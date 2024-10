Objectif Q2 et "très bon résultat" pour Quartararo en Thaïlande

La tournée outre-mer peut tout autant apparaître comme une série d'opportunités à saisir, avec des pistes atypiques et des conditions parfois complexes à appréhender, que comme un mauvais moment à passer pour des pilotes privés d'évolutions substantielles sur leurs machines.

Pour Fabio Quartararo, chaque week-end ressemble à une grande aventure, avec une Yamaha qui a, certes, évolué au cours de l'année mais sans en être encore au stade d'avoir corrigé ses plus grandes faiblesses. L'Australie s'est inscrite dans la liste des Grands Prix complexes, un week-end qui l'a vu se confronter à des soucis techniques lors des premiers essais, puis se qualifier à une très lointaine 19e place, remonter vaillamment au 11e rang lors de la course sprint en dépit d'un manque de grip criant et enfin s'en sortir avec les honneurs du top 10 dimanche.

Une sorte de long parcours d'obstacles, qu'il va falloir reprendre cette semaine en Thaïlande. Le Français sait toutefois qu'avec une Yamaha en quête permanente d'adhérence, il est grandement dépendant du bitume des circuits visités et des pneus utilisés, avec une situation pouvant se révéler diamétralement opposée d'une manche à l'autre.

"Je pense que le fait d'avoir des pneus différents ne fait pas une grande différence pour nous, mais que les autres ont moins de potentiel avec ces pneus et je crois que, ça, ça sera important", anticipe Quartararo à la veille des premiers essais en Thaïlande, épreuve pour laquelle Michelin propose une allocation particulière. "On sait qu'on manque de grip, et surtout aussi d'accélération et de vitesse de pointe sur cette piste, mais je crois qu'il y a d'autres choses que l'on peut gérer et essayer d'exploiter pour être rapides."

Fabio Quartararo retrouve le GP de Thaïlande avec de bons souvenirs. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La saison dernière, le GP de Thaïlande et celui de Malaisie, qui lui fait suite, avaient permis à Quartararo de s'illustrer avec deux cinquièmes places dans les courses longues. Plus largement, ses retrouvailles avec Buriram sont heureuses, sachant que dès sa première saison en MotoGP, il avait décroché ici la pole position, et avait même mené l'intégralité de la course avant d'être privé d'une première victoire par Marc Márquez dans le dernier tour.

"J'ai de très bons souvenirs ici. Je crois que c'est une piste qui ne sera pas trop mauvaise pour nous, en particulier sur un tour, alors l'objectif est clairement d'être en Q2 dès demain après-midi et d'essayer d'obtenir un très bon résultat", prévient le Français.

D'autres évolutions avant la fin de saison

L'approche de Quartararo reste toutefois plus tournée sur la progression constante à réaliser. Cela vaut d'un Grand Prix à l'autre, mais aussi pour l'an prochain, car il sait d'ores et déjà que Yamaha conservera les libertés de développement permises par les concessions, tout en renforçant sa capacité de test grâce à l'arrivée de deux pilotes satellites.

"On a une mentalité différente parce qu'avec les concessions, on ne pense jamais à 2025, on pense tout le temps à améliorer la moto en continu", explique-t-il. "Cette année, on a changé quatre fois de moteur, quatre fois de châssis, et on en aura un autre avant Valence, je pense. Donc on n'a pas vraiment une moto pour 2025 ; simplement, la moto qu'on utilise actuellement évolue pas à pas."

"Je pense que le test de Valence sera très important parce qu'on aura certaines choses différentes, mais les essais de pré-saison avec quatre motos et le shakedown, beaucoup de jours de tests, seront aussi très importants pour nous, afin de nous permettre de progresser."

Le moteur, lui, devrait encore évoluer d'ici-là. "C'est celui qui me plaît le plus, mais aussi le plus lent [qu'on utilise]. Il nous manque malheureusement des choses dans beaucoup de domaines. Je pense qu'on aura une nouvelle spec avant la fin de la saison, avec plus de vitesse de pointe. Ce sera super important parce qu'on perd beaucoup en ligne droite et, normalement, c'est du temps qui est assez facile à gagner."