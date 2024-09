Malgré sa chute, Acosta a confirmé son retour au premier plan

Une semaine après la médaille et le trophée décrochés au GP d'Aragón, Pedro Acosta a pu confirmer le retour de ses bonnes sensations sans véritablement les concrétiser en résultats au GP de Saint-Marin, avec un sprint en demi-teinte suivi d'une course gâchée par une chute.

Le pilote Tech3 était le premier poursuivant des pilotes Ducati en qualifications avec la cinquième place, qu'il a longtemps occupée en course sprint. Brad Binder l'a doublé au départ mais il a repris l'avantage sur son futur coéquipier après quelques tours, pour finalement être avalé par Marc Márquez en fin de course, alors qu'il était en difficulté avec sa KTM.

"Il faut voir le rythme avec lequel il arrivait sur moi et les erreurs que je faisais", commentait Acosta à l'arrivée du sprint, conclu en sixième position. "Il faut l'accepter. On a fait au mieux avec ce que l'on avait. L'objectif était d'être dans le top 5. On en était très proches donc on doit être satisfaits."

"Le problème est que je faisais beaucoup d'erreurs", a-t-il insisté. "J'avais un problème, que j'ai eu toute la saison et qui est difficile à expliquer. Je suis sorti large au virage 10, au virage 11... Au tour précédent, j'ai pu résister je me suis dit 'Ce n'est pas si mal' parce que j'ai fait un 1'31"7 mais après, quand je suis sorti large, il m'a doublé facilement."

Pedro Acosta n'a pas pu contenir Marc Márquez lors du sprint Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans un commentaire qui apparaît désormais comme prémonitoire avant la course principale, Acosta voulait se satisfaire de ce résultat : "Parfois, une sixième place est meilleure qu'une chute. Il faut que je commence à prendre des points parce que si on met Aragón de côté, dans les dernières courses j'ai eu beaucoup de mal. On sait que l'on a une bonne base mais on doit comprendre ce que l'on peut accomplir chaque jour. [Samedi], c'était une sixième place, super proche du top 5."

Hors des points après une chute dimanche

Acosta affichait sa confiance pour faire mieux dimanche et les premiers tours ont été encourageants. Il a été le seul à suivre le trio de tête en début d'épreuve, quand ses mésaventures ont commencé. Franco Morbidelli a été ralenti par Jorge Martín et quelques virages plus loin, Acosta n'a pas pu éviter l'Italien, ce qui a causé des dégâts sur sa KTM.

"Peut-être qu'il gérait la vitesse pour ne pas percuter Martín, j'ai essayé de le doubler et je suis arrivé avec pas mal de vitesse. Sincèrement, je ne voulais pas le percuter, comme au Mans. Je me suis dit 'OK, je vais peut-être tirer tout droit' et j'ai essayé de ne pas tomber. C'était dur de piloter sans l'aileron mais ce n'était pas impossible."

Le déséquilibre apparu sur la RC16 semble pourtant avoir provoqué la chute d'Acosta, avant l'arrivée de l'averse. Distancé après être reparti en fond de classement, il a fait le pari infructueux de passer sur une moto équipée de pneus pluie, avant de repasser sur la première. Le mal été fait et Acosta n'a pris que la 17e place.

"Quand on force d'un côté mais pas de l'autre, on peut facilement tomber, et c'est ce qu'il s'est passé. Ensuite, je suis passé par la voie des stands parce que je pensais qu'il allait pleuvoir plus, comme Martín et Aleix [Espargaró]. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai fait un ou deux tours, j'ai laissé le temps aux mécaniciens de réparer la moto et je suis revenu pour essayer de faire quelques tours."

Pedro Acosta n'a engrangé que les quatre points pris samedi au terme d'un week-end néanmoins rassurant pour ses performances. Le retour en arrière effectué dans ses réglages au GP d'Aragón s'est une nouvelle fois avéré efficace, ce qu'il espère confirmer lors du test effectué ce lundi sur le circuit de Misano où son stand déborde de matériel à essayer.

"On est revenus aux réglages que l'on avait en début de saison. C'est dur de dire si on a trouvé quelques chose mais on se rapproche. On est plus proches de Ducati. Beaucoup de choses viendront lors du test de lundi. On verra si on aura progressé ou pas."

"Maintenant, c'est une moto normale", a estimé Acosta, qui a retrouvé confiance sur la KTM : "Je sais quelles seront ses réactions, je sais comment piloter la moto. C'est une moto avec laquelle je me sens bien dès que je monte dessus. On utilise les mêmes réglages qu'en début de saison, quand j'étais rapide, et j'ai retrouvé la vitesse."

"La moto a aussi progressé parce que [dimanche], par exemple, on a progressé dans la première partie de la course alors que [pendant le sprint] c'était un désastre. On doit continuer comme ça parce que c'est la seule façon de progresser."