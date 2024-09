Poncharal voit Acosta capable de jouer le titre dès 2025

Pedro Acosta connaît une première saison exceptionnelle en MotoGP. Malgré une campagne nettement dominée par Ducati, l'Espagnol a placé sa KTM trois fois sur le podium, contre une seule pour Brad Binder et Maverick Viñales, les deux autres pilotes qui ont réussi à se classer parmi les trois premiers sans bénéficier de la Desmosedici. Au championnat, Acosta paie quelques chutes mais ne pointe qu'à neuf points de Binder, actuel "meilleur des autres".

Même si, depuis la trêve estivale, l'unique débutant de la saison ne peut plus devenir le plus jeune vainqueur de l'Histoire, sa campagne est déjà plus que réussie, qui lui ouvrira les portes de l'équipe KTM officielle dès l'an prochain. Et pour Hervé Poncharal, Acosta a déjà suffisamment fait ses preuves pour avoir une première chance de titre en MotoGP en 2025, si sa machine est au niveau.

"C'est sûr que cette année il ne joue pas le titre", a déclaré le grand patron de l'équipe Tech3 dans le podcast du MotoGP. "Il le sait et on lui dit de ne pas se comporter comme un prétendant au titre, d'apprendre, de prendre du plaisir et de préparer la suite. Mais pour moi, dès l'an prochain, il sera là. Je ne dis pas qu'il sera le grand favori, mais s'il y a cinq ou six noms qui pourraient le jouer le titre, il fera partie de ses cinq ou six noms, dès 2025."

"Quand je dis qu'il pourrait être un prétendant au titre l'an prochain, c'est parce que je ne suis pas impressionné que par sa vitesse, mais aussi par la façon dont il gère déjà ses week-ends, par sa constance, par sa bonne façon de partager les choses avec son équipe, par son excellent retour d'informations pour aider à améliorer la moto, mais aussi pour trouver les bons réglages", a souligné Poncharal.

"J'ai été vraiment impressionné et je pense que c'est un débutant, donc il a évidemment encore beaucoup à apprendre, mais quand je réfléchis vraiment à ce qu'il peut améliorer, ce n'est pas facile parce qu'il coche déjà la plupart des cases à un niveau assez élevé."

Pedro Acosta Photo de: GasGas Factory Racing

Lorsqu'il est demandé à Poncharal de noter sur 10 la première saison d'Acosta, elle est sans surprise élevée, même si le Français est conscient que l'intéressé serait plus sévère, tant sa faim de résultats est forte : "Je pense que sa saison mérite un 8,5 ou 9. C'est très proche de la perfection pour un débutant. J'ai discuté avec lui [avant le GP de Saint-Marin] et on parlait de ses deux podiums en Aragón. Il me disait 'J'en veux plus'."

"Donc je ne suis pas sûr qu'il se donnerait 8,5, mais je dirais 8,5 ou 9 parce qu'il est proche de ce que l'on peut faire de mieux en tant que débutant, surtout au moment où le niveau de la catégorie MotoGP est tellement, tellement, tellement élevé, disputé et concurrentiel. Certaines années, ce n'est pas le cas, mais cette année, c'est incroyable. Faire ce qu'il fait, avec le niveau que l'on a en MotoGP, c'est fantastique."

Les "gros regrets" du Mans

Malgré les louanges, Acosta n'a pas vécu une saison parfaite avec 17 chutes pendant les week-ends de Grand Prix, autant que Marc Márquez. Il est tombé au Mans, à Assen et à Misano en course, mais la chute en France a peut-être été la plus difficile à accepter, car une chance de première victoire se dessinait peut-être selon Poncharal.

"Il est revenu et il a dit 'Quel dommage, parce que j'avais de super sensations sur cette moto'. Le sprint a été un peu difficile mais on a travaillé sur les réglages, après avoir appris durant le sprint, et pendant le warm-up il a dit 'La moto est fantastique'. À partir de là, je pense qu'il s'est fixé des objectifs assez élevés. Je ne veux pas dire quoi, mais un objectif élevé. [...]"

"Derrière Marco [Bezzecchi] ou Diggia, l'un des [pilotes] VR46, et Aleix Espargaró, il est arrivé au Garage Vert, au freinage, et il a été surpris. Ce n'était pas une erreur. Sans vouloir critiquer l'un des deux pilotes, il m'a dit 'J'ai été surpris parce qu'ils ont freiné trop tôt', vu qu'il roulait à son propre rythme. C'est pour ça qu'il a voulu les éviter et ne pas les embarquer avec lui."

"Il a tiré tout droit dans les graviers mais il y avait de gros regrets parce que je pense que ce jour-là, cette course, aurait pu être incroyable. Mais ça fait partie d'une saison de débutant."