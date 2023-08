Stoner admiratif d'un Bagnaia dominateur dans un MotoGP concurrentiel

Premier à avoir mené Ducati au titre MotoGP, Casey Stoner a dû attendre 15 ans avant de voir le constructeur italien lui trouver un successeur. Valentino Rossi s'y était essayé en vain, Andrea Dovizioso a élevé le niveau mais sans venir à bout de Marc Márquez, et il a fallu attendre l'arrivée de Pecco Bagnaia pour que le trophée revienne enfin à Borgo Panigale, lui qui n'avait que dix ans lorsqu'il applaudissait le sacre de l'Australien.

Entre-temps, la physionomie du championnat a radicalement changé, et c'est précisément ce qui suscite la plus grande admiration de la part de Stoner, qui souligne à quel point la concurrence est forte actuellement parmi la vingtaine de pilotes qui s'affrontent en piste.

"C'est clairement très différent pour Pecco par rapport à ce que ça a été pour moi. On était inattendus, personne ne s'attendait à ce qu'on gagne le championnat", explique le pilote australien dans une interview réalisée par le site officiel du MotoGP.

"On a eu beaucoup de chance cette année-là, tout a semblé aller dans notre direction la plupart du temps", poursuit Casey Stoner en se remémorant sa saison 2007. "Maintenant, tout le monde a la possibilité de gagner avec pratiquement toutes les motos et tous les constructeurs du championnat, et ça complique énormément la tâche de Pecco. Pour moi, Pecco a vraiment fait un boulot fantastique, dans un moment très difficile du MotoGP, compte tenu de la quantité de pression et du nombre de gens qui étaient capables de gagner."

"Heureux" de voir le numéro un à nouveau arboré sur une moto, Casey Stoner salue le choix de son successeur d'avoir opté pour ce numéro de course, que lui-même avait fait le choix de porter : "C'est comme un tabou de porter le numéro un, mais je crois que quand on est Champion du monde il faut l'afficher avec fierté."

À mi-parcours dans la saison de défense de son titre, Pecco Bagnaia s'est montré à la hauteur de ce numéro un, lui qui a pris 62 points d'avance au championnat. Il a remporté quatre des dix courses sprint, ainsi qu'un Grand Prix sur deux, tout en multipliant les podiums lorsqu'il ne pouvait s'imposer.

"Je pense que ce qu'il a fait jusqu'à présent cette année est plus que suffisant", juge Stoner. "Les erreurs peuvent parfois arriver quand on attaque. Comme dit, il y a énormément de motos, de constructeurs et de pilotes capables de gagner à l'heure actuelle, et ça rend la concurrence très serrée au plus haut niveau. Mis à part son erreur en Amérique, qui était minuscule, je crois que Pecco a été pratiquement parfait cette saison."