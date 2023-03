Aprilia dévoile ses couleurs pour la saison 2023 du MotoGP

Charger le lecteur audio

Aprilia a attendu la veille du deuxième et dernier test de pré-saison, sur le circuit de Portimão, pour lancer officiellement sa saison 2023 et dévoiler ses couleurs. La RS-GP conserve sa livrée noire, avec des touches de rouge et des lignes mauves.

Aprilia sort de sa meilleure saison depuis son retour en MotoGP en 2015. Aleix Espargaró a offert à la moto italienne sa première victoire au Grand Prix d'Argentine et le Catalan a longtemps été en lice pour le titre mondial avant une deuxième partie et surtout une fin de saison plus difficiles, au point de voir Enea Bastianini le priver du podium du championnat en prenant l'avantage à la toute dernière course.

Le bilan est néanmoins resté très bon pour Aprilia avec la troisième place chez les constructeurs, derrière Ducati et Yamaha, et un total de neuf podiums, alors que la marque de Noale était habituée à la dernière place du championnat et n'avait conquis qu'un seul podium lors des six saisons précédentes. Il faudra maintenant confirmer cette progression en 2023 et alors que plusieurs marques ont été confrontées à leurs limites au test de Sepang, Aprilia a réalisé de bons essais même si Aleix Espargaró a douté de la capacité de sa moto à rivaliser avec la Ducati.

"Si l'an dernier il n'y avait pas d'attentes nous concernant et que nous avons un peu créé la surprise, les attentes sont plus élevées cette année et nous devons y répondre et confirmer que les performance sont là", a déclaré Massimo Rivola, grand responsable du programme Aprilia, lors de la présentation.

Pour continuer sa marche en avant, le constructeur pourra compter sur deux pilotes qui ont connu le succès en MotoGP et qui connaissent désormais très bien la moto puisqu'Espargaró sera encore associé à Maverick Viñales, le duo espagnol ayant été prolongé jusqu'à fin 2024. Arrivé dans l'équipe en cours d'année en 2021, Viñales a eu besoin de temps pour s'adapter à une machine très différente de celles qu'il avait connues jusque-là, n'ayant roulé qu'avec des quatre cylindres en ligne chez Suzuki puis Yamaha. Le #12 a conquis ses trois premiers podiums avec l'Aprilia pendant l'été 2022 mais a lui aussi été plus à la peine en fin d'année.

Aprilia espère retrouver une meilleure dynamique cette année. "On a beaucoup travaillé pour préparer cette saison", a déclaré Romano Albesiano, responsable technique de la marque, évoquant un "hiver chargé mais prometteur" pour Aprilia, qui devra néanmoins apprendre à travailler sans les concessions techniques, perdues après les bons résultats de la saison 2022 : "La moto a été développée dans presque toutes les parties. Ce qui est difficile, c'est de tester et exploiter les bénéfices de tous ces développements en seulement cinq journées d'essais. Mais nous avons fait un bon travail à Sepang et j'espère qu'il fera beau [à Portimão] pour ces deux journées."

Pour continuer sa progression, Aprilia pourra pour la première fois s'appuyer sur une équipe satellite cette année, RNF ayant abandonné ses Yamaha pour les machines italiennes. "C'est un double effort parce que nous aurons quatre motos en piste et nous sommes assez motivés pour ça", a souligné Rivola. "C'est une opportunité et je suis certain qu'on en profitera pendant la saison."

L'équipe de Razlan Razali est maintenant la seule qui doit encore présenter ses couleurs pour 2023, ce qu'elle fera le 16 mars.