Pol Espargaró "très surpris" par la quantité d'innovations aéro de KTM

Pol Espargaró n'a pas longtemps laissé son sourire se ternir. Lui qui avait terminé la première journée d'essais de l'année en bas du classement, il a fait un bond dans la hiérarchie samedi, à Sepang, troisième du jour à 0"145 de la Ducati de tête.

Le pilote espagnol retrouve avec un plaisir non dissimulé la KTM RC16 dont il a mené le développement pendant quatre saisons avant d'aller se perdre deux ans dans un groupe Honda alors aux abois sans son leader. À l'heure des retrouvailles, à Valence en novembre, il avait souhaité reprendre ses marques en s'en tenant à une version 2022 de la moto autrichienne, mais pour lancer à Sepang la préparation de sa saison, le constructeur lui a cette fois fourni une spec 2023. Cette KTM, il la trouve "très différente de celle de l'année dernière", toutefois "l'ADN est toujours le même" à ses yeux.

Ce qui change, cependant, c'est l'environnement dans lequel il travaille désormais. "J'essaye de m'habituer à la nouvelle méthode de travail de KTM GasGas, qui est assez différente de la manière dont on travaillait par le passé. Tout est plus analytique, porté sur l'aspect technique et lié aux chiffres et non aux sensations du pilote. C'est une méthode différente alors je m'y habitue", expliquait vendredi celui qui va courir sous la bannière de Tech3 et de GasGas, sans rechigner. "Il est certain que beaucoup de choses ont changé pour le mieux", concédait-il.

Après deux ans sur la Honda, le pilote espagnol doit se réhabituer aux sensations que procure la KTM. "Il faut beaucoup travailler avec le corps dans la dernière partie du virage, particulièrement avec le frein arrière", a-t-il décrit. "C'est une chose à laquelle j'étais habitué par le passé et qui m'a manqué ces deux dernières années quand j'étais chez un autre constructeur, alors c'est bien. Mais je dois m'y habituer à nouveau, or, avec ce genre de motos, il faut forcer les choses. Ce n'est pas comme une Yamaha, qu'on a juste à piloter en douceur. Je ne dis pas qu'ils [les pilotes Yamaha] n'ont pas d'effort à faire, bien sûr qu'ils en font, mais avec ce genre de moto il faut un peu se battre."

Espargaró, qui a notamment deux carénages à évaluer cette semaine, se rend compte également que la RC16 a évolué avec son temps. "Depuis mon départ, de nouveaux ingénieurs sont arrivés et le travail a beaucoup changé. Je suis très surpris par tout le matériel aérodynamique qu'ils nous ont apporté. Et je pense que le plus important, ce sont les pilotes d'usine qui l'ont testé aujourd'hui et que, nous, on l'aura demain."

Pol Espargaró prend ses marques avec les nouvelles méthodes de KTM

Il a beau ne pas être un grand partisan du développement aérodynamique effréné mené actuellement, le pilote Tech3 sait aussi y voir l'avantage qu'il peut en tirer : "L'aéro est supposée aider à l'accélération, pour avoir de l'appui, mais aussi pour faire tourner la moto. Et quand on tourne mieux, on se retrouve dans une meilleure situation dans le virage, on peut relever la moto plus tôt et la traction est bien meilleure parce qu'il y a une plus grande zone de contact entre la gomme et l'asphalte."

"Tout ne représente pas un bénéfice, ceci dit. Il y a la part d'ombre de ces éléments, qui génèrent d'autres problèmes, des mouvements, qu'il faut régler différemment, par exemple avec les réglages. Ou bien il peut y en avoir un qui est très bon mais que le pilote touche à un endroit et qui fait qu'on se sent mal à l'aise sur la moto. Ça n'est pas aussi simple que si on mettait quelque chose et que, d'emblée, ça nous faisait tourner mieux, non. Ce serait bien que ce soit comme ça ! Quand on essaye quelque chose, il y a aussi des caractéristiques qui nous gênent, alors il faut toujours trouver le bon équilibre."

Il faut se rapprocher des Ducati sur le tour lancé

Auteur vendredi de 58 tours, il s'était classé 20e, à plus d'une seconde et demie du pilote le plus rapide, Marco Bezzecchi. Samedi, il s'est hissé au troisième rang avec 29 tours à son compteur, au cours d'une journée cependant peu représentative du fait de la pluie qui a fortement perturbé le programme des uns et des autres. Il n'en demeure pas moins qu'il a été le plus rapide au guidon de la RC16 ce samedi, et c'est un petit plaisir qu'il ne boude pas.

"Pour tirer le potentiel d'une moto, il faut faire des tours et recueillir des données, et c'est à la fin des trois jours qu'il faudra qu'on juge si la moto est bonne ou mauvaise, pas au jour le jour", a-t-il prévenu. Il n'en oublie pas pour autant de suivre un objectif bien clair : "Le top 10, ce serait bien. On sait à quel point les Ducati sont rapides sur un tour, c'est évident, mais il faut qu'on se rapproche. Cette année, si on veut faire quelque chose il est important qu'on soit dans le top 10 sur le time attack, devant des Ducati ou des Aprilia, qui sont fortes aussi sur ce point."

N'ayant utilisé qu'un pneu tendre hier − "c'est la raison pour laquelle j'étais si bas dans le classement" − Pol Espargaró avait un peu plus de réserve aujourd'hui, mais n'a pas pu en profiter. "J'en aurai encore plus pour demain. Sinon je les rapporte à la maison pour me faire une table !"

Avec Antón Quintiá