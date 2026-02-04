Passer au contenu principal

Résumé d'essais
MotoGP Test de Sepang

Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

Joan Mir reste au sommet du classement du jour à Sepang, même si Álex Márquez s'est montré le plus rapide de l'après-midi. Mais le fait majeur de la journée, c'est que Yamaha a suspendu ses essais.

Léna Buffa
Publié:
Alex Marquez, Gresini Racing

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Alex Marquez (Gresini Racing)
Alex Marquez (Gresini Racing)

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3)
Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3)

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)

Luca Marini (Honda HRC)
Luca Marini (Honda HRC)

Francesco Bagnaia (Ducati Team) et Alex Marquez (Gresini Racing)
Francesco Bagnaia (Ducati Team) et Alex Marquez (Gresini Racing)

Marc Márquez (Ducati Team)
Marc Márquez (Ducati Team)

Luca Marini (Honda HRC) et Alex Marquez (Gresini Racing)
Luca Marini (Honda HRC) et Alex Marquez (Gresini Racing)

Francesco Bagnaia (Ducati Team)
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Diogo Moreira (LCR Honda)
Diogo Moreira (LCR Honda)

Luca Marini (Honda HRC)
Luca Marini (Honda HRC)

Essai de départ
Essai de départ

Marc Márquez (Ducati Team)
Marc Márquez (Ducati Team)

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Johann Zarco (LCR Honda)
Johann Zarco (LCR Honda)

Joan Mir (Honda HRC)
Joan Mir (Honda HRC)

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)

Francesco Bagnaia (Ducati Team)
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Diogo Moreira (LCR Honda)
Diogo Moreira (LCR Honda)

Luca Marini (Honda HRC)
Luca Marini (Honda HRC)

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Joan Mir (Honda HRC)
Joan Mir (Honda HRC)

Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)
Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team)

Joan Mir (Honda HRC)
Joan Mir (Honda HRC)

Francesco Bagnaia (Ducati Team)
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Raul Fernandez (Trackhouse Racing)
Raul Fernandez (Trackhouse Racing)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)
Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Francesco Bagnaia (Ducati Team)
Francesco Bagnaia (Ducati Team)

Alex Marquez (Gresini Racing)
Alex Marquez (Gresini Racing)

Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)
Franco Morbidelli (VR46 Racing Team)

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)
Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Test Sepang : La deuxième journée en photos
32

La pluie, trouble-fête presque traditionnel des essais de Sepang, était attendue pour cette deuxième journée de roulage et elle n'a pas manqué le rendez-vous. Après une matinée déjà très calme, la mi-journée a, comme toujours, fait place au silence dans les stands alors que le thermomètre grimpait à son plus haut niveau, puis c'est donc une averse qui a vite stoppé l'enthousiasme de ceux qui avaient choisi de reprendre la piste. 

Álex Márquez (Gresini) eu le temps de se rassurer après la chute subie peu après midi, en postant le meilleur temps de l'après-midi, en 1'58"094. Derrière lui, on retrouvait quelques habitués du haut du classement depuis le début de la semaine, notamment Marco Bezzecchi (Aprilia) et Maverick Viñales (KTM), devant un Pecco Bagnaia (Ducati) jusqu'ici plutôt fringant sur le circuit malaisien.

Personne n'a toutefois pu abaisser sa marque de la matinée, avant l'arrivée de la pluie et le changement de conditions que cela a entraîné. Le déluge apparu à la moitié de l'après-midi s'est ensuite transformé en pluie légère à l'entame de la dernière heure et la plupart des motos sont restées à l'abri, même si Viñales et Morbidelli ont continué à rouler pratiquement jusqu'au bout.

Joan Mir termine donc cette deuxième journée en tête, premier pilote Honda à avoir bouclé un tour de Sepang en 1'56. Franco Morbidelli le suit de peu au guidon de la Ducati GP25 aux couleurs de VR46, devant la GP26 de Fabio Di Giannantonio et les premières KTM.

Aucune Yamaha n'a roulé

Le fait majeur de cette journée réside toutefois dans les plus grands absents, à savoir Yamaha. Le constructeur a en effet choisi de ne faire rouler aucune de ses motos aujourd'hui, souhaitant d'abord faire la lumière sur un problème lié au moteur V4 et qui a stoppé Fabio Quartararo en piste hier après-midi.

Un problème visiblement dur à élucider puisqu'indépendamment du Français, rentré en Europe pour soigner un doigt fracturé, aucun des cinq autres pilotes présents à Sepang pour la marque n'a pu remonter en selle aujourd'hui. Les mécaniciens ont même quitté le circuit en début d'après-midi et rien n'indique que la situation pourra changer demain.

Lire aussi :

Ce test se poursuivra en effet jeudi pour une troisième et dernière journée qui débutera à 10h heure locale, soit 3h en France.

Test Sepang, Jour 2 - Classement à 18h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours
1

Spain J. Mir

 Honda HRC 1'56"874 34
2

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0"109 41
3

Italy F. Di Giannantonio

 VR46 Racing Team +0"175 38
4

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0"242 35
5

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0"252 50
6

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0"267 39
7

Spain R. Fernández

 Trackhouse MotoGP Team +0"400 28
8

Italy P. Bagnaia

 Ducati Team +0"428 25
9

Japan A. Ogura

 Trackhouse MotoGP Team +0"502 41
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0"676 27
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0"691 28
12

Spain Á. Márquez

 Gresini Racing +0"790 27
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0"879 32
14 France J. Zarco Honda LCR +1"472 30
15

Spain M. Márquez

 Ducati Team +1"512 30
16 Italy L. Savadori Aprilia Racing +1"692 36
17 Brazil D. Moreira LCR Team +1"697 31
- Australia J. Miller Pramac Yamaha - 0
- Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team - 0
- Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing - 0
-

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing - 0

Temps cumulés sur la journée

