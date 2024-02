Morbidelli présent à Losail pour préparer sa saison sans rouler

Depuis son accident du 30 janvier, Franco Morbidelli n'a pas encore pu reprendre la piste, et il ne le fera pas avant le 8 mars, premier jour du championnat. Un choc à la tête subi pendant cette grosse chute dont il a été victime à Portimão, lors d'essais d'entraînement avec une Ducati Panigale V4S, lui a fait perdre connaissance sur le moment et lui impose aujourd'hui la prudence. C'est la raison pour laquelle il manque les essais de pré-saison qui se tiennent cette semaine au Qatar, comme il a manqué ceux de la Malaisie il y a deux semaines.

Le nouveau pilote Pramac Racing a néanmoins fait le voyage et se trouve à Losail afin de suivre au plus près ce dernier roulage de préparation. Cela lui a donné l'occasion de remercier en personne deux de ses adversaires, qui ont joué un rôle important au moment de son accident, avant que les secours n'interviennent. Marc Márquez a en effet expliqué comment, avec son frère Álex, ils ont porté les premiers secours à Morbidelli alors qu'ils l'ont trouvé inconscient et dans une position inquiétante. Des gestes salvateurs que le pilote italien n'est pas près d'oublier.

"L'accident a été très particulier", raconte Franco Morbidelli au micro du site officiel du MotoGP. "Ça s'est passé dans un tour de sortie. Je ne m'en souviens pas bien, mais deux des gars que je dois remercier en particulier pour le fait d’être ici sont Marc et Álex. Ils ont fait ce qu'il fallait quand j'étais par terre et inconscient, et je dois les en remercier."

Une fois pris en charge par les secours, Morbidelli a passé des examens qui ont révélé la présence d'un petit caillot de sang, justifiant une hospitalisation de deux jours au Portugal avant qu'il puisse rentrer chez lui, en Italie. Quelques jours plus tard, l'ensemble du plateau MotoGP était en piste pour donner le coup d'envoi des essais d'avant-saison, mais sans lui.

"Les médecins ont dit qu'il serait assez dangereux que je prenne un autre coup à la tête maintenant, alors il faut attendre encore un peu", explique-t-il, faisant écho à la précaution évoquée précédemment par son team manager. "Je vais manquer cinq jours de tests, qui sont très importants pour m'adapter à ma nouvelle équipe et ma nouvelle moto, c'est sûr, mais j'ai la chance d'être là et de travailler avec le team, d'être dans le stand et de parler à mon équipe."

S'intégrer à sa nouvelle équipe malgré tout

Il profite en effet des essais de Losail pour avancer dans sa préparation autant que les circonstances le permettent. Et c'est avec une envie non dissimulée qu'il observe ses collègues et adversaires limer le bitume sur une piste qui, dans un peu plus de deux semaines, accueillera le premier Grand Prix de l'année.

"Au test de Sepang, la nouvelle Ducati et les Ducati en général ont été super bonnes, alors je suis très content de voir ça et j'ai très hâte de l'enfourcher dès que possible", admet-il. Ce Grand Prix à venir, il le disputera en n'ayant finalement eu qu'une seule journée au guidon d'une Desmosedici, lors du test de novembre à Valence, et sans avoir pu découvrir la GP24 qu'il pilotera cette saison.

"Il faut qu'il voie d'autres pilotes en piste, qu'il comprenne où nous nous situons et ce que nous devons préparer pour la course", explique Gino Borsoi, team manager de Pramac Racing, qui essaye comme il le peut d'accompagner son nouveau piloter dans cette avant-saison si singulière. "En étant au circuit, il peut parler avec son team, créer une bonne atmosphère pour le début de la saison. Il est en forme, mais nous devons attendre quelques semaines de plus. [...] On verra où il en sera à la première course. C'est évidemment un début de saison très dur, mais nous y sommes préparés."