la course, il peut se passer beaucoup de choses."

Objectivement, toutefois, le rythme des KTM est prometteur, le constructeur autrichien ayant placé ses quatre machines aux 11 premières places ce vendredi, contenues en six dixièmes. "Les KTM marchent super bien ici. Les gars travaillent très bien et le week-end dernier déjà la moto était géniale", confirme Espargaró. "Je pense juste à aborder cette course exactement comme celle du week-end dernier. Surtout que pendant la première course j'étais en tête, avec une demi-seconde d'avance sur le deuxième, après avoir passé des Ducati sans aucun problème et m'être battu contre eux de façon super propre et facilement. J'ai juste hâte de faire exactement la même chose que pendant la première course pour essayer de me battre pour la victoire."

"Les pilotes Suzuki sont très rapides", observe-t-il, dans un remake de ce que Rins et Mir avaient déjà montré vendredi dernier. "[Rins] avait été très rapide en course et j'avais été choqué de voir à quel point il avait progressé rien qu'avec le pneu arrière [en passant au medium pour le restart, ndlr]. Aujourd'hui ils ont été assez réguliers, troisième et quatrième [des EL2]. Je pense qu'ils font partie des plus rapides pour dimanche. Ils ont la vitesse et la traction, ils tournent bien. Leur moto semble très bonne depuis le test du Qatar et ils n'ont pas pu encore montrer toute sa performance, mais ici ils sont brillants."