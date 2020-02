Test Sepang, J1 - Les pilotes Petronas lancent les hostilités

En ce premier jour d'essais officiels, réunissant la quasi-totalité du plateau MotoGP (Andrea Iannone reste pour sa part suspendu), les pilotes ne se sont pas fait prier et ont investi la piste de Sepang sitôt la séance ouverte, à 10h heure locale. Il s'agit de la première des six journées collectives à leur disposition avant le début du championnat, des essais répartis entre la Malaisie et le Qatar et qui permettront de valider les solutions techniques de chaque constructeur en vue de cette saison.

Et il en est un qui n'a pas perdu de temps. Aleix Espargaró, qui a déjà roulé mardi dans le cadre du shakedown et n'avait alors pas caché son enthousiasme au vu des progrès accomplis par Aprilia sur sa RS-GP, a été le premier ce matin à boucler un tour de piste en moins de deux minutes. Un chrono qu'il allait rapidement améliorer pour s'arrêter sur une référence de 1'59"427, longtemps synonyme de place dans le quarté de tête pour lui.

Avec un chrono de 1'58"945, Fabio Quartararo qui a été le premier à faire mieux et à atteindre la fenêtre des 1'58, celle dans laquelle se situent les records de la piste, l'officiel (1'58"303) et le non-officiel, enregistré sur ce même test l'année dernière (1'58"239). Bientôt, son coéquipier Franco Morbidelli s'est hissé à la deuxième place, puis c'est Valentino Rossi qui s'est porté en quatrième position, encadrant Espargaró et son Aprilia.

À midi, c'est une Suzuki qui est venue se mêler à ce petit groupe, celle d'Álex Rins, qui s'est porté à 0"250 de Quartararo. Déjà en vue depuis le début de cette journée, Pol Espargaró a quant à lui réussi à prendre l'avantage sur Rossi pour une poignée de centièmes. La présence des Ducati dans le top 10 était jusqu'alors timide (Andrea Dovizioso était dixième), mais Jack Miller s'est chargé de porter sa Desmosedici dans le trio de tête peu avant 13h, avec un chrono de 1'59"328 qui l'a placé juste devant Morbidelli. Victime d'une chute peu avant, Maverick Viñales a lui aussi fait rétrograder Morbidelli dans la foulée de la performance réalisée par Miller.

L'activité a sensiblement ralenti à partir de 13h, même si l'on a notamment vu Valentino Rossi et Marc Márquez partager la piste durant quelques instants. Profitant du calme de la pause déjeuner, Cal Crutchlow a fait un bond au classement pour se porter en troisième position, à moins de trois dixièmes de Quartararo, toujours leader. Et le Français a vu sa place trembler peu après, sous le coup d'une attaque musclée de la part de son coéquipier : en avance dans les trois premiers secteurs, Morbidelli s'est finalement hissé à la deuxième place à 51 millièmes de son collègue, doté d'une Yamaha plus évoluée que la sienne.

À 14h heure locale, et alors qu'il reste quatre de roulage ce vendredi, les dix premiers pilotes se tiennent en moins de sept dixièmes. Marc Márquez ne figure pas dans ce top 10, lui qui fait son retour au guidon de sa MotoGP pour la première fois depuis son opération de l'épaule. Takaaki Nakagami se trouve dans la même situation, et ses difficultés sont notables ce matin à en juger par son 22e temps. Rappelons que Miguel Oliveira, lui aussi opéré à l'épaule à l'automne a déjà repris le guidon dans le cadre du shakedown, grâce aux concessions dont bénéficie KTM.

Parmi les rookies de cette saison, le meilleur temps de la matinée revient à Álex Márquez, 13e à un peu moins d'une seconde de la référence et à 0"242 de son frère, tous deux encadrant Andrea Dovizioso. Iker Lecuona et Brad Binder se trouvent quant à eux à une seconde et demie du leader à ce stade. Cette matinée, seulement interrompue au drapeau rouge à 11h15 à la suite d'un incident impliquant l'une des Yamaha des pilotes d'essais, a également vu Johann Zarco prendre le guidon de la Ducati pour la première fois, lui qui bénéficie d'une GP19 au sein du team Avintia. Il occupe pour l'instant la 23e position.

On notera enfin que, pour ces essais, Michelin fournit aux équipes la même allocation de pneus que lors du Grand Prix qui s'est tenu sur cette piste en octobre, à l'exception du pneu arrière dur car il n'avait pas été utilisé à l'époque, et avec cette fois cependant la nouvelle construction adoptée pour 2020. À cela s'ajoutent cependant plusieurs pneus que le manufacturier fait tester : une nouvelle gomme avant dure, fournie exclusivement aux équipes officielles ; la nouvelle construction de pneu avant (en gomme tendre) déjà testée plusieurs fois l'an dernier et destinée à 2021 ; un pneu avant asymétrique, en gomme dure ; deux options tendres à l'arrière, dont le manufacturier veut tester la résistance sur cette piste.

Test Sepang - Jour 1 - 14h

Pos. Pilote Moto Temps/Écart Tours 1 Fabio Quartararo Yamaha 1'58"945 37 2 Franco Morbidelli Yamaha +0"051 46 3 Álex Rins Suzuki +0"250 39 4 Cal Crutchlow Honda +0"289 33 5 Jack Miller Ducati +0"383 29 6 Maverick Viñales Yamaha +0"422 34 7 Aleix Espargaró Aprilia +0"482 31 8 Pol Espargaró KTM +0"591 35 9 Valentino Rossi Yamaha +0"624 33 10 Joan Mir Suzuki +0"660 35 11 Marc Márquez Honda +0"731 34 12 Andrea Dovizioso Ducati +0"826 23 13 Álex Márquez Honda +0"973 38 14 Danilo Petrucci Ducati +0"994 27 15 Dani Pedrosa KTM +1"072 32 16 Pecco Bagnaia Ducati +1"191 29 17 Miguel Oliveira KTM +1"369 30 18 Sylvain Guintoli Suzuki +1"426 30 19 Iker Lecuona KTM +1"566 29 20 Brad Binder KTM +1"574 38 21 Tito Rabat Ducati +1"805 32 22 Takaaki Nakagami Honda +1"870 26 23 Johann Zarco Ducati +2"388 34 24 Pilote d'essais Yamaha 1 Yamaha +2"448 34 25 Pilote d'essais Yamaha 2 Yamaha +3"066 11 26 Lorenzo Savadori Aprilia +4"205 24

