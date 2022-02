Pourquoi Honda effraie tant ses concurrents

Charger le lecteur audio

L'absence prolongée de Marc Márquez après sa blessure dans le premier Grand Prix de la saison 2020 a créé un grand vide chez Honda, qui a traversé une période de 581 jours sans victoire, la plus longue de son histoire. Comme si cela ne suffisait pas, l'absence de celui qui restait sur six titres en sept saisons a coïncidé avec deux éléments qui ont troublé le championnat, la pandémie de coronavirus et l'introduction par Michelin d'une nouvelle carcasse sur son pneu arrière.

Honda s'est retrouvé piégé, privé de son pilote phare et de la possibilité de faire évoluer sensiblement sa moto en raison du gel du développement imposé jusqu'à l'an passé pour limiter les effets de la crise sanitaire. De longs mois d'analyse ont néanmoins permis au constructeur japonais de constater qu'un changement de philosophie s'imposait pour mieux exploiter la nouvelle gomme, ce qui impliquait de développer une machine se pilotant plus sur l'arrière et moins sur l'avant. C'est cette moto totalement nouvelle que les pilotes ont découvert au test de Misano l'an dernier et piloteront au cours de la saison 2022, une moto qui semble avoir trouvé le grip arrière qui lui faisait défaut.

Se faisant, Honda s'est éloigné d'un concept qui a permis à Márquez d'empiler les titres puisque le style du Catalan lui permettait de faire des merveilles avec une machine qui se pilote sur l'avant. Mais les succès répétés de Márquez ont probablement contribué à masquer les failles de la RC213V, que les autres pilotes avaient bien plus de difficultés à utiliser. La situation a changé depuis 2020. "Les gros changements sur la moto ont été provoqués par le manque de résultats", a lui-même reconnu Márquez, pourtant vainqueur à trois reprises l'an passé malgré les limites physiques qui étaient encore les siennes, en s'exprimant auprès de Motorsport.com. "Les années précédentes, en 2018 et 2019, les problèmes étaient déjà là, mais je parvenais à remporter le Championnat du monde. Donc pourquoi changer ?"

Marc Márquez et Pol Espargaró

La domination sans partage de Marc Márquez sur le MotoGP en a naturellement fait une figure de plus en plus importante chez Honda. Jusqu'à la chute de juillet 2020, il était acquis que la moto était développée par et pour lui, et à la lecture des résultats, ce raisonnement se justifiait pleinement, d'autant plus à la lumière des difficultés rencontrées par ses coéquipiers depuis le départ de Dani Pedrosa en 2018. Pol Espargaró, arrivé dans l'équipe l'an dernier, tempère ce point de vue et attribue plus la nouvelle philosophie de la moto à de nouveaux impératifs provoqués par les changements sur le pneu arrière.

"Je ne suis pas d'accord sur le fait que Honda a conçu ses dernières motos pour Marc", a déclaré le #44. "Ce qu'il se passait, c'est qu'il avait plus de capacités que les autres à s'adapter à ce qu'il avait. C'est pour cela qu'on pouvait comprendre qu'avec les succès de Marc, Honda ne songeait pas à une révolution comme celle que l'on vit maintenant. Ces dernières années, les pneus ont changé, en termes d'adhérence, de composés et de construction. C'est pour cela qu'il fallait partir d'un concept différent sur la moto. Ce n'était pas une question de vitesse mais de se préparer pour cette nouvelle ère."

Un constat partagé par son patron, Alberto Puig : "En voyant la direction que prenait la précédente moto, Honda s'est dit qu'un changement s'imposait", a analysé le team manager de l'équipe d'usine. "Il est important de prendre l'apparition de la nouvelle construction du pneu arrière comme référence. Nous avons changé le concept parce que les données recueillies le préconisaient."

Marc Márquez a senti que la nouvelle Honda nécessitait un pilotage différent, moins sur l'avant. Puig ne s'inquiète pas de voir sa star perdre ce qui faisait sa force : "Un bon pilote s'adapte à tout et trouve comment modifier son pilotage selon ce qu'il a. Et pour un pilote moyen, c'est un peu plus dur ou il n'y arrive pas. Je n'ai aucun doute sur le fait que Marc s'adaptera."

Des motos capables de jouer la victoire au Qatar ?

Les pilotes Honda ont unanimement salué les progrès et la concurrence, Fabio Quartararo en tête, a été épaté par le bond en avant effectué par le constructeur. Malgré ses propres doutes sur les modestes évolutions apportées à Yamaha, le Champion du monde en titre a affiché le meilleur rythme de course dans le test de Mandalika, mais la moyenne des chronos plaçait Pol Espargaró à la deuxième place et Marc Márquez à la troisième, les deux à moins d'un dixième de Quartararo. Les relais longs effectués en Indonésie laissent penser que les Honda seront dans la lutte pour la victoire au Qatar dans une semaine.

Marc Márquez

À en croire ce que l'on a vu cet hiver, la Honda n'est pas seulement plus rapide et plus constante, mais également plus stable. Durant les cinq jours d'essais, les quatre pilotes de la marque n'ont totalisé que huit chutes, ce qui tend à confirmer une meilleure connexion entre la moto et les pneus. Mais cet équilibre retrouvé pourrait s'envoler en 2024, date à laquelle Michelin a prévu de modifier son pneu avant, un changement susceptible de rebattre à nouveau les cartes.

"Nous discutons régulièrement avec les équipes et nous les informons continuellement de notre programme de développement", a confié Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues de Michelin, à Motorsport.com. "La nouvelle construction arrière pour 2023 ne sera qu'un ajustement mineur à l'actuelle. Ce n'est absolument pas une révolution. En fait, les données sont identiques. Le gros changement attendu est pour la carcasse avant en 2024. Il y aura une gomme qui offrira plus d'adhérence et sera moins sensible aux changements de température. Et elle respectera mieux l'environnement."

Les équipes devraient découvrir une première version de ce composé durant les tests organisés à la fin de l'année 2022. Honda saura ainsi si une nouvelle révolution s'impose.