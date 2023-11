Rossi ne s'attendait pas au départ de Marini : "Ça a été un choc"

C'est officiel depuis lundi, et plus concret encore ce mardi avec le test de Valence qui clôt la saison MotoGP : Luca Marini a pris la décision de s'émanciper du cocon familial de l'équipe VR46, dirigée par son demi-frère Valentino Rossi. Le guidon d'usine devenu libre chez Repsol Honda à la suite du départ de Marc Márquez, le pilote italien a choisi de saisir l'opportunité, et le constructeur japonais a finalement été convaincu par son profil.

Alors qu'il affiche une solide courbe de progression, qu'il a connu les joies du podium et a semblé se rapprocher de plus en plus d'une première victoire, Luca Marini va donc ouvrir un nouveau chapitre inattendu. La surprise, c'est le premier sentiment qui a saisi Valentino Rossi en apprenant la nouvelle.



"Pour nous, ça a été un choc, on ne s'y attendait pas", admet-il au micro de Sky Sport en Italie. "J'en suis vraiment désolé parce que c'était vraiment bien de le voir arriver aux avant-postes, et faire partie des protagonistes avec mon équipe. Mais il a eu cette opportunité avec cette place qui s'est libérée chez Honda, au sein d'une équipe officielle. Chacun a ses propres rêves. Il a deux ans de contrat et il devient pilote d'usine. Je suis un de ses grands fans, alors je vais l'aider autant que je le peux. C'est un choix compliqué vu les résultats actuels de la Honda, mais bon... Honda, c'est Honda !"

Luca Marini a rejoint sa nouvelle équipe à Valence.

Bien qu'étonné, Valentino Rossi demeure évidemment un soutien inconditionnel, et se montre désormais curieux de voir comment le projet de Honda va évoluer, alors que la marque s'est enlisée techniquement, tout comme Yamaha.

"À mon avis, il va y avoir du changement parce que Honda et Yamaha ne peuvent de toute façon pas se permettre d'être en MotoGP et de souffrir autant", prévient le Docteur. "Ils ont compris qu'ils doivent passer à la vitesse supérieure parce que le MotoGP a beaucoup changé. Ducati, surtout, a donné un grand coup de collier ces dernières années et a fait s'élever tout le monde. Luca est un excellent testeur et il va être intéressant de voir comment vont se passer les tests."

À 26 ans, Luca Marini a dépassé ses sentiments et donnerait presque l'impression d'avoir choisi de prendre plus que jamais son destin en main en rejoignant Honda, où il fera l'an prochain équipe avec le Champion du monde Joan Mir.

"Je pense que c'est vraiment une bonne opportunité et que je suis le bon pilote pour l'équipe actuellement", assure-t-il auprès du site officiel du MotoGP. "Je vais essayer de faire de mon mieux, de partager les meilleurs retours que je pourrai pour essayer de développer la moto du mieux possible, et je vais tenter d'obtenir de bien meilleurs résultats ces prochaines saisons. Je sais que ça va être dur, mais je vais essayer de faire de mon mieux avec mon nouveau team, de progresser à chaque course, avec calme et patience, mais aussi avec un objectif clair en tête."