Thaïlande et Malaisie, dernières opportunités pour Morbidelli avec Yamaha

Dans tout juste un mois, Franco Morbidelli fera ses adieux à Yamaha. Après cinq saisons au guidon de différentes versions de la M1, le pilote italien a pris part jusqu'ici à 82 Grands Prix et mené la moto japonaise six fois sur le podium. La période la plus faste de cette union paraît cependant bien loin, tant la donne a changé depuis cette saison 2020 où il avait repoussé le sacre de Joan Mir à l'avant-dernière manche.

Annoncé comme l'un des favoris pour 2021, Morbidelli est vite sorti du radar lorsqu'il a subi les effets désastreux d'une blessure au genou et d'un transfert vers l'équipe officielle. Là, il avait abandonné la spec 2019 de la moto dont il disposait encore dans le team satellite Petronas, pour passer à une version plus récente mais dont les faiblesses allaient bientôt se révéler évidentes, et surtout insurmontables.

"Yamaha a changé le concept en 2020 et depuis, c'est resté similaire. La grosse différence date de quand je suis passé de la Yamaha Petronas à la Yamaha Monster Energy. C'est la plus grosse différence que j'ai eue et que j'ai sentie, parce que j'ai dû piloter une moto avec un concept différent", observe-t-il, tout en concédant que "cela reste le style de Yamaha".

Plus le temps passe et plus la fin du parcours de Franco Morbidelli sous les couleurs de Yamaha ressemble à une longue agonie, et ce ne sont pas les difficultés désormais prévisibles d'une piste à l'autre qui ont de quoi alléger ces ultimes semaines.

"Comme on l'a vu, les circuits avec peu d'adhérence sont ceux où l'on peut espérer faire quelque chose", pointe le coéquipier de Fabio Quartararo. "Je dirais qu'il y a eu quatre courses où Yamaha a été très proche de l'avant : c'était l'Argentine avec moi, Assen, l'Inde et Mandalika. L'Argentine, l'Inde et Mandalika offraient très peu d'adhérence et Assen, c'est un circuit où Fabio a fait la différence."

"Il n’y a que sur ces quatre circuits que l'on a été proches des leaders cette année. C'était ceux où il y avait peut-être une carcasse différence, ou où le niveau d'adhérence n'était pas très bon. Dans des conditions délicates, on peut peut-être faire quelque chose", ajoute-t-il. Mais encore faut-il réussir à en profiter, ce qui a été le cas de Fabio Quartararo avec deux podiums ces dernières semaines, mais pas le sien. "En Inde et à Mandalika, on n'a pas profité de claires opportunités dues au fait que les pneus étaient plus durs et qu'il y avait une différence de grip et d'accélération plus faible", regrette-t-il.

Aura-t-il de meilleures chances de se montrer performant en Thaïlande, cette semaine ? "Il fait chaud en Thaïlande et il y a une carcasse différence. C'est le genre de piste où on arrive avec une attitude différente, en sachant que c'est une balle de match pour nous", acquiesce le pilote italien.

Défaitiste sur le fond depuis que son départ a été acté au début de l'été, Morbidelli n'aura donc pas trouvé de solution à des problèmes que lui et son coéquipier mettent sur le compte d'une moto ayant perdu ses plus grandes qualités intrinsèques et n'évoluant pas suffisamment dans la direction prise par les constructeurs européens.

"À mon avis, il reste des opportunités de bien faire", poursuit l'Italien. "La Thaïlande et la Malaisie sont deux opportunités très importantes, et il faudrait faire comme l’a fait Fabio en Inde et à Mandalika, profiter des opportunités qui se présentent. Il y en aura peut-être sur d’autres pistes, mais je ne le sais pas − je suis confiant pour la Malaisie et la Thaïlande."

Ce point de vue, Fabio Quartararo ne le partage pas, lui qui a exclu au micro de Canal+ pouvoir sortir du lot le week-end prochain à Buriram. "Sincèrement, non", a balayé le Français. "Avec le manque de puissance qu’on a, on ne peut pas vraiment faire de résultat. Bien sûr qu’il faut toujours rester positif, mais il faut être aussi réaliste. Et on sait très bien que ça va être des courses très compliquées, pratiquement toutes les courses qui arrivent, à part peut-être Valence qui peut être bien."

"Ce serait bien de finir sur une note positive si on arrive à bien exploiter les opportunités qui se présentent", ajoute malgré tout Morbidelli. "En tout cas, d’une manière générale, j’ai demandé à toute l’équipe d’aborder ces dernières courses en maintenant une ambiance positive parce que je veux avoir un très bon souvenir de cette équipe, un souvenir de détente et non de noirceur."

Après les quatre derniers Grands Prix à venir, Franco Morbidelli enfourchera la Ducati du team Pramac Racing, où il remplacera Johann Zarco... avec un certain soulagement.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Fabien Gaillard