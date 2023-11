Titre assuré pour Ducati : les patrons attendent un sacre à Valence

Le Champion du monde MotoGP 2023 sera un pilote Ducati, on en a maintenant la certitude mathématique. Brad Binder est en effet sorti de l'équation lors du GP de Thaïlande, laissant trois pilotes de la marque italienne seuls en capacité de soulever le trophée suprême le mois prochain.

Avec encore trois Grands Prix à disputer et 37 points en jeu à chaque fois, les 140 points de retard du Sud-Africain sont en effet rédhibitoires, et c'est vers le meilleur classement de sa carrière qu'il va maintenant devoir concentrer ses efforts, à condition de contenir Aleix Espargaró et Johann Zarco, sur qui il a respectivement 51 et 55 points d'avance.

Devant lui, il va donc falloir déterminer dans quel ordre Pecco Bagnaia, Jorge Martín et Marco Bezzecchi seront placés sur la photo qui prendra la meilleure place dans l'album final de cette saison marquée du sceau de Ducati. Le champion en titre a toujours l'avantage, mais la pression se fait de plus en plus forte face à un Martín décomplexé et diablement rapide.

"C'est la toute première fois que Ducati va remporter le championnat du monde des pilotes deux années de suite. Maintenant, qui sera le pilote ? Je pense que nous le découvrirons probablement à Valence et ce sera la meilleure façon de conclure une saison MotoGP spectaculaire", estime Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, au micro du site officiel du MotoGP.

"J'espère que ce sera une vraie bagarre jusqu'au bout", renchérit Gigi Dall'Igna, directeur général du programme. "Je pense que tous les autres vont apprécier les dernières courses de la saison, mais moi, je ne suis pas sûr que je vais être très content car c'est une sorte de lutte fratricide ! [rires] Mais je suis fier de cela aussi."

Ducati a déjà fait main basse sur le titre constructeurs après le GP d'Indonésie et celui des équipes n'est plus qu'une question de temps également. Avec 198 points maximum en jeu dans ce classement (équivalent à un doublé au sprint et en course principale lors des trois week-ends restants), les teams Pramac Racing, VR46 et l'équipe officielle Ducati seront bientôt à l'abri de toute menace.

"L'année dernière avait été fantastique pour nous, mais cette année est probablement encore meilleure", savoure Gigi Dall'Igna, qui voit se profiler une triple couronne assortie, probablement, de triplés aux championnats pilotes et équipes. "Nous sommes vraiment très heureux, très heureux pour tous ceux qui travaillent pour Ducati Corse car ils sont récompensés pour leur travail. J'aimerais les remercier tous."

"Il va vraiment falloir qu'on garde notre rythme cardiaque sous contrôle", souffle Paolo Ciabatti, directeur sportif, après avoir assisté dimanche à ce qu'il juge avoir été "l'un des Grands Prix les plus spectaculaires de ces dernières années" et "l'une des meilleures publicités pour le MotoGP". Ce GP de Thaïlande a livré à ses yeux une "bagarre très correcte et très propre" entre les Ducati des deux principaux candidats au titre et la KTM de Brad Binder.

Le duel que se livrent Jorge Martín et Pecco Bagnaia attire tous les regards, alors que Marco Bezzecchi a marqué le pas ce mois-ci, sa blessure à l'épaule ne l'ayant pas aidé à être aussi incisif qu'il l'aurait aimé. "On verra, ça reste ouvert. Cela semble plus devoir se jouer entre Pecco et Jorge, mais Marco est toujours en lice après sa quatrième place [en Thaïlande]", tempère Paolo Ciabatti.

Ce que personne ne peut occulter dans une telle situation, c'est que Pecco Bagnaia représente l'équipe officielle du constructeur, tandis que Jorge Martín porte les couleurs d'une équipe satellite, qui n'est censément pas destinée à remporter le championnat. Mais la formation dirigée par Paolo Campinoti dispose des mêmes motos que l'équipe officielle et cette égalité de traitement n'est pas supposée changer maintenant que le pilote madrilène en profite à la perfection.

"Il faut qu'ils aient toutes les chances possibles de gagner", confirme Gigi Dall'Igna, "alors nous allons donner à tous nos pilotes les meilleures informations possibles pour qu'ils fassent au mieux. Nous essayons de leur fournir la meilleure moto possible pour qu'ils se battent. C'est notre job et c'est ce que nous devons faire lors de ces trois dernières courses."