Des graviers plus petits et plus d'airfence à Portimão

On se souvient de l'image troublante de Pecco Bagnaia revenant au stand avec, dans ses mains, un échantillon des graviers de la piste de Portimão, qu'il avait ramassés après une chute. L'Italien s'était plaint de la taille et de la dangerosité des graviers, les jugeant par ailleurs trop compacts, et sa voix s'était unie à celle d'autres pilotes pour que le sujet soit abordé lors de la Commission de sécurité.

Pourtant, la question n'a pas été résolue immédiatement, et un an plus tard, Fabio Di Giannantonio en a subi les conséquences, contraint de manquer le dernier jour des essais hivernaux après une lourde chute sur la piste portugaise. L'impact avec les graviers, toujours inhabituellement gros, avait brisé son casque, lui causant une commotion cérébrale. Sous la pression des pilotes, les organisateurs avaient obtenu de faire remplacer certaines de ces pierres par d'autres de plus petite taille avant le Grand Prix organisé deux semaines plus tard.

Pour l'édition 2024, un nouveau pas va être franchi puisque les graviers de la plupart des bacs ont été renouvelés. Ce changement apparaît dans un document que les organisateurs ont transmis aux équipes avant le Grand Prix et qui détaille, comme de coutume, les éléments modifiés sur le circuit d'une édition à l'autre.

"La majeure partie des zones de graviers dispose d'un nouveau type de pierres, certaines voies de dégagements bitumées ont été réduites pour augmenter les zones de graviers et des airfence ont été ajoutés", peut-on lire dans ce document.

La question de l'airfence est un autre sujet sensible à Portimão, particulièrement depuis le grave accident subi par Pol Espargaró l'an dernier. Bien qu'aucun détail n'ait été communiqué quant aux emplacements exacts où ces nouveaux murs gonflables ont été installés, le bon sens suggère que l'un d'eux devrait être le virage 10, la portion dans laquelle le pilote espagnol a été lourdement accidenté et pris un violent choc contre un mur de pneus.

Par ailleurs, des vibreurs de nouvelle génération ont également été ajoutés dans les virages 4, 8, 14 et 15, et ce afin d'éviter le dépassement des limites de la piste.

Des scooters 100% électriques à partir du GP du Portugal

Dans un autre domaine, un changement s'applique désormais sur les Grands Prix européens. L'une des grandes nouveautés de cette saison est en effet l'introduction de 40% de carburants non-fossiles, un pourcentage qui augmentera jusqu'à atteindre 100% en 2027. Dans le cadre de cette évolution vers un MotoGP plus durable, tous les deux-roues utilisés pour se déplacer dans le paddock devront désormais être électriques. Cette initiative s'appliquera à toutes les courses disputées en Europe, à partir de ce GP du Portugal.