Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"

Le marché des transferts s'est très fortement animé depuis la semaine dernière, après les révélations de Motorsport.com relatives à l'arrivée de Jorge Martín chez Yamaha et à son remplacement de Fabio Quartararo, en partance pour Honda. Si le Français a clarifié n'avoir rien signé "pour le moment", on sent un certain fatalisme dans les propos que tiennent les patrons d'Iwata.

Ainsi, Paolo Pavesio, interrogé par le site officiel du MotoGP, a admis qu'il était de toute façon nécessaire de prendre le temps de réflexion après une union qui remonte à 2019 et qui a mené à de grands succès, mais aussi à des dernières années éprouvantes.

"Fabio est chez Yamaha depuis sept ans et c'est la huitième année d'une relation longue", observe le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Nous savions, et nous nous le sommes dit mutuellement avant de prendre une pause pour l'hiver, que ce moment était important, et comme il l'a dit et moi aussi, nous étions impatients de nous asseoir à une table pour planifier notre avenir."

"J'espère qu'il pourra y avoir un avenir, s'il y a une volonté commune à cela, sans quoi ce serait stupide, évidemment. Mais je pense aussi qu'il est très important de refaire le point quant à là où nous en sommes et à cette volonté."

De son côté, Quartararo se refuse encore à confirmer quoi que ce soit, préférant l'humour lorsqu'on l'interroge sur son début d'année mouvementée. "C'est surtout grâce au monsieur là !", a plaisanté Quatararo, en référence au journaliste de Motorsport.com qui a révélé son départ pour Honda. "Il sort des bombes ! C'est mouvementé. Pour moi et pour beaucoup de pilotes, j'ai vu que le marché avait assez bougé."

Recruté en tant que directeur technique pour mener Yamaha à se réinventer, Max Bartolini sait pertinemment que la M1 n'a pour le moment pas répondu aux attentes du champion du monde 2021. Et lorsqu'il lui est demandé si Yamaha se prépare à un avenir sans Fabio Quartararo, l'ingénieur contourne la question en admettant d'abord cette faiblesse criante.

"Yamaha ne se prépare pas avec ou sans Fabio. Nous devons faire une meilleure moto, clairement", répond-il. "J'espère que ce sera avec Fabio mais quoi qu'il en soit, nous devons faire une meilleure moto, que ce soit pour lui ou pour un autre pilote. Nous devons arriver en étant mieux préparés, faire plus de développement, surtout dans l'optique de 2027. D'une manière générale, nous devons nous rapprocher et je ne pense pas que ce soit lié à un pilote."

Fabio Quartararo a fait savoir qu'il avait discuté d'avenir avec plusieurs constructeurs. Paolo Pavesio le sait, le Français lui échappe, logiquement courtisé, tout autant qu'insatisfait de ce qu'il a pu réaliser ces dernières saisons avec la Yamaha.



"Je ne sais pas s'il a une offre de la part de Honda. Je sais que dans ce paddock, il y a 20 pilotes et cinq constructeurs et que tout le monde parle à tout le monde, particulièrement dans un moment comme celui-ci", concède celui-ci.

"Comme je l'ai dit, nous faisons de notre mieux afin de créer un meilleur package Yamaha pour nos pilotes, et si ça convainc Fabio que l'on reste ensemble, j'en serai très heureux. Mais si Fabio décide de faire autre chose, il faudra que je l'accepte."

Quartararo se sait courtisé par la concurrence, ce qu'il juge positif. "Je préfère être dans cette position-là que de ne pas avoir de guidon pour l'année prochaine", a-t-il reconnu. "Donc ce n'est que du positif."