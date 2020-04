Quartararo espère que Rossi restera en MotoGP

L'annonce, le 29 janvier, du recrutement de Fabio Quartararo au sein de l'équipe officielle Yamaha pour les deux prochaines années a sonné la fin d'une aventure de 15 ans pour Valentino Rossi. Arrivé chez Yamaha en 2004, alors qu'il avait quitté Honda avec pertes et fracas, le Docteur s'est engagé avec le constructeur d'Iwata dans le mariage d'une vie, bien qu'il se soit laissé tenter par un break de deux ans afin de relever un nouveau défi, celui de Ducati, avant de vite rentrer au bercail.

Le #46 et sa marque de cœur, avec laquelle il a fêté quatre titres mondiaux, n'ont pas encore pris la voie d'un divorce pur et dur, néanmoins il est acquis que s'il continue à courir Rossi ne le fera pas au sein de l'équipe officielle, où Quartararo prendra sa place aux côtés de Viñales. Reste à savoir s'il exprimera le souhait de rester engagé en compétition au-delà de cette saison, alors qu'il a fêté en début d'année ses 41 ans. Fabio Quartararo a beau être celui que Yamaha a choisi pour remplacer la star italienne, il souhaite le voir encore en Grand Prix l'année prochaine.

"J'espère qu'il restera en MotoGP", assure le jeune Français dans une interview accordée à Sky Italia. De 20 ans le cadet de Rossi, Quartararo ne cache pas l'admiration absolue qu'il voue à la star italienne : "Faire une année en MotoGP avec lui et pouvoir voir un de ses tours sur la télémétrie, c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi. Je me souviens quand on s'est retrouvé à coté l'un de l'autre pendant les EL1 au Qatar, ça a été une grande émotion."

"Si je suis ici, c'est aussi parce qu'il m'a bouleversé et inspiré avec sa passion", déclarait-il encore récemment dans les colonnes du GQ italien. "J'ai grandi en le regardant à la télévision et sur les posters dont j'avais intégralement recouvert les murs de ma chambre. Je me répétais sans cesse 'Je veux devenir comme lui'. Imaginez l'effet que ça me fait d'être à ses côtés sur la grille de départ aujourd'hui. Chaque dimanche, je réalise le rêve de ma vie."

Deux ou trois courses suffiront à se décider ?

Il reste à Valentino Rossi une option possible pour poursuivre sa carrière en MotoGP, celle de rejoindre l'équipe au sein de laquelle évolue justement Fabio Quartararo pour le moment, le team Petronas, où Yamaha lui garantirait un soutien officiel. Seulement cette décision devra sans doute être prise plus rapidement que prévu, car alors qu'il espérait bénéficier d'une première moitié de saison pour juger son niveau de compétitivité, le pilote de Tavullia a vu ses plans chamboulés par le retard du championnat. Il l'a récemment admis, il espère malgré tout disposer de "quelques courses" afin de comprendre s'il peut continuer à courir en étant compétitif.

Pour Massimo Meregalli, directeur de l'équipe officielle Yamaha, ces nouvelles circonstances ne devraient pas poser problème. "Pour un pilote de son calibre, j'ai comme idée que deux ou trois courses peuvent lui suffire. Vale est une personne très intelligente, qui comprend tout de suite son niveau", estime-t-il auprès de GPone.

Selon le patron de l'équipe, il faudra toutefois que les performances s'améliorent pour que Rossi ait envie de continuer, or cela impliquerait que la moto comme le pilote consentent à du changement. "Il est certain que les deux parties devront faire un pas l'une vers l'autre. Je suis convaincu que Yamaha va travailler pour mettre Vale dans la meilleure situation, et il en sera de même pour lui, peut-être en dénaturant en partie son style, ce qu'il a d'ailleurs déjà fait par le passé en démontrant que cela n'était pas un problème", estime-t-il.

Pour Meregalli, ce besoin de faire évoluer son style de pilotage pourrait être corroboré par les performances aperçues lors des derniers tests de la pré-saison, à Losail, où Rossi a de nouveau été aux prises avec son point faible de ces dernières années. "Vale n'a pas démontré quel était son véritable potentiel, il a préféré garder de la marge", souligne le directeur de l'équipe. "Il est certain que ses indications ont été positives et à la fin des tests il était satisfait. Malheureusement, il a encore une fois souffert de la dégradation de son pneu arrière, mais c'est un aspect qui n'est ressorti qu'au Qatar, car en Malaisie et en Espagne ses sensations étaient différentes. Bien entendu, il faudra comprendre d'où vient le problème, bien que son style de pilotage soit différent de celui de Maverick et de Fabio, et que par conséquent il stresse plus le pneu."

Un binôme Morbidelli-Rossi ?

L'avenir de Valentino Rossi est au moins aussi incertain que l'identité de celui qui serait son coéquipier en 2021 s'il devait jouer les prolongations. Pour Fabio Quartararo, cependant, cela ne ferait en tout cas aucun doute, car en dépit des rumeurs portant sur un retour de Jorge Lorenzo, revigoré par ses retrouvailles avec la M1 en essais, le Français estime que son acolyte actuel serait un choix plus logique.

"Je pense que Franco [Morbidelli] restera chez Yamaha parce que, que ce soit l'année dernière ou lors des tests, il a fait du très bon travail. En ce qui concerne le deuxième pilote, il faut comprendre s'ils prendront un jeune ou bien un pilote très expérimenté comme Valentino Rossi", souligne-t-il, moins convaincu par l'hypothèse d'un retour de Lorenzo à temps plein.

"Je m'entends bien avec Jorge et on plaisante beaucoup. Je voudrais le voir plus d'une fois en piste en tant que wild-card, pas seulement à Barcelone. Pour moi, il est plus un pilote d'essais qui nous aide dans le développement plutôt qu'un adversaire sur quelques courses. J'espère que Yamaha lui fera faire plus de tests. En tout cas, je serais surpris s'il devait revenir pour toute une saison."