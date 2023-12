Espargaró a souffert sur une KTM qui a beaucoup changé en son absence

C'est peu de dire que Pol Espargaró a vécu une saison 2023 très difficile, de sa grave blessure à Portimão, pendant les essais du premier Grand Prix de l'année, à la perte de son guidon chez Tech3 pour faire place à Pedro Acosta. Entre les deux, le pilote espagnol a aussi éprouvé de grandes difficultés sur la KTM après sa longue convalescence.

Touché par huit fractures, principalement aux vertèbres et à la mâchoire, Espargaró a retrouvé le MotoGP dans une condition physique qui n'était pas optimale, et il en a souffert en piste. Son encourageante sixième place en course sprint au Red Bull Ring n'a pas été suivie de résultats du même acabit lors du reste du championnat, puisqu'il n'a par la suite jamais fait mieux que 11e le samedi, à Motegi. Le dimanche, son meilleur résultat aura été sa 12e place lors de la course qui marquait son retour, à Silverstone.

En plus de ses limites physiques, l'Espagnol a aussi dû composer avec une RC16 qui avait évolué, ce qui a augmenté ses difficultés à se réadapter. "Je pense que mon problème, c'est qu'après mon retour, la moto avait beaucoup changé", a expliqué Pol Espargaró, qui au moment de clore le championnat, déplorait : "J'ai encore des soucis avec l'avant de la moto, il paraît très léger à l'accélération. On peut facilement le bloquer et le perdre."

Tech3 a bien entendu tenté de guider son pilote pour qu'il reprenne ses marques, mais sans jamais mettre le doigt sur les bons réglages. "Malheureusement, il n'a pas décroché les résultats qu'il attendait", a admis Nicolas Goyon, team manager de Tech3, au site officiel du MotoGP. "Pendant les courses outre-mer, il a réalisé que sa condition physique n'était pas au niveau qu'il attendait, c'était assez évident. Durant sa convalescence, la moto a évolué, elle a pas mal changé et ce n'était pas vraiment dans une direction qui lui plaisait. Il l'a réalisé quand il est revenu."

"Il a été essayé d'être performant sur la 'nouvelle KTM', disons, mais ce n'était pas 'sa' moto, donc il a essayé de revenir aux anciens réglages, ceux qu'il aimait avant, mais il n'était toujours pas performant. Il a tout tenté et au final, il avait en permanence les mêmes soucis. Sa condition physique [jouait] aussi, et il était un peu fatigué mentalement après tout ce qu'il s'est passé dans cette saison difficile, ainsi que le fait qu'il a été sorti du garage."

Pol Espargaró

"Je pense que la fin de saison a été un peu dure pour lui mais il a fait son travail jusqu'à la fin, il n'a jamais renoncé. Pol est un super pilote, humainement c'est quelqu'un de fantastique, c'est un être humain fantastique, et on gardera ça avec nous."

Les efforts d'Espargaró ont impressionné Tech3

Si Pol Espargaró a eu des difficultés à briller en piste après son retour, il a en effet particulièrement impressionné son équipe par ses efforts durant et après sa convalescence. Même diminué, le #44 est resté très impliqué dans le quotidien de Tech3 et a fait tout son possible pour retrouver sa moto aussi vite que possible.

"La motivation de Pol n'est pas en doute, il a toujours été très motivé et il l'a montré dès le début. Ce qui est encore plus impressionnant [...], c'est qu'après la chute, quand il s'apprêtait à revenir, il envoyait des messages aux patrons, à moi, à l'équipe, pour dire 'Les gars, je travaille plus dur que jamais et je veux vraiment revenir, je veux retrouver ma vie d'avant'."

"Il a vraiment travaillé très dur, il a passé beaucoup de temps dans une chambre hyperbare [qui permet d'accélérer l'oxygénation des tissus afin de guérir des plaies, ndlr] pour récupérer plus vite. Il a beaucoup travaillé, il a passé quelques semaines avec des câbles qui lui fermaient la bouche parce qu'il avait les dents qui avaient bougé. C'était vraiment difficile, vraiment dur, mais il s'est poussé à un niveau incroyable, et il a fait tout son possible pour revenir."

Pol Espargaró

Ces efforts ont cependant été insuffisants pour permettre à Pol Espargaró de revenir à 100%. En novembre, il confiait avoir une épaule encore plus haute que l'autre et souffrir de spasmes, et il a terminé la saison toujours à court de forme. Les mois d'hiver devraient l'aider à parfaire sa condition avant d'entrer dans son nouveau rôle de pilote d'essais.

"Certains muscles sont encore faibles", expliquait Espargaró en fin de saison. "Le cardio est faible aussi, c'est sûr. Quand je suis revenu, je n'étais pas dans une bonne condition. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'arrêter pour guérir puis m'entraîner. C'est ce dont j'ai besoin cette intersaison. Je pense que ça prend quelques mois et pour le moment, je ne les ai pas eus."

"Je dois guérir mon corps", a souligné le pilote. "Je sens que dans certaines parties des courses, même dans un tour rapide, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Mon physique n'est pas au niveau que j'aimerais. En Malaisie par exemple, dans les six derniers tours, j'avais beaucoup de mal, mon rythme n'était pas dicté par ma façon de rouler mais plus par ma condition physique. Dans le secteur 3, je perdais pas mal de temps par rapport à Augusto [Fernández]."

"Dans des conditions normales, ça irait, je serais beaucoup plus rapide. C'est vrai que je le sens quand les conditions sont extrêmement dures, comme la chaleur et l'humidité des dernières courses. Il faut que je retrouve ma condition physique et mon fitness. Je n'en ai pas eu le temps."