Yamaha veut convaincre Quartararo par les résultats et non l'argent

Le MotoGP est entré dans l'automne quelque peu groggy : deux des pilotes faisant partie des piliers de l'ère actuelle ont rompu leur contrat pour la saison prochaine, une démarche acceptée bon gré mal gré par Pol Espargaró et, au contraire, volontairement requise dans le cas de Marc Márquez.

Voir le #93 se séparer de Honda après avoir été le leader de la marque depuis onze ans semble être un chamboulement apte à entraîner des répliques derrière lui, tant cela ouvre le champ des possibles pour des situations qui paraissaient jusque-là immuables. Très vite, les regards se sont tournés vers Fabio Quartararo, tout aussi insatisfait que l'Espagnol au sein de l'autre constructeur japonais du championnat, Yamaha, également en pleine crise.

Pour autant, Massimo Meregalli, directeur de l'équipe d'Iwata, assure ne pas être préoccupé par un quelconque risque de perdre son leader pour la saison prochaine. "Je suis plus inquiet par ce que sera 2025", souligne-t-il dans une interview pour GPOne.com, en référence au fait que le Français arrivera en fin de contrat dans un peu plus d'un an. "Ce sera à nous de le convaincre avec les performances de la moto et non avec l'aspect financier. À l'heure actuelle, je ne vois pas Fabio dans la situation de rompre un contrat. Après, tout peut arriver, mais ça n'est pas quelque chose que nous avons perçu."

Fabio Quartararo a beau vouloir faire honneur à son accord jusqu'à son échéance, il va en effet bel et bien falloir le convaincre d'aller plus loin. Depuis plusieurs mois désormais, le Champion du monde 2021 a envoyé suffisamment de signaux d'alerte pour que chacun sache, à la direction de l'équipe, qu'il mûrit déjà sa réflexion, avec un agenda émaillé d'échéances importantes, comme l'était le test de Misano en septembre.

Pour le moment, on ne peut pas dire que ce qui lui a été donné à voir l'ait véritablement séduit, mais Massimo Meregalli promet un effort "important" sur le développement. Le responsable italien anticipe un "moteur 2024 qui, bien que similaire, est différent du moteur actuel" et continue à écarter le passage de Yamaha à une architecture en V.

"Il n'y aura aucune révolution", prévient-il au sujet de 2024, "d'ailleurs le programme est assez clair. Bien entendu, nous allons avoir beaucoup de travail et le moteur n'est pas le seul problème de notre moto. Il y a d'autres aspects, comme par exemple l'aérodynamique. De ce point de vue, nous verrons quelque chose de nouveau à Valence. Personnellement, je suis dans l'idée que le package aurait besoin d'être rajeuni et mis à jour, étant donné que ce ne sont pas dix chevaux supplémentaires qui vont résoudre les problèmes de la moto."

Ce qui pèse, ce sont aussi les résultats, et la tournée outre-mer se révèle en ce sens un peu plus appréciable que le reste de la saison. "Quartararo est un pilote qui arrive très bien à laisser derrière lui les difficultés et à se tourner tout de suite vers la course suivante", observe Meregalli. "Moralement, l'Inde et l'Indonésie ont laissé de bonnes sensations, mais nous devons en faire plus. Ce moment est frustrant pour nous aussi, car nous avons conscience de la situation."

Le directeur de l'équipe veut bien évidemment revoir Yamaha s'imposer en 2024, mais exprime une grande prudence : "C'est notre objectif. La victoire n'est pas quelque chose qui s'obtient si rapidement, mais je pense que nous serons à mi-chemin entre la position actuelle et la position de tête."

Afin de remonter la pente, c'est la situation dans son ensemble qu'il va falloir résoudre point par point, et l'absence d'équipe satellite depuis deux ans est une des faiblesses que Massimo Meregalli aimerait rapidement pouvoir gommer : "Pour Yamaha, il est très important d'en avoir une et nous ferons tout [en ce sens] pour 2025. Le fait de n'avoir que deux pilotes devient compliqué parce qu'on se retrouve alors avec peu de données à disposition. Heureusement, le format du week-end a changé. Avant, c'était un problème étant donné que nous n'avions pas de possibilité de travailler sur la moto et que chaque séance était une qualification."

De retour sur le podium le week-end dernier en Indonésie, Fabio Quartararo a livré sa meilleure performance de la saison en ralliant l'arrivée dans le sillage des deux premiers, bien que s'était senti incapable de dépasser pour aller chercher la deuxième place, voire la victoire. Aujourd'hui 17e à Phillip Island, il va une nouvelle fois devoir en passer par la Q1 pour se qualifier en vue du GP d'Australie, dont la course principale aura lieu dès samedi, compte tenu de la météo qui menace pour dimanche.

