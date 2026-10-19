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MotoGP GP d'Australie

Le programme du GP d'Australie MotoGP 2026

Le MotoGP entre dans le dernier mois de sa saison 2026 avec le GP d'Australie, l'un des défis les plus excitants du championnat avec une piste mythique et toujours très spectaculaire. Pour les Français, il faudra se transformer en oiseaux de nuit afin de ne rien manquer du show de Phillip Island !

Léna Buffa

Publié: 19 oct. 2026, 15:52

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La tournée Asie-Pacifique se poursuit avec un rendez-vous aussi emblématique que singulier, celui du Grand Prix d'Australie. Arrivée au calendrier en 1989 avec Phillip Island, puis courue à Eastern Creek pendant six ans, la manche australienne s'est réinstallée en 1997 sur cette petite île, située au sud de Melbourne.

Au bord du Détroit de Bass et de la mer de Tasmanie, la piste offre à la fois un point de vue magique et des virages à la difficulté incomparable, source d'excitation inépuisable pour les pilotes. C'est toutefois la dernière fois qu'ils vont pouvoir en profiter, puisque le GP d'Australie déménagera la saison prochaine à Adélaïde.

Lire aussi :

Les horaires du GP d'Australie

Date Séance Heure française Vendredi 23 octobre Essais Libres 1 01h45 - 02h30 Essais 06h00 - 07h00 Samedi 24 octobre Essais Libres 2 01h00 - 01h40 Qualifications 01h50 - 02h30 Course sprint 06h00 Dimanche 25 octobre Warm-up 00h40 - 00h50 Course 04h00

Amateurs de café, c'est votre moment ! Le Grand Prix d'Australie est celui qui impose aux Européens le plus fort décalage horaire, à savoir neuf heures avec la France métropolitaine. N'oubliez surtout pas de bien régler votre réveil : le départ de la course sprint sera donné samedi à 6h00 heure française et celui de la course principale à 04h00 dimanche. Attention au passage à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche, mais bonne nouvelle, il vous fera gagner une heure de sommeil.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix d'Australie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Australie. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le circuit de Phillip Island

Phillip Island reste aujourd'hui encore l'une des pistes les plus rapides du calendrier MotoGP, son meilleur tour ayant une vitesse moyenne de 185,1 km/h. Son meilleur temps absolu a résisté pendant neuf ans avant d'être battu ces dernières années et le cap des 350 km/h également passé.

Phillip Island fait partie des circuits exigeants pour les pneus, dont les températures peuvent battre des records sur un asphalte réputé abrasif : le dernier virage de la piste est d'ailleurs, parmi les près de 300 virages du championnat, celui qui fait le plus grimper la température des gommes ! Paradoxalement, la fraîcheur qui règne à cette période de l'année et le vent, parfois glacial, du bord de mer tendent à compliquer la mise en régime et le maintien de bonnes températures dans les pneus.

Compte tenu de la typologie de la piste, ce sont des pneus spécifiquement conçus pour elle qui sont proposés par Michelin. Car outre les particularités de son bitume, Phillip Island tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et possède sept virages à gauche et cinq à droite, ce qui pousse le manufacturier à ne proposer que des pneus slicks asymétriques, avec un flanc gauche renforcé afin de répondre à des sollicitations plus intenses, avec une gestion des gommes qui peut néanmoins se révéler déterminante pour l'emporter.

VIDÉO - Un tour virtuel pour découvrir Phillip Island

Caractéristiques de la piste :

Construction 1956 Longueur de la piste 4,448 km Largeur de la piste 13 m Virages 5 droite - 7 gauche Plus longue ligne droite 900 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 120,960 km (27 tours) Distance de la course sprint 57,824 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu F. Quartararo 1'26"465 2025 Meilleur temps en course M. Márquez 1'27"765 2024 Record V-max E. Bastianini 358,8 km/h 2025 Record vitesse moyenne F. Quartararo 185,1 km/h 2025

Le palmarès du GP d'Australie

À circuit exceptionnel, Grand Prix parfois complètement fou ! Les trois quarts d'heure de course sont généralement riches en rebondissements. C'est là que l'on a notamment vu une Aprilia RS-GP en tête pour la première fois, on a aussi assisté à la domination exercée par Maverick Viñales avec Yamaha en 2018. En 2019, Marc Márquez avait été capable de se jouer de n'importe quel adversaire, alors que Pecco Bagnaia réalisait de très loin sa meilleure performance de rookie...

Après une longue interruption due au Covid, Phillip Island a retrouvé le MotoGP en 2022 avec un Álex Rins déchaîné, pour l'une de ses dernières victoires avec Suzuki. Et une quatrième marque différente a triomphé en l'espace de quatre éditions, car il y a trois ans c'est ici que Johann Zarco a créé l'événement avec sa première victoire MotoGP, sur Ducati. Un Grand Prix totalement à part, avec une course anticipée au samedi pour cause d'alerte météo et un Zarco qui, enfin, a trouvé la clé pour retrouver les joies de son salto de vainqueur. Mémorable !

Il y a deux ans, Marc Márquez avait encore une fois triomphé, signant son dernier succès avec le team Gresini. Puis, l'an dernier, c'est Raúl Fernández qui a vu les planètes s'aligner pour ouvrir à son tour son compteur.

Lire aussi :

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Australie :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 F. Quartararo M. Bezzecchi R. Fernández 2024 J. Martín J. Martín M. Márquez 2023 J. Martín - J. Zarco 2022 J. Martín - Á. Rins 2019 M. Viñales - M. Márquez

Course suivante : Grand Prix de Malaisie (30 octobre - 1er novembre)

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