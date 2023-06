Quartararo retrouve la Q2 : "Ça fait du bien !"

C'était son principal objectif à l'entame du week-end en Allemagne, et Fabio Quartararo peut s'estimer soulagé : il a bel et bien obtenu sa qualification directe pour la Q2, la seconde partie des qualifications durant laquelle se joueront demain les places sur les quatre premières lignes de la grille.

"Ça fait du bien ! Ça fait plaisir d'au moins se qualifier directement en Q2. Ça n'est pas le meilleur feeling que j'ai eu mais le plus important c'était de se qualifier dans les dix premiers", commente-t-il à l'issue de cette journée, visiblement soulagé. Le Français figure en sixième position, dans un classement resté extrêmement serré sur ce qui est la piste la plus courte du calendrier.

Alors qu'il était tombé à la toute fin de la première séance, ce matin, il a réussi à tirer son épingle du jeu dans le money time de la seconde séance, malgré un drapeau rouge à trois minutes de la fin pour l'accrochage entre Marc Márquez et Johann Zarco.

"Johann a eu énormément de chance", souffle Fabio Quartararo, qui n'a finalement pas été piégé par cette interruption. "J'avais déjà fait mes deux time attacks. J'avais dit au team qu'on allait commencer plus tôt, j'ai fait mes trois tours et je suis rentré au stand. Je les ai faits et il y a eu le drapeau rouge."

S'il a le sourire, c'est qu'il met fin à une série qui avait de quoi l'agacer, puisque lors des trois derniers Grands Prix il a dû en passer par la Q1 et n'a pas réussi à s'en extraire, ce qui lui a valu de se qualifier entre la 13e et la 16e place. Avec cette fois une meilleure position de départ, et aidé aussi par la typologie de la piste, il peut espérer disposer de meilleures chances pour les courses, même si ses sensations générales ne sont pas encore totalement satisfaisantes.

"Il n'y a pas autant d'accélérations qu'au Mugello, on n'a pas énormément besoin d'aéro sur ce circuit", souligne le pilote Yamaha. "Mais on est quand même en difficulté, clairement. On va donc essayer de faire la meilleure qualif possible demain, mais je pense qu'on est encore pas mal en-dessous."

C'est ici, il y a un an, que le pilote niçois a décroché sa dernière victoire en date, prenant à l'époque une avance de 91 points au championnat que Pecco Bagnaia allait par la suite grignoter jusqu'à remporter le titre. Cette victoire semble constituer aujourd'hui un objectif inatteignable pour un Fabio Quartararo qui préfère ne pas s'occuper l'esprit avec de trop grandes ambitions.

"Je crois qu'il faut que je fixe les objectifs pas à pas. Le premier objectif pour vendredi était d'aller directement en Q2", rappelle-t-il. "En étant optimiste, ce serait super de partir demain de la position que j'ai aujourd'hui. Évidemment, j'en veux plus, mais j'espère qu'on va trouver la solution pour progresser. Je suis déjà à deux dixièmes de celui qui est devant moi et il va falloir que je fasse de gros progrès pour gagner des places et garder ma position."

"Il faut qu'on comprenne où on peut progresser demain", pointe Quartararo. "Je ne suis pas un grand fan du pneu avant tendre. Cette année, le medium est étrange, et ce pour tout le monde, je pense. Mais on verra demain si on peut utiliser le dur."