Bientôt la reprise pour les pilotes MotoGP

Dans moins d'un mois, les moteurs des MotoGP vrombiront à nouveau, à l'occasion des premiers essais de l'année qui mettront fin à la trêve hivernale. Du 2 au 4 février, un "shakedown" du test de Sepang accueillera les équipes avec une partie des pilotes, avant la séance officielle collective à laquelle prendront part également les titulaires.

Pour le shakedown, les pilotes autorisés à prendre la piste seront ceux des constructeurs bénéficiant de concessions réglementaires (KTM et Aprilia), les pilotes d'essais et les rookies de la saison. Pour ces derniers, il s'agit d'une nouveauté mise en place cette année, en raison de la réduction des essais privés. Les trois débutants de 2020 ont donc l'opportunité de profiter de ces trois jours de piste : Álex Márquez pour Repsol Honda, Brad Binder pour KTM Factory et Iker Lecuona pour Tech3.

Comme cela a été confirmé à Motorsport.com, le plus jeune des frères Márquez sera bel et bien au rendez-vous, afin de poursuivre son adaptation à la RC213V après les deux premiers tests menés en novembre. La présence de Binder est quant à elle considérée comme acquise, bien que KTM ne l'ait pas formellement confirmée pour le moment. Il en va de même pour Lecuona, cependant ce dernier a subi cette semaine une opération chirurgicale afin de remédier à un syndrome des loges et sa participation effective dépendra de sa récupération d'ici-là.

Outre les rookies, Pol Espargaró et Miguel Oliveira ont eux aussi l'autorisation de participer à ces essais du fait des concessions accordées à KTM. De même pour Aleix Espargaró et Andrea Iannone dans le cas d'Aprilia, alors que la version 2020 de la RS-GP devrait être mise à la disposition des pilotes pour la première fois lors de ces essais. Toutefois, Iannone étant actuellement suspendu à la suite d'un contrôle antidopage positif, il est fort possible qu'il soit absent de ce grand rendez-vous, ce qu'éclaircira bientôt le résultat des dernières analyses.

Aprilia pourra quoi qu'il arrive compter sur son pilote d'essais, Bradley Smith. Pour les autres constructeurs, Stefan Bradl (Honda), Michele Pirro (Ducati), Sylvain Guintoli (Suzuki), ainsi que Dani Pedrosa et Mika Kallio du côté de KTM, devraient participer à ce test. En ce qui concerne Yamaha, Katsuyuki Nakasuga sera appelé à prendre la piste. On attend par ailleurs de savoir si Jorge Lorenzo sera confirmé comme nouveau pilote d'essais de la marque et, le cas échéant, s'il participera lui aussi à ces essais.

Marc Márquez intensifie sa préparation

Pour les autres pilotes, le rendez-vous est fixé quelques jours plus tard seulement, du 7 au 9 février, pour la première des deux séances collectives avant celle de Losail deux semaines plus tard. C'est à cette date-là que l'on reverra notamment Marc Márquez en piste. Opéré le 27 novembre à l'épaule, le Champion du monde espère être remis à 100% avant la reprise et il vient d'intensifier sa préparation physique dans ce but. C'est la deuxième année de suite que l'Espagnol a dû dédier sa pause hivernale à sa convalescence, lui qui a été opéré en décembre 2018 de l'épaule gauche avant de connaître cette fois la même intervention sur l'épaule droite.

Après un mois de physiothérapie, de massages et d'exercices lors desquels il a pris garde à ne pas forcer sur son épaule, Márquez est passé à une phase plus intense de son entraînement cette semaine, afin de récupérer de la force musculaire. L'hiver dernier, il était entré dans la même phase précisément à la même date, mais en ayant été opéré une semaine plus tard. Malgré ce décalage, il n'y a actuellement aucune complication et le pilote fait tout pour mettre à profit le mois restant afin de finaliser sa préparation.

Calendrier des essais MotoGP en 2020