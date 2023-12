Pour Poncharal, Fernández a su s'improviser leader chez Tech3

Après avoir aligné deux débutants, Remy Gardner et Raúl Fernández, en 2022, Tech3 a totalement changé d'approche cette année. Un nouveau duo censé allier expérience et jeunesse a été formé entre Pol Espargaró et Augusto Fernández mais l'équipe de Bormes-les-Mimosas a rapidement dû composer sans le premier, touché par de multiples fractures après une lourde chute à Portimão, ce qui l'a poussé à redéfinir ses objectifs.

"Avant tout, oui, ça a été une saison difficile", a confié Hervé Poncharal, le grand patron de Tech3, dans une interview accordée à Motorsport.com. Les plans initiaux ont été totalement chamboulés par la blessure d'Espargaró : "Évidemment, concernant notre leader – il voulait être le leader – Pol, je n'ai pas à l'expliquer mais il a eu un accident très sérieux. Je pense que nous avons été vraiment chanceux de le voir retrouver une vie normale et encore plus chanceux de le voir redevenir pilote MotoGP, parce qu'après les premières semaines les nouvelles n'étaient pas très positives."

"Je pense que les gens ne réalisent pas ce qu'il a traversé car la vie continue et qu'on était à Portimão, puis [nous sommes allés] en Argentine et au Texas. Évidemment, on pose des questions, mais la vie suit son son cours et on ne réalise pas ce qu'il se passe derrière."

"Pour nous, c'était dur en termes de résultats, mais aussi de le perdre parce que je connais Pol assez bien, il a passé deux ans chez nous au début de sa carrière en MotoGP, avec la Yamaha, et c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très sympa, vraiment passionné, plein de vie et c'est un bon personnage dans le garage."

Jonas Folger, pilote d'essais de KTM, a disputé six courses en remplacement de Pol Espargaró mais six ans après son premier passage chez Tech3 et dans la foulée d'une année 2022 sans compétition, l'Allemand était à court de forme. L'équipe a donc dû s'appuyer totalement sur Fernández, le seul rookie du plateau. "Je pense que nous avons été assez satisfaits, assez impressionnés et agréablement surpris parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre", a souligné Poncharal. "Même quand il est Champion du monde, un débutant qui arrive du Moto2 a beaucoup de choses à comprendre."

Augusto Fernández

Augusto Fernández a vu ses responsabilités très vite évoluer puisqu'au lieu d'apprendre dans l'ombre de Pol Espargaró, il a dû endosser un rôle de leader qui n'a pas été véritablement remis en cause au retour de son compatriote, resté diminué physiquement. Le débutant a brillé avec une quatrième place au Mans et une septième à Motegi, sous la pluie, et Poncharal salue sa capacité d'adaptation dans un contexte compliqué.

"Nous avons eu du mal et Augusto était censé être pris sous son aile par le capitaine [Pol Espargaró] sans se mettre trop de pression. Et tout à coup, avant même le début du championnat, il s'est retrouvé leader. II était le capitaine même s'il n'était pas prêt à l'être, donc je pense qu'il s'en est assez bien sorti."

"Le problème est qu'Augusto est un jeune homme intelligent. Ce n'est pas quelqu'un qui débarque dans le paddock dans une tenue à la mode ou folle, avec une petite amie fantastique ou qui crée des rumeurs et des polémiques. C'est comme quand à l'école, on a un bon élève, il travaille bien, il a de bonnes notes mais il ne parle pas trop, il ne crée aucun problème. Et parfois, on ne réalise même pas qu'il est là."

Des performances passées au second plan

Poncharal regrette ainsi que les prestations de Fernández aient été éclipsé par le débat autour de la promotion annoncée Pedro Acosta, qui contraignait KTM à se séparer de l'un de ses quatre pilotes 2023. C'est finalement Espargaró qui a dû céder sa place mais Fernández a régulièrement dû faire face à des doutes sur sa présence dans l'équipe en 2024.

"Du point de vue des médias, et je ne les critique pas, mais vous parlez des polémiques, des infos croustillantes, de ce que vos lecteurs veulent savoir et comprendre. Et parfois, c'était... je ne veux pas dire frustrant, plus pour lui que l'équipe, mais aussi pour l'équipe. Il a fini quatrième au Mans et je crois qu'il n'y a que deux pilotes qui ont chuté devant lui donc même sans ça, il aurait été sixième. Il a contenu Aleix Espargaró et a fini à moins d'une seconde de Zarco, qui était troisième. Et personne n'en a parlé. S'il avait été un pilote avec un autre profil, peut-être qu'on en aurait parlé plus."

Augusto Fernández

"Presque dès le début de la saison, la seule chose que les médias lui demandaient, c'était 'Vas-tu garder ta place, puisque Pedro va arriver et que tu vas être viré ?' J'étais un peu désolé, sincèrement, d'entendre ces questions et de voir son visage. Même s'il disait qu'il avait un contrat pour 2024, personne ne le croyait. Je pense que ça a été une saison globalement intéressante, qu'Augusto a beaucoup appris et je suis vraiment heureux qu'il ait une nouvelle chance de montrer ce dont il est capable l'an prochain."

L'année 2023 a aussi vu Tech3 endosser les couleurs de GasGas, qui n'a rien changé à sa relation avec KTM mais a donné selon Poncharal sa "propre identité" à l'équipe, "en tant que marque pour les jeunes, plus épicée, plus latine". Cet aspect devrait être renforcé par l'arrivée du très attendu Pedro Acosta, peut-être même trop selon le patron de l'équipe : "Je ne veux pas trop en dire parce que certaines personnes s'emballent et que Pedro n'est pas comme ça. Il est très calme parce que certains disent qu'il est le nouveau Marc Márquez. Marc est Marc, Fabio est Fabio, Pecco est Pecco. Il sera juste Pedro."

Espargaró a de son côté accepté d'être rétrogradé dans un rôle de pilote d'essais, ce qui devrait lui donner le temps de parfaire sa condition physique avant plusieurs apparitions en wild-card sur la KTM la saison prochaine. Poncharal estime que le Catalan pourra s'épanouir dans ce nouveau rôle.

"Je ne veux pas dire qu'il est très heureux, mais en un sens il l'est, il a un travail. Il aura un poste différent, mais ça arrive peut-être au bon moment dans sa vie et actuellement, c'est comme ça. Nous sommes très heureux de notre duo pour 2024. Ce sera passionnant d'avoir un rookie intéressant et Augusto dans sa deuxième année."

Propos recueillis par Lewis Duncan