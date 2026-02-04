Mardi, premier jour des essais officiels d'avant-saison en Malaisie, Fabio Quartararo a été victime d'une grosse chute dans le virage 5 du circuit de Sepang. Il s'y est fracturé un doigt, ce qui l'a décidé le soir-même à renoncer à la suite de ces tests pour rentrer chez lui et se soigner.

Mais avant de ranger son casque, le Français avait tenté un retour en piste l'après-midi, et ce malgré le gonflement et l'important saignement de son doigt blessé. Cette tentative s'était néanmoins heurtée à un problème technique : sa Yamaha s'était en effet stoppée dans le virage 2, en proie à une panne moteur.

Une panne qui a touché, plus précisément, le fameux V4 auquel se dédie le constructeur depuis l'année dernière et qui marque un changement d'approche notable pour Iwata après être resté fidèle aux quatre cylindres en ligne jusqu'à présent. Un moteur qui, par ailleurs, montre toujours des faiblesses de performance selon Quartararo.

Hier soir, les techniciens Yamaha ont tenté d'enquêter sur la nature de l'avarie, mais n'ont pas trouvé de réponse. Cela a déclenché l'alerte, au point de suspendre toute activité en piste jusqu'à ce qu'une explication claire soit trouvée. En conséquence, aucune Yamaha n'a roulé mercredi matin, tandis que l'usine japonaise et l'équipe présente au circuit tentaient toujours d'éclaircir la situation.

Pendant que les autres pilotes poursuivaient leurs essais dans la chaleur de Sepang, Álex Rins, coéquipier de Quartararo, les pilotes Pramac que sont Jack Miller et Toprak Razgatlioglu et les pilotes essayeurs, Andrea Dovizioso et Augusto Fernández, sont restés à l'arrêt, parfois aperçus en bord de piste pour observer la concurrence.

"Nous essayons toujours de comprendre ce qui a causé le problème ayant affecté Fabio hier après-midi", explique à Motorsport.com Massimo Meregalli, directeur de l'équipe d'usine Yamaha et directeur sportif de Yamaha Motor Racing.

"C'est une question de sécurité. Si nous parvenons à en comprendre l'origine, nous repartirons, que ce soit aujourd'hui ou demain. Nous attendons que l'on nous donne le feu vert", ajoute l'Italien, qui dément tout lien entre cette panne et l'accident subi par Quartararo dans la matinée : "Le problème n'a absolument rien à voir avec la chute de Fabio".

Les Yamaha sont restées au stand depuis ce matin. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Meregalli relativise également l'impact que cet incident aura sur le bilan global des essais, insistant sur l'importance du travail accompli la semaine dernière, puisque Yamaha a pu entamer dès le shakedown ses tests avec ses titulaires grâce aux concessions l'autorisant à y participer.

"Pour donner un pourcentage, je dirais que nous avons réalisé 80% du programme que nous avions prévu. Nous avons la base de la moto. Durant ces deux jours, nous aurions travaillé sur les réglages."

"Toprak est certainement le seul pilote à ne pas avoir encore pu tester ce qui était prévu dans son programme. Tous les autres disposaient du même matériel", ajoute le dirigeant.

Pour ce qui est de Fabio Quartararo, il a quitté la Malaisie pour rentrer en Europe. Il est attendu à Barcelone ce mercredi pour passer des examens. Les médecins vont alors établir la feuille de route afin de lui permettre de se présenter au prochain test, dans un peu plus de deux semaines en Thaïlande, dans les meilleures conditions possibles.