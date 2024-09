Début d'essais importants pour les constructeurs MotoGP à Misano

Après le Grand Prix remporté dimanche par Marc Márquez et quelque peu perturbé par le passage d'une légère pluie, c'est une averse bien plus franche qui a touché le circuit de Misano dans la soirée d'hier. Ce matin, le bleu avait repris ses droits dans le ciel italien et le thermomètre a vite grimpé jusqu'à 29°C, mais les conditions ont conduit les pilotes à se faire désirer, patientant le temps que le bitume finisse de sécher.

Après une première heure silencieuse, il aura fallu attendre peu avant 10h30 pour voir Dani Pedrosa se frotter à la piste pour un tour d'évaluation au guidon d'une KTM. Puis Pedro Acosta s'est lancé dans des tours complets, entraînant finalement le reste de la grille à progressivement entrer dans cette journée de test.

Une heure plus tard, les deux premiers hommes du championnat s'étaient joints à la fête, bientôt imités par Enea Bastianini puis Marc Márquez. De toute la matinée, les seuls absents resteront Jack Miller qui ne roulera que cet après-midi, ainsi que Fabio Di Giannantonio qui a opté pour le repos pour le bien de son épaule luxée au GP d'Aragón et douloureuse après les efforts fournis ce week-end à Misano. Chez Honda, Joan Mir et Luca Marini ont bel et bien fait leur retour en piste après avoir manqué le Grand Prix à cause d'une gastroentérite.

Trois chutes sont à signaler à ce stade, celle de Maverick Viñales qui est tombé dès le début de ses essais, mais qui n'a ensuite pas tardé à remonter en selle, puis celles coup sur coup de Pedro Acosta et d'Álex Márquez à la mi-journée.

Peu avant 11h, Fabio Quartararo a été le premier à passer sous les 1'33, fenêtre encore modeste. Ce n'est qu'aux alentours de 11h30 que sont apparus les premiers chronos sous la barre des 1'32, enregistrés par les deux pilotes Pramac Racing, Jorge Martín et Franco Morbidelli. Le leader du championnat s'est assuré du meilleur temps juste avant le drapeau à damier signalant la pause méridienne, avec un chrono de 1'31"124 grâce auquel il a battu Acosta.

L'ensemble des Ducati présentes en piste ce matin se trouvent dans le top 10, tout juste challengées par la KTM d'Acosta, l'Aprilia de Maverick Viñales qui est remonté dans la hiérarchie juste avant la pause, et enfin la Yamaha de Fabio Quartararo, dixième. Il faut descendre à la 18e position pour trouver la première Honda, pilotée par Johann Zarco.

Beaucoup de motos à tester pour Pedro Acosta ! Photo de: Lorenza Dadderio

À ce stade de la journée, il faut faire confiance aux objectifs curieux des photographes pour se faire une petite idée de ce que les constructeurs testent. Chez Honda, indéniablement la marque la plus en retard, on a surtout pu remarquer l'aéro fortement repensée testée par Marini et Zarco. Mir a quant à lui récupéré une des motos laboratoires du pilote essayeur Stefan Bradl, qui est également en piste avec une autre machine.

Dans le stand officiel Ducati, Pecco Bagnaia dispose d'un nouveau châssis tandis que la moto d'Enea Bastianini présente un carénage avant modifié. On ignore pour le moment si Marc Márquez va à son tour pouvoir tester cet après-midi le châssis, qui pourrait être annonciateur des développements 2025. Destiné à passer chez Aprilia, Martín devra, lui, se contenter de travailler à peaufiner sa performance pour la fin de la saison.

Une Honda testée par Luca Marini. Photo de: Lorenza Dadderio

Chez KTM, Dani Pedrosa est venu prêter main forte aux titulaires. Si Pol Espargaró ne participe pas au test, Pedro Acosta et Brad Binder ont récupéré la moto qu'il a récemment testée en Grand Prix, avec un moteur et un échappement différents. Au vu du nombre de motos dépêchées par le constructeur, il y a beaucoup de choses à l'ordre du jour ! Par contre, Augusto Fernández et Jack Miller, qui quitteront tous deux la marque à la fin de la saison, ne font qu'une demi-journée chacun.

Aprilia a également fait venir son pilote essayeur, et ce alors que Raúl Fernández est le seul des titulaires actuels à rester en poste la saison prochaine, ce qui va logiquement limiter les évaluations proposées à ses collègues. Pour le moment, on a pu remarquer qu'il a adopté une aéro plus proche de celle des motos d'usine en testant pour la première fois le gros diffuseur arrière déjà vu chez Espargaró et Viñales. L'Espagnol du team Trackhouse semble faire des comparaisons entre les modèles 2023 et 2024, tandis que Savadori travaille sur la moto de 2025 et qu'Espargaró et Viñales se focalisent sur leurs réglages.

La matinée s'est terminée par un quart d'heure dédié exclusivement aux essais de départ. Les pilotes prennent maintenant une heure de pause, avant de faire leur retour en piste à partir de 14h. La première demi-heure sera toutefois réservée à l'évaluation d'une nouvelle carcasse de pneu avant qui pourrait être introduite en course la saison prochaine. Le travail de test et de développement reprendra ensuite jusqu'à 18h.

Test Misano MotoGP - Le classement à 13h