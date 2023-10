Pramac, traité comme Ducati factory, compte sur Zarco pour aider Martín

L'équipe Pramac disposera des mêmes chances que l'équipe d'usine Ducati de se battre pour les couronnes mondiales, et pourra tout particulièrement soutenir l'effort de Jorge Martin en quête de sa première couronne mondiale côté pilotes, assure Gino Borsoi, ex-pilote et team manager de l'équipe satellite.

Alors que la saison MotoGP 2023 entre dans sa phase de dénouement et que la lutte est plus que jamais palpable entre Pecco Bagnaia et Jorge Martín, Ducati peut naturellement être suspecté d'être tenté de voir triompher son Champion du monde en titre italien, qui court au sein de la structure d'usine avec le dernier matériel mis à disposition par la firme de Borgo Panigale. Partenaire de longue date de Ducati en tant qu'équipe satellite, Pramac caracole cette saison en tête du championnat par équipes, loin devant le team factory à qui Enea Bastianini a notamment longuement manqué. Pramac a par ailleurs largement contribué à la moisson de points de Ducati au tableau des constructeurs.

Reste donc, pour la fierté des hommes en rouge, l'objectif de la conquête du titre pilotes avec Bagnaia. Les grands pontes de la marque italienne l'ont de nouveau affirmé en arrivant en Thaïlande : tous les moyens seront donnés à Pramac et Martin pour se battre aux avant-postes de manière équitable jusqu'à l'ultime épreuve de la saison, à Valencia.

Premier concerné par ce sujet face à l'équipe factory, Gino Borsoi est aussi le premier à dire que Ducati joue bel et bien le jeu et offre des moyens équitables à son team, à qui revient maintenant la responsabilité de faire la meilleure exploitation possible des ses ressources.

"Concernant Jorge et le pneu arrière [en Australie], c'était un choix malchanceux, avec seulement huit virages à parcourir", juge-t-il au micro du MotoGP. "Nous avons perdu une chance de remporter une autre victoire [avec lui] mais nous avons obtenu la victoire avec Zarco, donc ça a été une journée parfaite, même pour nous. Il reste beaucoup de courses devant nous. Je peux dire qu'il y a deux nouvelles pour Ducati [factory] : une mauvaise et une bonne. La bonne, c'est que nous avons fait des erreurs, mais la mauvaise pour les gars en rouge, c'est que nous sommes maintenant bien plus prêts pour la bagarre !"

Pramac : "C'est entre nos mains, maintenant !"

Déterminé à montrer de quoi son équipe satellite est capable, Borsoi ne tarit pas d'éloges à propos de son duo de pilotes. Martín n'a certainement pas converti son rythme impressionnant des deux derniers Grands Prix en résultats lui permettant de matériellement prendre l'ascendant qu'il aurait pu sur Bagnaia au tableau mathématique, mais mentalement, tout le monde se sent très fort et dans la bonne dynamique chez Pramac. Après tout, le team manager italien préfère voir son pilote rapide et commettre des erreurs, plutôt que manquer de rythme et tout bien aligner.

"La confiance, actuellement, est encore plus forte qu'auparavant", assène-t-il avec fierté. "Nous avons fait une erreur et je peux dire maintenant que nous sommes bien plus prêts qu'à Phillip Island. Il nous faut être encore plus rapides que les gars de chez Ducati [factory]."

"On a vu un Jorge incroyable sur chaque circuit, dans toutes les conditions : pluie, sec… La moto est là, donc évidemment ce n'est pas facile, mais la bonne chose, dont il faut être heureux, est que Ducati est derrière nous tout le temps et nous avons tous les outils pour nous battre actuellement : c'est entre nos mains, maintenant."

Zarco en atout dans la manche de Martín ?

Borsoi n'a pas manqué de saluer la victoire de Zarco et émis l'idée entre les lignes que le Français pourrait lui aussi représenter un atout pour l'équipe dans la quête du titre mondial de Martín sur les dernières épreuves de la saison.

L'an dernier, le Français, qui cherchait les grâces de Ducati, s'était plusieurs fois montré plus que coopératif avec Pecco Bagnaia dans la tentative de reprise de points de ce dernier à Fabio Quartararo. Cette année, c'est pour son propre team que Borsoi espère que le Français pourra avoir un impact si l'occasion se présente se battre Bagnaia !

"Tout d'abord, je dois dire que nous sommes plus qu'heureux de la victoire de Zarco, car nous savions tous dans le garage qu'il est un grand talent et que tôt ou tard, la victoire allait venir. Heureusement, la victoire est venue en Australie. Jorge a un vraiment bon équipier pour se battre pour le titre. Maintenant nous devons franchir les prochains pas et travailler ensemble jusqu'à la fin de la saison et il est certain que Zarco sera là…"