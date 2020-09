Officiel - Rossi reste en MotoGP et rejoint le team Petronas

Le doute n'était plus permis, et c'est désormais officiel : Valentino Rossi restera en MotoGP la saison prochaine. Le nonuple Champion du monde a été officialisé au sein du team Petronas, où il bénéficiera d'une Yamaha officielle.

Cette option avait été proposée à Rossi lorsque Yamaha a recruté Fabio Quartararo au sein de son équipe factory, après s'être déjà assuré de conserver Maverick Viñales. Ne voulant pas laisser filer les deux jeunes pilotes, la marque a choisi de leur accorder sa priorité et d'orienter le #46, s'il le souhaitait, vers son équipe satellite.

Les négociations ont animé le printemps, alors que le report de plus de quatre mois du championnat a mis à mal les plans de Rossi, qui aurait voulu évaluer son niveau lors de quelques courses avant de décider s'il prolongeait ou non sa carrière. Au sortir du confinement, toutefois, la volonté du pilote italien de ne pas en rester là après une saison 2020 passablement chamboulée était évidente et il n'y avait plus de mystère quant à la volonté des différentes parties de trouver un accord.

Avec la reprise de la compétition, au mois de juillet à Jerez, Rossi n'avait rien occulté de l'avancée du contrat, affirmant un choix personnel acté et une situation réglée "à 99%". Le dernier point restant à définir concernait la constitution exacte du team technique qui accompagnerait Rossi chez Petronas, dépendant au préalable des membres d'équipe qui suivraient Quartararo dans l'équipe officielle, ainsi que les arrangements devant être finalisés entre les avocats des différentes parties.

C'est désormais chose faite, Rossi ayant apporté dès son arrivée à Barcelone, jeudi, des précisions importantes. D'une part, en annonçant que seuls trois des membres de son team le suivraient : son ingénieur David Muñoz, son responsable de données Matteo Flamigni et son analyste de performance Idalio Manuel Davira. Et d'autre part en dévoilant que le contrat ne porterait que sur un an.

L'officialisation a enfin pu se faire ce jour, et comme anticipé par le pilote, le contrat porte uniquement sur la saison 2021. L'option lui permettant de rester engagé une deuxième année n'a pas été spécifiée dans le contrat, bien que le pilote de Tavullia, qui fêtera ses 42 ans avant d'entrer dans la compétition l'année prochaine, a déjà fait savoir qu'il souhaitait évaluer durant la pause estivale de 2021 la possibilité de courir ou non en 2022.

"Je suis ravi de continuer à courir en 2021 et de le faire avec le team Petronas", assure Valentino Rossi. "J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision car le challenge est de plus en plus difficile. Pour être au top en MotoGP, il faut travailler beaucoup et travailler dur, s'entraîner chaque jour et mener une vie d'athlète, mais j'aime encore ça et je veux toujours courir.

"Je suis très content de rejoindre le team Petronas Yamaha SRT. Ils sont jeunes, mais ils ont montré qu'ils sont un top team. Ils sont très sérieux et très bien organisés", estime le pilote italien. "Cette année j'ai changé de chef mécanicien. Je suis très content avec David, mais je pense que nous n'avons pas encore atteint notre meilleur niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de continuer, car l'ambiance au sein de l'équipe est quelque chose que j'aime beaucoup."

Valentino Rossi fera donc équipe la saison prochaine avec Franco Morbidelli, l'un des membres de son Academy et de ses protégés les plus proches. Sacré en Moto2 en 2017, l'Italien a rejoint le MotoGP dans la foulée et, après une première saison au guidon d'une Honda satellite, il évolue au sein du team Petronas depuis l'an dernier et a récemment fêté sa première victoire dans la catégorie. Razlan Razali, patron de l'équipe, avait fait de lui sa priorité dans les négociations menées pendant le printemps, ne souhaitant pas que son team se focalise désormais sur Rossi, et son officialisation est intervenue juste avant la reprise du championnat.

"C'est sympa d'avoir Franco comme coéquipier, car c'est un pilote de l'Academy. Ce sera cool. Je pense qu'on peut travailler ensemble pour réaliser de belles choses", pressent Rossi.

La grille MotoGP est pratiquement au complet pour la saison prochaine. Takaaki Nakagami attend son nouveau contrat sans que le doute soit permis quant au fait qu'il conservera sa place chez LCR Honda. Chez Ducati, une décision imminente est attendue quant à l'équipe dans laquelle évolueront Pecco Bagnaia et Johann Zarco, ainsi que les officialisations de Jorge Martín et d'Enea Bastianini. Plus complexe, le sort de Tito Rabat est soumis au doute et une arrivée surprise de Luca Marini pas encore écartée. Enfin, Aprilia attend le verdict du TAS sur le cas d'Andrea Iannone pour soit lui renouveler sa confiance, soit recruter un nouveau pilote, qui serait très probablement Cal Crutchlow.

