Pramac dévoile de nouvelles couleurs pour la saison 2024

Neuf jours avant les premières séances d'essais du Grand Prix du Qatar, Pramac a enfin dévoilé les couleurs de ses Ducati pour la saison 2024 du MotoGP. L'équipe satellite de Ducati a organisé sa présentation à Sakhir, où la Formule 1 entamera le Grand Prix de Bahreïn à partir de jeudi.

La livrée évolue sensiblement puisque la base blanche disparaît pour laisser sa place aux deux couleurs prédominantes, le mauve de son sponsor Prima et le rouge de Pramac, la société du patron, Paolo Campinoti. Certaines zones sont peintes dans un gris très sombre, pour marquer la séparation entre les deux couleurs.

Devenue une véritable "équipe d'usine bis" de Ducati au fil des ans, en alignant les mêmes motos et en disposant des nouveautés aussi vite que la structure officielle, la formation sera très attendue cette année, après une saison 2023 exceptionnelle qui l'a vu décrocher le championnat des équipes, une première pour un team indépendant, et jouer le titre chez les pilotes avec Jorge Martín, vainqueur de quatre Grands Prix.

"Nous avons pu vivre une saison incroyable en 2023 mais nous sommes également prêts pour faire la même chose cette année", a déclaré Gino Borsoi, le team manager de l'équipe, lors de la présentation. "Nos pilotes sont forts, nous avons connu une première partie très bonne lors des tests et maintenant nous sommes prêts. Nous allons essayer de refaire la même chose, mais avec un final différent. Nous étions forts, nous avons perdu le titre à la dernière course mais cette saison, nous allons réessayer."

Jorge Martín sur sa Ducati dans les nouvelles couleurs de Pramac Photo de: Pramac Racing

Martín sera présent pour une quatrième saison qui pourrait être sa dernière chez Pramac cette année puisqu'il n'a pas caché son désir de rejoindre une équipe officielle, de préférence Ducati si une place se libère, mais Campinoti craint de le voir partir pour une autre marque.

De l'autre côté du garage, on ne retrouvera plus Johann Zarco, également vainqueur d'une course l'an passé et parti chez LCR, mais Franco Morbidelli, déterminé à se relancer après trois saisons difficiles sur des Yamaha. L'Italien a pourtant mal débuté l'année puisqu'il a dû faire l'impasse sur l'intégralité des tests de pré-saison à Sepang et à Losail, en raison d'une chute à Portimão sur une Ducati Panigale V4 S fin janvier.

Lire aussi : MotoGP Morbidelli présent à Losail pour préparer sa saison sans rouler

Tombé sur la tête et inconscient dans les premiers instants, il souffrait d'un petit caillot de sang au niveau du cerveau et a été mis au repos. Morbidelli devrait être en mesure de disputer le GP du Qatar mais avec une expérience très limitée de sa moto, qu'il n'a pilotée que pendant une journée au test de Valence en novembre dernier.