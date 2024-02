Test Sepang - Martín en tête, Márquez à la faute

Cette fois, l'année MotoGP a bel et bien commencé ! Après le Shakedown test de la semaine dernière, auquel seuls sept titulaires avaient pu participer selon ce qu'autorise le règlement, les pilotes MotoGP sont au complet, ou presque, pour le premier test officiel de la pré-saison, qui débute ce mardi, toujours à Sepang.

Presque au complet seulement, car Franco Morbidelli n'est pas de la partie. Victime d'une grosse chute à l'entraînement il y a une semaine, le pilote italien a vu son contrôle médical repoussé alors qu'il aurait dû prendre un long courrier depuis l'Italie le week-end dernier, une précaution qui fait suite au choc à la tête qu'il a reçu et au petit caillot de sang identifié au scanner lors de ses deux jours d'hospitalisation. Aujourd'hui remplacé par Michele Pirro dans le stand Pramac Racing, il semble encore possible que Morbidelli rejoigne le test avant sa conclusion, jeudi.

En attendant, ils étaient 23 en piste mardi matin, Cal Crutchlow s'ajoutant à Michele Pirro pour représenter les pilotes essayeurs aux côtés des titulaires. Si Fabio Quartararo a été le dernier à se lancer, l'activité a tout de suite été intense, chacun cherchant à exploiter les meilleures heures de la journée alors que de gros orages se sont abattus sur le circuit ces derniers jours, à chaque fois dans la seconde moitié de l'après-midi.

Le roulage a pourtant très vite été interrompu, à peine dix minutes après l'ouverture de la piste. En cause, une double chute de Raúl Fernández et Pecco Bagnaia au virage 11. Il semblerait que l'Espagnol soit tombé en premier et que le champion en titre ait ensuite glissé sur de l'huile alors qu'il se trouvait dans son tour d'entrée en piste.

Bagnaia en a été quitte pour un peu d'agacement, un retour au stand sur la remorque plateau chargée d'évacuer sa moto et une bonne heure de perdue. Fernández, lui, a dû passer par le centre médical pour des examens. Rassuré sur l'absence de blessure, l'Espagnol du team Trackhouse souffre néanmoins de douleurs après avoir lourdement atterri au sol à la suite d'un highside. Son Aprilia, qui a pris feu, est quant à elle revenue au stand en piteux état.

Pecco Bagnaia est tombé dès son premier tour. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le drapeau rouge a été exposé une vingtaine de minutes, avant que les essais reprennent. Raúl Fernández avait été le plus actif et le plus rapide en ce tout début de séance, avec un temps de 2'00"044, et c'est une autre Aprilia qui s'est chargée de le remplacer au sommet de la feuille des temps, en l'occurrence celle de Maverick Viñales qui au bout d'une heure de séance a bouclé un tour en 1'59"639.

Un peu plus d'une heure et demie après le lancement de la journée, le meilleur chrono est passé sous la barre des 1'59, grâce à Jorge Martín. Le pilote Pramac a très vite porté la référence à 1'58"2, puis 1'57"9. Enea Bastianini et Fabio Di Giannantonio ont eux aussi rapidement affiché leur vitesse sur la Ducati, mais un certain Pedro Acosta n'a pas tardé à s'immiscer dans ce petit groupe avec sa KTM.

À 14h heure locale, soit après quatre d'essais, ce quatuor n'a pas changé et Viñales fait office de cinquième homme sur son Aprilia, à une demi-seconde du temps de référence. Beaucoup de pilotes ont observé un peu de pause en cette mi-journée, au contraire de Marc Márquez. Il faut dire que l'Espagnol s'est arrêté deux fois à cause d'un problème technique sur sa Ducati, et notamment dès son tour de sortie des stands. Alors qu'il se trouvait en bas de classement à l'issue de la matinée, il a enchaîné les tours pour remonter... avant de tomber à l'instant dans le virage 15.

À noter encore des chutes pour Augusto Fernández (virage 9), Takaaki Nakagami (virage 2) et Miguel Oliveira (virage 12), dont tous se sont relevés indemnes. Raúl Fernández est quant à lui revenu en piste deux heures et demie après sa chute.

Cette journée d'essais se poursuit jusqu'à 18h heure locale, soit 11h en France.

Test Sepang - Jour 1, 14h