Un point pour Quartararo : "Je m'attendais à finir à cette place"
Fabio Quartararo a pris la neuvième place du sprint au GP d'Indonésie. Un résultat conforme à ses attentes.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Fabio Quartararo a pris un petit point dans le sprint de Mandalika, comme à Motegi il y a une semaine. Le Français n'a pas pu faire mieux que le 12e temps en qualifications. Lors du sprint, il a profité de l'accrochage entre Marco Bezzecchi et Raúl Fernández, doublé Franco Morbidelli mais a été dépassé par Luca Marini dans le premier tour.
Quartararo était alors dixième et il a doublé Luca Marini après quelques tours, ce qui lui a permis d'entrer dans les points. "La matinée a été difficile, l'après-midi meilleur", a expliqué le pilote Yamaha face aux journalistes. "Je me suis senti beaucoup, beaucoup plus rapide. L'après-midi était plutôt acceptable."
"Je m'attendais à finir à cette place", a-t-il reconnu. "Deux pilotes sont tombés devant donc on a fini neuvièmes. C'est le résultat que j'attendais."
Quartararo était "vraiment en difficulté" dans la matinée, avant de retrouver un bon rythme pour le sprint : "On a vu que les chronos étaient même plus lents qu'en Essais. J'ai eu du mal, je n'ai pas pu vraiment faire un bon chrono. Mais cet après-midi, je pense que les chronos étaient bons. J'ai réussi à avoir un bon rythme. C'était même un peu plus rapide que Pecco [Bagnaia], mais c'était très compliqué de dépasser. Donc je pense qu'on a fait une belle course."
Après ce sprint sans surprise, Fabio Quartararo pourrait faire un choix audacieux pour la course, en optant pour le pneu tendre. C'est ce qu'il avait fait la saison dernière, principalement par contrainte, mais le choix est plus ouvert cette année.
"Je pense que c'est possible [d'utiliser le tendre]. Mais l'an dernier, le medium ne fonctionnait vraiment pas pour nous. Cette année, il fonctionne donc je pense que nous avons les deux options. On va évaluer le medium et on verra quel pneu on utilisera."
"Pour moi, je pense que ça passe [avec le tendre]", a précisé Quartararo. "Mais bon, à voir les températures. Et voir, surtout quand on est droit, si ça ne s'use pas comme au Japon."
Quartararo est lourdement tombé vendredi mais il n'est pas trop diminué physiquement : "Ça va, j'ai mal [au niveau du pouce], un peu à l'épaule. Surtout que j'utilise pas mal le frein arrière. J'ai mal quand je termine et un peu avant de commencer, mais quand c'est chaud, ça va."
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