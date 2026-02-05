Passer au contenu principal

MotoGP Test de Sepang

Test Sepang, J3 - Les quatre Ducati GP26 devant, Yamaha de retour

La matinée de la troisième journée du test de Sepang a été dominée par les pilotes disposant de la dernière version de la Ducati, Álex Márquez en tête. Yamaha a de son côté pu reprendre ses essais.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le test de Sepang prend fin ce jeudi. Ducati a montré des signes d'une domination intacte mais l'évènement de cette matinée, c'est le retour en piste des Yamaha. Restées clouées au stand mercredi, à la suite d'un problème sur le V4 de Fabio Quartararo mardi en fin de journée, les pilotes ont été autorisés à reprendre leurs essais par les ingénieurs de Yamaha.

"Après des analyses menées dans la nuit entre le Japon et l'Italie pour identifier la cause du problème technique sur notre moto lors de l'après-midi du premier jour, et sur la base des découvertes effectuées, Yamaha a décidé de reprendre ses activités en piste", a annoncé le constructeur en début de journée, sans plus de précisions sur la nature du problème pour le moment.

Sans réponse claire sur la cause du souci qui avait contraint Quartararo à l'arrêt mercredi, Yamaha avait préféré ne plus rouler pour des raisons de sécurité. Il est à noter que la chute du Français mardi matin, dont il s'est relevé avec un doigt fracturé, n'avait aucun lien avec ce problème technique.

Quartararo a quitté Sepang mardi après cette blessure mais Yamaha peut s'appuyer sur ses trois autres titulaires et sur son pilote d'essais Augusto Fernández, venu pallier l'absence de la star de la marque. Le second pilote d'essais, Andrea Dovizioso, n'a pas roulé ce jeudi matin.

 

Joan Mir, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Álex Márquez se sont succédé en tête dans la première heure. Le chrono du pilote Gresini, en 1'56"402, était déjà le plus rapide de la semaine, et à un dixième du record officiel, la pole de Bagnaia en 2024, réalisée en 1'56"337.

La température a grimpé dans la deuxième heure, pour dépasser les 30°C, celle de la piste passant de son côté au-dessus des 50°C. Les améliorations se sont faites plus rares mais Marc Márquez s'est invité à la fête, si bien qu'à 13h00 sur place, on retrouve les quatre Desmosedici GP26 aux quatre premières places !

Álex Márquez devance Di Giannantonio, Marc Márquez et Bagnaia. À noter que l'aîné des Márquez a chuté au premier virage, sans gravité puisqu'il a ensuite pu reprendre la piste et améliorer son chrono.

Alex Marquez, Gresini Racing

Álex Márquez est en tête à la mi-journée à Sepang.

Photo de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Le premier poursuivant des pilotes Ducati est, comme la saison passée, Marco Bezzecchi, en cinquième position. Le pilote Aprilia devance Franco Morbidelli, qui a aussi connu une chute, au virage 14. Raúl Fernández, Pedro Acosta, Joan Mir et Enea Bastianini complètent un top 10 dans lequel il ne manque qu'une seule marque : Yamaha. La première des M1 est en 12e position, grâce à Álex Rins.

À noter que la matinée n'a pas été parfaite pour Honda puisque Luca Marini a dû s'arrêter au virage 9 en début de journée. Il n'est que 19e, tandis que Johann Zarco, qui a encore du mal à s'adapter à la dernière version de la moto japonaise, occupe la 14e place.

Les pilote sont en piste jusqu'à 18h00 sur place, soit 11h00 en France. Probablement l'occasion de voir les premières simulations de sprint ou de course.

Test Sepang, Jour 3 - Classement à 13h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours
1

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing 1'56"402 10
2

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"383 14
3

Spain M. Márquez

 Ducati Team +0"387 27
4

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0"527 11
5

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"624 9
6

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0"728 16
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0"843 10
8

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0"851 10
9

Spain J. Mir

 Honda HRC +0"866 13
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0"888 10
11

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +1"138 11
12 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team +1"178 11
13

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +1"197 14
14 France J. Zarco Honda LCR +1"199 10
15

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +1"456 14
16 Australia J. Miller Pramac Yamaha +1"754 16
17 Brazil D. Moreira LCR Team +2"388 7
18 Italy L. Savadori Aprilia Racing +2"500 2
19

Italy L. Marini

 Honda HRC +2"771 9
20

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing +2"876 19
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha +2"912 7
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing -  

 

