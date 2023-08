Pressions de pneus : Ducati sera-t-il le grand perdant ?

Jusque-là simples recommandations de la part de Michelin, les pressions de pneus minimales annoncées par le manufacturier du MotoGP devront être scrupuleusement respectées à partir du GP de Grande-Bretagne. Si aucune exclusion n'est prévue pour le moment, des pénalités en temps sont prévue dès la deuxième infraction, ce qui suscite une certaine inquiétude parmi les pilotes.

LIRE AUSSI - Pénalités, mesures : comment le MotoGP encadre les pressions de pneus

Au cours des derniers mois, ils ont été nombreux à s'étonner de la mise en place de ce contrôle des pressions. Car si certains pilotes ont volontairement débuté des courses avec des pressions relativement basses, c'est justement parce qu'ils savaient qu'elles allaient grimper avec la montée de la température du pneu dans le sillage de leurs rivaux. Ils ont même estimé que rouler avec une pression trop élevée était un danger puisque la gomme allait perdre en adhérence.

"Je pense qu'ils ont pensé à cette règle pour la sécurité, mais on a prouvé qu'avoir une pression basse à l'avant n'est pas dangereuse pour les motos et les pneus", a rappelé Johann Zarco ce jeudi. "On n'a pas eu de problème de pneu. Si c'est une règle pour la sécurité, je suis d'accord, mais ce n'est pas le cas et ça va nous faire perdre quelque chose en course."

"Ils disent que c'est pour la sécurité mais c'est presque l'inverse : quand c'est trop chaud et que la pression est trop élevée, c'est là que l'on tombe, je suis tombé pour cette raison à Jerez cette année donc je ne sais pas", a ajouté le Français, s'interrogeant sur les motivations réelles de la mesure : "Peut-être que certaines motos fonctionnent avec une pression plus élevée donc c'est peut-être pour réduire un peu l'avantage de la Ducati. Je ne sais pas."

Ducati sera-t-il lésé par cette évolution du règlement ? "Peut-être", selon Zarco, qui ne peut cependant pas l'affirmer : "Je suis chez Ducati donc je ne sais pas comment les autres motos peuvent réagir à ça. C'est parce que Ducati a l'avantage, on peut supposer que ça fait une différence."

Autre pilote du clan Ducati, Luca Marini a confirmé percevoir certaines variations de pressions sur sa moto. "Quand la pression est au dessus de 2,0 [bar], je peux le sentir dans le pneu avec plus de blocages à l'avant, plus de glissades en milieu de courbe... Donc on le sait", a déclaré l'Italien.

Jack Miller juge la KTM moins sensible aux pressions élevées que la Ducati

L'un des pilotes les mieux placés pour savoir si Ducati sera plus affecté que les autres est Jack Miller, qui a piloté la Desmosecidi jusqu'à la saison passée, avant de découvrir une KTM selon lui moins sensible à la montée du pneu en pression cette année.

"Je sais que chez Ducati, c'est plus critique", a confirmé Miller. "Je ne l'ai pas trop remarqué sur la KTM. [...] J'avais des inquiétudes quand j'ai entendu parler du règlement, des pénalités, etc, mais [les ingénieurs] n'ont fait que me rassurer en disant qu'on était en sécurité. Je croise les doigts pour qu'ils aient raison, qu'on soit en sécurité et qu'on soit dans cette fenêtre."

"La limite est ténue parce qu'on ne veut pas que ce soit trop bas, parce que ce n'est pas bon, et on ne veut pas que ce soit trop haut parce que ce n'est pas bon non plus", a-t-il ajouté. "Je sais que la Ducati fonctionne très bien avec une pression très basse alors que la nôtre non."

"On a vu que la KTM était assez dure sur le pneu avant par le passé, disons qu'elle use le pneu avant différemment des autres motos. Une pression très basse ne nous donne pas le même avantage que les autres motos mais il faudra voir comment cela affectera les autres."

Cette inquiétude n'est pas partagée par tous dans l'armada Ducati, Jorge Martín ayant fait part de sa confiance. "J'ai gagné au Sachsenring avec la bonne pression donc je ne pense pas que ce sera très important", a résumé le Madrilène en conférence de presse.

Aleix Espargaró, très opposé au nouveau règlement, ne pense pas non plus que Ducati sera plus pénalisé que les autres constructeurs. "Pourquoi seraient-ils plus affectés, ils ont des pneus différents des miens ou les mêmes ?" a questionné le pilote Aprilia. "Ils ont les mêmes. Je déteste rouler à 2,0 bar, c'est un désastre. [...] Personne n'aime rouler à 2,1, que ce soit les Ducati ou les KTM. C'est la même chose pour tout le monde."