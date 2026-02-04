Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha
Joan Mir reste au sommet du classement du jour à Sepang, même si Álex Márquez s'est montré le plus rapide de l'après-midi. Mais le fait majeur de la journée, c'est que Yamaha a suspendu ses essais.
Test Sepang : La deuxième journée en photos
La pluie, trouble-fête presque traditionnel des essais de Sepang, était attendue pour cette deuxième journée de roulage et elle n'a pas manqué le rendez-vous. Après une matinée déjà très calme, la mi-journée a, comme toujours, fait place au silence dans les stands alors que le thermomètre grimpait à son plus haut niveau, puis c'est donc une averse qui a vite stoppé l'enthousiasme de ceux qui avaient choisi de reprendre la piste.
Álex Márquez (Gresini) eu le temps de se rassurer après la chute subie peu après midi, en postant le meilleur temps de l'après-midi, en 1'58"094. Derrière lui, on retrouvait quelques habitués du haut du classement depuis le début de la semaine, notamment Marco Bezzecchi (Aprilia) et Maverick Viñales (KTM), devant un Pecco Bagnaia (Ducati) jusqu'ici plutôt fringant sur le circuit malaisien.
Personne n'a toutefois pu abaisser sa marque de la matinée, avant l'arrivée de la pluie et le changement de conditions que cela a entraîné. Le déluge apparu à la moitié de l'après-midi s'est ensuite transformé en pluie légère à l'entame de la dernière heure et la plupart des motos sont restées à l'abri, même si Viñales et Morbidelli ont continué à rouler pratiquement jusqu'au bout.
Joan Mir termine donc cette deuxième journée en tête, premier pilote Honda à avoir bouclé un tour de Sepang en 1'56. Franco Morbidelli le suit de peu au guidon de la Ducati GP25 aux couleurs de VR46, devant la GP26 de Fabio Di Giannantonio et les premières KTM.
Aucune Yamaha n'a roulé
Le fait majeur de cette journée réside toutefois dans les plus grands absents, à savoir Yamaha. Le constructeur a en effet choisi de ne faire rouler aucune de ses motos aujourd'hui, souhaitant d'abord faire la lumière sur un problème lié au moteur V4 et qui a stoppé Fabio Quartararo en piste hier après-midi.
Un problème visiblement dur à élucider puisqu'indépendamment du Français, rentré en Europe pour soigner un doigt fracturé, aucun des cinq autres pilotes présents à Sepang pour la marque n'a pu remonter en selle aujourd'hui. Les mécaniciens ont même quitté le circuit en début d'après-midi et rien n'indique que la situation pourra changer demain.
Ce test se poursuivra en effet jeudi pour une troisième et dernière journée qui débutera à 10h heure locale, soit 3h en France.
Test Sepang, Jour 2 - Classement à 18h
|Pos.
|Pilote
|Équipe
|Temps / Écart
|Tours
|1
|
J. Mir
|Honda HRC
|1'56"874
|34
|2
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0"109
|41
|3
|
F. Di Giannantonio
|VR46 Racing Team
|+0"175
|38
|4
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0"242
|35
|5
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0"252
|50
|6
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0"267
|39
|7
|
R. Fernández
|Trackhouse MotoGP Team
|+0"400
|28
|8
|
P. Bagnaia
|Ducati Team
|+0"428
|25
|9
|
A. Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|+0"502
|41
|10
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0"676
|27
|11
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0"691
|28
|12
|
Á. Márquez
|Gresini Racing
|+0"790
|27
|13
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0"879
|32
|14
|J. Zarco
|Honda LCR
|+1"472
|30
|15
|
M. Márquez
|Ducati Team
|+1"512
|30
|16
|L. Savadori
|Aprilia Racing
|+1"692
|36
|17
|D. Moreira
|LCR Team
|+1"697
|31
|-
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|Á. Rins
|Yamaha MotoGP Team
|-
|0
|-
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|
A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
|-
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
Temps cumulés sur la journée
