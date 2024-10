Un excellent départ et une course en deux temps pour Quartararo

Neuvième d'un Grand Prix d'Australie dont il prenait le départ depuis une lointaine 19e place sur la grille, Fabio Quartararo aura eu le mérite de tenir le rythme nécessaire pendant l'ensemble de la course pour inscrire sept solides points au championnat du monde des pilotes, dont il occupe la 13e place avec 93 unités, dans un no man's land entre d'un côté Álex Márquez (125 points) et de l'autre Miguel Oliveira et Jack Miller, ex æquo avec 71 points.

Auteur d'un très bon départ, le Français n'a cependant pas pu disposer du rythme souhaité dans la première moitié de la course, tandis que sa Yamaha est devenue par la suite très efficace, au point même de tenir le rythme des pilotes de tête.

"C'est positif de regarder les 15 derniers tours", estime Quartararo, à chaud, au micro de Canal+. "Sur les 1dix0 premiers, malheureusement, on n'arrivait pas à chauffer le pneu, on était vraiment en difficulté", poursuit-il. "Mais bon, ça va, je pense qu'on peut être satisfaits, surtout du rythme que l'on a eu dans les derniers tours."

"Je pense qu'on fait des progrès ; pas assez vite car bien sûr on veut évoluer le plus vite possible et on a certaines difficultés qui sont évidentes. Mais je pense que l'on va donner le maximum pour essayer de nous améliorer pour les prochains Grands Prix."

Le rythme de fin de course de Quartararo a été similaire à celui du top 5 et il reste intéressant de creuser la raison pour laquelle il est apparu une telle différence entre les dix premiers tours du Français et ses 15 derniers.

"Clairement, la différence est là", estime le pilote Yahama. "Dans les virages rapides, comme le 1-2-3, 7-8-9 et le dernier virage, qui sont vraiment des virages rapides sur l'angle maxi, on perd énormément l'arrière et on n'a aucune confiance. Mais après, quand le pneu arrière commence à chauffer, on ne perd pas énormément de grip et c'est là, je pense, que l'on arrive à faire la différence. Dans le virage 4, on arrivait à dépasser donc c'est un point positif, mais il est très difficile de chauffer le pneu quand on est en difficultés dans les dix premiers tours."

"Pour être honnête, je ne m'attendais pas à être si rapide à la fin", a poursuivi le Français lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je pense qu'il y a quelque chose à voir et apprendre de cette course."

"Je crois que j'ai gagné 7 ou 8 positions au départ, il était vraiment un très bon. Mais malheureusement je n'avais pas le rythme des gars de devant. Je pense que chauffer le pneu a été notre plus grand problème en course."

Quartararo a franchi la ligne d'arrivée à 18 secondes du vainqueur Jorge Martín, mais cette course a aussi été près de 50 secondes plus rapide que celle de l'an dernier.

"Ça ne veut rien dire car le tarmac a changé par rapport à l'an dernier. Je ne regarde même pas l'écart avec le top 4, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut regarder ! Mais avec le top 5-6, à la fin de course, nous étions plus rapides. Et c'est ce que nous aurons en tête avec l'équipe, avec Yamaha : le fait que pour se battre du top 5 au top 7, il faut être là vraiment tout le temps, comme la course que nous avons faite à Misano. Ce serait un vraiment bon but."