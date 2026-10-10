Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One

WRC
WRC
Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One

Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"

La F1 annonce des qualifs décalées suite au sprint perturbé du GP de Singapour

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
La F1 annonce des qualifs décalées suite au sprint perturbé du GP de Singapour

Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell

Bezzecchi réfute les accusations de Fernández : "Aucune raison d'être en colère"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Bezzecchi réfute les accusations de Fernández : "Aucune raison d'être en colère"

Zarco ne comprend pas ses chutes : "La moto ne doit pas décrocher"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Zarco ne comprend pas ses chutes : "La moto ne doit pas décrocher"

Fernández fustige Bezzecchi : "Ce qu'il a fait n'est pas professionnel"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Fernández fustige Bezzecchi : "Ce qu'il a fait n'est pas professionnel"

Comment Márquez parvient à "sauver un week-end qui s'annonçait difficile"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Comment Márquez parvient à "sauver un week-end qui s'annonçait difficile"
Réactions
MotoGP GP d'Indonésie

Un point pour Quartararo : "Je m'attendais à finir à cette place"

Fabio Quartararo a pris la neuvième place du sprint au GP d'Indonésie. Un résultat conforme à ses attentes.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo a pris un petit point dans le sprint de Mandalika, comme à Motegi il y a une semaine. Le Français n'a pas pu faire mieux que le 12e temps en qualifications. Lors du sprint, il a profité de l'accrochage entre Marco Bezzecchi et Raúl Fernández, doublé Franco Morbidelli mais a été dépassé par Luca Marini dans le premier tour.

Quartararo était alors dixième et il a doublé Luca Marini après quelques tours, ce qui lui a permis d'entrer dans les points. "La matinée a été difficile, l'après-midi meilleur", a expliqué le pilote Yamaha face aux journalistes. "Je me suis senti beaucoup, beaucoup plus rapide. L'après-midi était plutôt acceptable."

"Je m'attendais à finir à cette place", a-t-il reconnu. "Deux pilotes sont tombés devant donc on a fini neuvièmes. C'est le résultat que j'attendais."

Quartararo était "vraiment en difficulté" dans la matinée, avant de retrouver un bon rythme pour le sprint : "On a vu que les chronos étaient même plus lents qu'en Essais. J'ai eu du mal, je n'ai pas pu vraiment faire un bon chrono. Mais cet après-midi, je pense que les chronos étaient bons. J'ai réussi à avoir un bon rythme. C'était même un peu plus rapide que Pecco [Bagnaia], mais c'était très compliqué de dépasser. Donc je pense qu'on a fait une belle course."

Après ce sprint sans surprise, Fabio Quartararo pourrait faire un choix audacieux pour la course, en optant pour le pneu tendre. C'est ce qu'il avait fait la saison dernière, principalement par contrainte, mais le choix est plus ouvert cette année.

"Je pense que c'est possible [d'utiliser le tendre]. Mais l'an dernier, le medium ne fonctionnait vraiment pas pour nous. Cette année, il fonctionne donc je pense que nous avons les deux options. On va évaluer le medium et on verra quel pneu on utilisera."

"Pour moi, je pense que ça passe [avec le tendre]", a précisé Quartararo. "Mais bon, à voir les températures. Et voir, surtout quand on est droit, si ça ne s'use pas comme au Japon."

Quartararo est lourdement tombé vendredi mais il n'est pas trop diminué physiquement : "Ça va, j'ai mal [au niveau du pouce], un peu à l'épaule. Surtout que j'utilise pas mal le frein arrière. J'ai mal quand je termine et un peu avant de commencer, mais quand c'est chaud, ça va."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Championnat - Márquez prend les commandes et quelques points d'avance
Article suivant Martín déplore une erreur de son équipe dans la pression de ses pneus

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Zarco ne comprend pas ses chutes : "La moto ne doit pas décrocher"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Zarco ne comprend pas ses chutes : "La moto ne doit pas décrocher"

Márquez émerge d'un sprint chaotique, Martín à la peine, Bezzecchi et Fernández au tapis !

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Márquez émerge d'un sprint chaotique, Martín à la peine, Bezzecchi et Fernández au tapis !

La grille de départ du Grand Prix d'Indonésie MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
La grille de départ du Grand Prix d'Indonésie MotoGP
Plus de
Fabio Quartararo

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"

Les pilotes divisés sur le nouveau format pour 2027

MotoGP
MotoGP
Les pilotes divisés sur le nouveau format pour 2027
Plus de
Yamaha Factory Racing

Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

Quartararo épargné par la dégradation des pneus : "Pour une fois que ça marche"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Quartararo épargné par la dégradation des pneus : "Pour une fois que ça marche"

Taxi Miller fait des frayeurs à Rins : "Je me suis fait dessus !"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Taxi Miller fait des frayeurs à Rins : "Je me suis fait dessus !"

Dernières actus

Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One

WRC
WRC WRC
Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One

Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Márquez poursuit ses critiques et juge le podium du sprint "inhumain"

La F1 annonce des qualifs décalées suite au sprint perturbé du GP de Singapour

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
La F1 annonce des qualifs décalées suite au sprint perturbé du GP de Singapour

Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
Verstappen remporte un sprint chaotique avec neuf abandons, dont Russell