Test Losail - Bagnaia leader devant Viñales et Márquez

Les pilotes sont encore en piste à Losail ce mardi, pour la dernière fois avant le lancement de la saison, dans un peu plus de deux semaines pour le GP du Qatar. Une dernière occasion pour les pilotes de tester leurs machines pour la saison 2024 et de valider les packages pour le début du championnat, notamment le premier des deux carénages permis pour l'année, Yamaha et Honda ayant droit à un troisième grâce à leurs concessions.

Comme lundi, les pilotes ont très peu roulé au cours des deux premières heures, au terme desquelles Fabio Quartararo occupait la tête, avec seulement neuf pilotes qui avaient un chrono à leur actif. Le travail s'est intensifié au cours de la troisième heure. Marco Bezzecchi, Marc Márquez puis Pecco Bagnaia, premier homme du jour sous la barre des 1'53, ont tour à tour occupé la première place.

Alors qu'il reste quatre heures de roulage, les marques italiennes maintiennent leur domination en occupant les huit premières positions. Bagnaia devance Maverick Viñales, Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio, vainqueur sur ce circuit en novembre dernier. Enea Bastianini pointe au cinquième rang devant Raúl Fernández, Marco Bezzecchi et Jorge Martín. Álex Rins et Miguel Oliveira complètent le top 10.

Fabio Quartararo est pour le moment 12e, alors que les pilotes Honda sont distancés, leur meilleur représentant étant Luca Marini en 16e position. Johann Zarco est 18e et Joan Mir 23e après s'être arrêté au premier virage, ce qui a provoqué le seul drapeau rouge pour le moment. Marc Márquez s'est aussi immobilisé, au virage 15, dès son premier tour de lancement.

Les pilotes sont en piste jusqu'à 21h00 (19h00 en France métropolitaine) dans un test qui se déroule sans Franco Morbidelli, qui a fait le déplacement mais n'est pas encore apte à rouler après sa lourde chute à Portimão à la fin du mois de janvier. Michele Pirro le remplace chez Pramac.

Test Losail - Jour 2, 15h