Fabio Quartararo s'attendait "à bien pire" au GP du Qatar

Fabio Quartararo avait peur de ne pas être en mesure de voir l'arrivée du Grand Prix du Qatar après avoir subi la dégradation très rapide de son pneu arrière au cours du sprint de la veille. Le problème a finalement été sous contrôle au cours des 21 tours de l'épreuve principale dimanche, au prix d'un sacrifice de la puissance.

"J'ai dû beaucoup préserver le pneu [mais] pas comme dans le sprint", a expliqué Quartararo. "Je m'attendais à bien pire aujourd'hui mais le potentiel de notre moto en pneu neuf était vraiment mauvais donc j'espère que l'on pourra trouver une solution, et surtout que nous n'aurons pas cette inquiétude sur le pneu arrière sur d'autres pistes."

"Du premier tour jusqu'à la fin, j'étais sur une cartographie totalement différente, avec beaucoup, beaucoup moins de puissance, j'ai plus travaillé sur l'accélérateur pour économiser les pneus", a ajouté le natif de Nice. "Mais c'était quand même très difficile de le faire, je ne sais pas comment j'ai pu faire un 1'53"5 à la fin."

Le chrono de Quartararo dans la dernière boucle était son troisième meilleur de la course, signe d'une certaine constance, mais à distance des leaders. Sa 16e position sur la grille s'est transformée en dixième place après les deux premiers tours, mais il a ensuite cédé face à Maverick Viñales et Joan Mir, avant de reprendre l'avantage sur le Majorquin pour se classer au 11e rang, à 17"701 du vainqueur.

Si c'est comme ça sur toutes les courses, on n'est pas près de faire des top 6 et des top 7.

Parmi les problèmes qu'il liste sur la Yamaha, Quartararo évoque à la fois des difficultés à exploiter les pneus neufs mais aussi une dégradation rapide, ce qui couvre l'intégralité de l'épreuve et peut finalement expliquer cette régularité dans les chronos... mais les problèmes ne s'arrêtent pas là.

"Il y a plus que deux [faiblesses]. Ce sont les deux que j'annonce mais après, c'est tellement délicat à gérer que ce n'est vraiment pas facile. Pour l'instant, on ne peut rien y faire. Ce que j'espère le plus, c'est que le Qatar soit la course où on a le plus de dégradation sur le pneu parce que si c'est comme ça sur toutes les courses, on n'est pas près de faire des top 6 et des top 7."

Yamaha est "dans un championnat des autres"

En prenant la 11e place, Fabio Quartararo a terminé en tête d'un groupe essentiellement composé de pilotes des marques japonaises. Yamaha et Honda sont loin de songer aux premières places pour le moment mais le Champion du monde 2021 accepte la situation pour essayer d'en sortir au plus vite, alors qu'il ruminait le fait d'être distancé il y a un an.

"On est dans un championnat des autres, parce que sincèrement, on est six motos japonaises, et ça fait bizarre qu'on soit la première aussi loin. Mais il faut continuer à travailler comme on le fait, essayer d'être toujours à 100% de nos capacités. Même si c'est dur, il faut tenir bon."

"Mon état d'esprit, c'est que sincèrement, j'ai terminé la course et je suis resté calme", a-t-il souligné. "C'est bizarre, mais au final, mon état d'esprit, c'est que je veux vraiment travailler dur pour revenir aux positions que je mérite et pour lesquelles je sens que je suis capable de me battre."

Les difficultés de Yamaha sont cependant tellement nombreuses qu'il est difficile de voir la lueur au bout du tunnel. "Je n'ai rien appris sur cette course", a assuré Quartararo sur Canal+. "J'ai juste vu qu'on était très loin de ceux de devant, très loin des motos qui sont leaders. On a encore beaucoup de boulot et il va falloir faire quelque chose."