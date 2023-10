Quartararo met Yamaha au pied du mur : "Je veux un projet qui gagne"

Pendant que Johann Zarco faisait retentir une Marseillaise a cappella en l'absence de musique sur le podium, Fabio Quartararo a rejoint son stand après l'une des courses les plus difficiles qu'il ait été amené à vivre en MotoGP. Après son podium de dimanche à Mandalika, le pilote Yamaha n'a cette fois que deux points en poche à l'issue de cette épreuve, exceptionnellement avancée d'une journée sur le circuit australien.

Sa 16e place sur la grille de départ, qui a fait suite à une journée de vendredi déjà difficile puis à des qualifications pendant lesquelles il n'a pas eu les moyens de tirer son épingle du jeu, l'a mené à un début de course loupé. "J’ai essayé quelque chose au départ, ça n’a pas marché et j’ai perdu énormément de places. Mais bon, de toute façon, il fallait tenter quelque chose", explique-t-il au micro de Canal+.

"J'ai essayé de passer à l'extérieur, mais j'ai bougé pas mal sur la gauche et mon holeshot device était bloqué. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de différent, parce que mon rythme était assez bon", ajoute le Français lorsque les journalistes présents au circuit l'interrogent sur le fait qu'il se soit retrouvé dernier après les premiers virages.

Passé ce mauvais départ, la situation ne s'est malheureusement pas améliorée pour le pilote Yamaha, 14e sous le drapeau à damier et qui n'y est pas allé par quatre chemins pour dresser un bilan à ses yeux extrêmement négatif : "Mis à part l'erreur que j'ai faite dans le premier tour, j'ai eu beaucoup de mal dans les premiers tours par rapport aux autres. Ensuite, mon rythme n'était pas mauvais mais on est beaucoup trop lents et on ne peut pas se battre avec les autres."

Y a-t-il du positif à retenir de ce Grand Prix à ce stade ? "Non, je ne vois rien de positif dans ce week-end. On a tout essayé. Normalement, je suis plus du genre à conserver une base et essayer de m'adapter à la moto mais ce week-end c'était tellement difficile qu'il a fallu qu'on essaye beaucoup de choses, mais rien n'a été positif. Demain, si la météo est bonne, on essaiera quelque chose de vraiment extrême au warm-up et on verra."

"C’est un week-end très compliqué. Une sensation aussi mauvaise sur la moto, c’est un feeling que je ne pensais pas avoir, mais c’est comme ça et malheureusement on ne peut rien y faire", déplore-t-il au micro de Canal+. "C’est vraiment un mystère. On sait que le pneu peut aider énormément, comme je l’avais annoncé en Indonésie. Mais ici, avoir un feeling aussi mauvais, aussi négatif... Je pense que c’est la première fois que ça m’arrive autant."

2024 s'annonce déjà très compliqué

"Il faut essayer de rester positif, essayer de trouver une solution, parce que ça va être compliqué même l’année prochaine", ajoute Fabio Quartararo. Et c'est effectivement la pensée qui prévaut à chaque mauvaise course qui passe : alors qu'il a annoncé qu'il laissait à Yamaha jusqu'au début de la saison prochaine pour le convaincre de prolonger son contrat au-delà de 2024, on se demande si le constructeur a véritablement des arguments à lui montrer.

Massimo Meregalli semble en douter lui-même, lui qui juge la victoire encore loin, et même pour l'année prochaine. "Je pense que nous serons à mi-chemin entre la position actuelle et la position de tête", a en effet indiqué le directeur de l'équipe Yamaha dans une interview pour GPOne.com.

"On aurait besoin de 15 hivers pour vraiment être comme [les autres]…" réplique Quartararo. "Mais pour moi, l'objectif n'est pas d'être comme eux, l'objectif est de se rapprocher parce que chaque année, on fait peut-être un pas en avant dans un domaine mais on en fait deux en arrière ailleurs."

Si on est réalistes, on ne se battra pas pour le championnat l'année prochaine.

"Le châssis qu'on avait par le passé était magique, on pouvait faire ce qu'on voulait avec la moto. La moto était lente mais elle tournait d'une manière incroyable ! Maintenant, la moto est lente mais elle ne tourne pas", décrypte le pilote dans une analyse tranchante. "Certes, elle est plus rapide en entrée de virage mais les autres ont aussi amélioré leur moteur, donc la différence reste la même. Et puis, ils ont tellement progressé sur le châssis ou l'aéro. Chaque année, l'écart est de plus en plus grand."

"Même si on a progressé dans certains domaines, il faut réduire notre retard sur les autres, c'est mon principal objectif. Évidemment, je veux toujours me battre pour le championnat, mais si on est réalistes, on ne se battra pas pour le championnat l'année prochaine. Par contre, avoir plus d'opportunités de se battre pour le podium et parfois pour la victoire, c'est mon objectif personnel et j'espère que Yamaha pourra aussi être réaliste sur ce point."

On comprend aisément à quel point annoncer des ambitions si modestes pour la saison prochaine alors que le championnat actuel a encore quatre Grands Prix à vivre peut être un crève-cœur pour le Champion du monde 2021. Pourtant, il assure que des progrès de Yamaha vers les avant-postes pourraient suffire à le garder : "Si je vois une amélioration claire qui fait qu'on réduit le retard, peut-être. Mais j'ai vraiment besoin de voir cette amélioration."

"Il est important pour moi de vraiment voir à quel point ils veulent vraiment gagner. Je veux vraiment gagner. À l'heure actuelle, on est face à un mur, car on n'a pas plus de potentiel, mais pour l'année prochaine et pour l'avenir je veux un projet qui gagne."

Dans son malheur, Fabio Quartararo n'en oublie pas cependant son compatriote, au septième ciel aujourd'hui... "Ça fait vraiment plaisir", salue-t-il, fair-play, au sujet de la victoire de Johann Zarco. "Quand j’ai vu qu’il avait gagné, même si j’étais énervé de la course, je suis allé le féliciter directement. Je pense que s’il y a un pilote dans le paddock qui mérite vraiment une victoire en MotoGP, c’est bien lui !"

