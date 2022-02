Quartararo et Zarco impressionnés par les progrès de Honda

Charger le lecteur audio

La saison 2021 a vu Fabio Quartararo décrocher le titre face à Pecco Bagnaia, devenu son dernier rival dans la dernière partie du championnat même si l'écart était déjà fait. Le pilote Ducati a été l'homme fort de la fin de saison avec ses quatre succès en six courses. Sa machine semble encore très performante cette année et elle est même dotée d'une innovation qui pourrait l'aider à faire la différence, mais Bagnaia a cependant balayé le statut de favori à l'issue des tests hivernaux, rappelant qu'Aprilia et Honda avaient également réussi de bons essais.

Fabio Quartararo a lui aussi été épaté par la RC213V, la machine qui a le plus progressé dans l'intersaison selon lui. "Si on regarde tous les pilotes Honda, leur rythme est incroyable", souligne le Champion du monde. "On voit Pol [Espargaró], qui est le plus rapide ou qui n'est pas loin de l'être pour moi, Marc [Márquez] est super rapide, Álex [Márquez] est super rapide aussi, Taka [Nakagami] a aussi fait une très bonne simulation de course. Les quatre Honda sont vraiment rapides."

Johann Zarco partage les impressions de son compatriote. "Avec tous les changements sur la Honda, c'est difficile de connaître vraiment leur potentiel mais les Japonais ont vraiment testé des nouveautés, une nouvelle direction", remarque le pilote Pramac. "S'ils sont au niveau de performance qu'ils ont montré [dans les tests], ils seront là."

La Honda a longtemps nécessité un pilotage sur l'avant, force de Marc Márquez que les autres pilotes de la marque avaient beaucoup de mal à adopter. Le comportement de la moto a profondément évolué cette année, en bien selon Fabio Quartararo. "On peut voir que la moto fonctionne différemment. Je ne sais pas ce que les pilotes en disent, mais de l'extérieur ça semble très bon", analyse le Niçois, qui a perçu un gain de puissance et un comportement différent de sa Yamaha : "Cette moto semble très bonne au freinage."

Pol Espargaró

"J'ai vu Marc freiner très fort sur l'angle et pour moi, le moteur a aussi une caractéristique différente. Quand on glisse, notre moto ne s'arrête pas et ne tourne pas, et leur moto, quand elle glisse, elle tourne vraiment. Ce n'est pas une chose qui nous fait défaut, c'est une caractéristique de leur moto. Depuis 2019, on a tenté d'arriver dans les virages de travers mais la moto tirait tout droit."

Ducati "peut avoir le meilleur package" selon Zarco

Il faudra donc probablement compter sur Marc Márquez et Pol Espargaró cette année mais à deux semaines du début de la saison, les pilotes ont beaucoup de mal à établir une hiérarchie. Si Quartararo a déploré le manque d'évolutions sur la Yamaha, cette moto a conservé ses forces, ce qui est également le cas de la Ducati, peut-être la meilleure moto de la grille selon Zarco.

"Pour moi, le potentiel de la Ducati est assez élevé depuis quelques années", se réjouit celui qui pilotera cette machine pour la troisième saison consécutive. "L'an dernier il était assez élevé et il est encore dans cette direction − pas parfait, c'est très exigeant pour être rapide − mais quand on le comprend, on prend beaucoup de plaisir. Je crois toujours qu'en améliorant les sensations et les réglages de la moto, on peut avoir le meilleur package pour débuter la saison, sur des pistes grandes comme le Qatar. [Mandalika] n'est pas [une piste] très grande mais on peut bien jouer. On peut avoir un bon package."

Et lorsqu'on lui demande quelle marque l'a le plus bluffé pendant cette pré-saison, Zarco n'oublie pas Suzuki, qui n'a pourtant remporté aucune course la saison passée : "Je suis assez impressionné par Rins. Il fait un travail fantastique depuis la Malaisie. Des tours rapides, beaucoup de tours rapides. On voit qu'il s'est bien préparé physiquement et que la moto répond bien. Et on sait qu'en course, quand un pneu est usé, la Suzuki est généralement plus forte. Donc je suis assez impressionné par lui."