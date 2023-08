Pol Espargaró reçoit le feu vert pour son retour : "Enfin !"

Le retour de Pol Espargaró au Grand Prix de Grande-Bretagne a été validé par l'équipe médicale du MotoGP. Espérées avant la pause estivale, ces retrouvailles de l'Espagnol avec la compétition se feront donc bien cette semaine à Silverstone, plus de quatre mois après la lourde chute dont il avait été victime à Portimão.

Accidenté pendant les essais de ce premier Grand Prix de la saison, fin mars, le pilote Tech3 avait subi un total de huit fractures, principalement aux vertèbres et à la mâchoire. Resté une semaine en soins intensifs, il a ensuite entamé une longue convalescence. S'il lui fallait guérir de ses nombreuses blessures, il a aussi dû reprendre des forces, sa mâchoire cassée l'ayant empêché de s'alimenter normalement pendant un mois, ce qui a fait fondre sa masse musculaire.

En juin, les médecins ont repoussé son retour, souhaitant laisser à son dos meurtri quelques semaines supplémentaires pour se consolider, mais la volonté d'Espargaró ne faisait aucun doute et sa présence au Goodwood Festival of Speed, où il a brièvement piloté sa MotoGP, a confirmé qu'il se sentait fin prêt.

L'aval des docteurs a suivi et c'est avec succès qu'il a passé ce jeudi le contrôle médical obligatoire du championnat, à Silverstone, un check-up dont il s'est acquitté "facilement" d'après son équipe, le team Tech3. Il sera donc en piste vendredi pour les premiers essais du Grand Prix de Grande-Bretagne, dans l'espoir de vivre enfin un week-end complet et de s'aligner au départ du sprint samedi puis de la course principale dimanche.

"Enfin ! Je suis vraiment content qu'arrive le jour où je peux revenir dans le paddock, revoir mon équipe et remonter sur la moto. Cette partie de ma vie m'a beaucoup manqué", admet Pol Espargaró, soulagé. "Je sais que ce ne sera pas facile ce week-end. Ce sera, en fait, recommencer la pré-saison. Il va falloir que j'écoute mon corps, que j'apprenne à comprendre la nouvelle moto et que je me familiarise aussi avec le format de cette année. Je souhaite vraiment remercier tout le monde chez Pierer Mobility et tous ceux qui ont été derrière moi et qui m'ont soutenu."

Le plateau MotoGP quasiment au complet

De nombreux autres pilotes font leur retour à Silverstone, après une première partie de saison marquée par de très nombreuses blessures en MotoGP. Joan Mir (blessé à la main), Marc Márquez (côtes et cheville), tous deux forfaits au GP des Pays-Bas, ou encore Fabio Quartararo (pied) ne devraient plus être gênés par leurs blessures.

Quartararo a été opéré au début de la pause, tout comme Jorge Martín (syndrome des loges à la jambe) et Fabio Di Giannantonio (syndrome des loges au bras). Encore limités au niveau de l'épaule à Assen après des blessures en début de saison, Enea Bastianini et Miguel Oliveira espèrent également avoir retrouvé leur pleine condition physique ce week-end.

Un seul pilote manque encore à l'appel, Álex Rins. Celui qui quittera LCR pour Yamaha la saison prochaine n'est pas encore apte à reprendre le guidon de sa Honda après s'être fracturé la jambe droite en course sprint au Mugello, et sera remplacé par Iker Lecuona à Silverstone. Rins n'a pas encore fixé de date de retour mais il lui faudra peut-être attendre le mois de septembre.