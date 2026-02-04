Test Sepang, J2 - La pluie en trouble-fête, aucun tour pour Yamaha

La pluie, trouble-fête presque traditionnel des essais de Sepang, était attendue pour cette deuxième journée de roulage et elle n'a pas manqué le rendez-vous. Après une matinée déjà très calme, la mi-journée a, comme toujours, fait place au silence dans les stands alors que le thermomètre grimpait à son plus haut niveau, puis c'est donc une averse qui a vite stoppé l'enthousiasme de ceux qui avaient choisi de reprendre la piste.

Álex Márquez (Gresini) eu le temps de se rassurer après la chute subie peu après midi, en postant le meilleur temps de l'après-midi, en 1'58"094. Derrière lui, on retrouvait quelques habitués du haut du classement depuis le début de la semaine, notamment Marco Bezzecchi (Aprilia) et Maverick Viñales (KTM), devant un Pecco Bagnaia (Ducati) jusqu'ici plutôt fringant sur le circuit malaisien.

Personne n'a toutefois pu abaisser sa marque de la matinée, avant l'arrivée de la pluie et le changement de conditions que cela a entraîné. Le déluge apparu à la moitié de l'après-midi s'est ensuite transformé en pluie légère à l'entame de la dernière heure et la plupart des motos sont restées à l'abri, même si Viñales et Morbidelli ont continué à rouler pratiquement jusqu'au bout.

Joan Mir termine donc cette deuxième journée en tête, premier pilote Honda à avoir bouclé un tour de Sepang en 1'56. Franco Morbidelli le suit de peu au guidon de la Ducati GP25 aux couleurs de VR46, devant la GP26 de Fabio Di Giannantonio et les premières KTM.

Aucune Yamaha n'a roulé

Le fait majeur de cette journée réside toutefois dans les plus grands absents, à savoir Yamaha. Le constructeur a en effet choisi de ne faire rouler aucune de ses motos aujourd'hui, souhaitant d'abord faire la lumière sur un problème lié au moteur V4 et qui a stoppé Fabio Quartararo en piste hier après-midi.

Un problème visiblement dur à élucider puisqu'indépendamment du Français, rentré en Europe pour soigner un doigt fracturé, aucun des cinq autres pilotes présents à Sepang pour la marque n'a pu remonter en selle aujourd'hui. Les mécaniciens ont même quitté le circuit en début d'après-midi et rien n'indique que la situation pourra changer demain.

Lire aussi : MotoGP Yamaha suspend ses tests le temps d'identifier un problème moteur

Ce test se poursuivra en effet jeudi pour une troisième et dernière journée qui débutera à 10h heure locale, soit 3h en France.

Test Sepang, Jour 2 - Classement à 18h

Pos. Pilote Équipe Temps / Écart Tours 1 J. Mir Honda HRC 1'56"874 34 2 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0"109 41 3 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team +0"175 38 4 P. Acosta KTM Factory Racing +0"242 35 5 M. Viñales KTM Tech3 +0"252 50 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0"267 39 7 R. Fernández Trackhouse MotoGP Team +0"400 28 8 P. Bagnaia Ducati Team +0"428 25 9 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team +0"502 41 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0"676 27 11 L. Marini Honda HRC +0"691 28 12 Á. Márquez Gresini Racing +0"790 27 13 B. Binder KTM Factory Racing +0"879 32 14 J. Zarco Honda LCR +1"472 30 15 M. Márquez Ducati Team +1"512 30 16 L. Savadori Aprilia Racing +1"692 36 17 D. Moreira LCR Team +1"697 31 - J. Miller Pramac Yamaha - 0 - Á. Rins Yamaha MotoGP Team - 0 - T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing - 0 - A. Fernández Yamaha Factory Racing - 0

Temps cumulés sur la journée