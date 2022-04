L'usant périple de Nakagami jusqu'à la 10e place sur la grille

Charger le lecteur audio

Les EL1 ont été à l'image de la surprenante semaine de Termas de Río Hondo puisque le leader de la séance n'était pas censé participer au week-end 24 heures plus tôt. Disputée samedi après l'annulation des essais de vendredi en raison du retard pris par un avion-cargo qui transportait le matériel de plusieurs équipes, cette séance a en effet été menée par Takaaki Nakagami, touché par une contamination au COVID-19 en début de semaine.

Bien qu'asymptomatique, le Japonais a d'abord cru qu'il devrait faire une croix sur le déplacement en Argentine et LCR a ainsi annoncé son forfait jeudi. Le retard pris dans l'entame du week-end et une successions de tests négatifs ont permis à Nakagami de sauter dans un avion pour prendre part à ce troisième rendez-vous de la saison.

Le pilote a poussé les portes de son hôtel aux alentours de minuit vendredi soir, alors que l'avion-cargo se faisait encore attendre. Une douzaine d'heures plus tard, il a donc réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais du week-end, ne semblant pas plus perturbé par le décalage horaire que par le coronavirus.

"Je pense que c'est bien qu'il n'ait pas beaucoup dormi parce qu'il a été très rapide !", s'amusait son patron Lucio Cecchinello, interrogé par le site officiel du MotoGP. L'ancien pilote a par la suite fait part de son admiration : "Je pense qu'il est arrivé avec une grosse adrénaline [vendredi] ! On n'arrivait pas à croire que ce soit possible, on est vraiment impressionnés. Évidemment, la première place était peut-être un trop grand rêve."

La suite de la journée a en effet été moins spectaculaire pour Nakagami, sorti du top 10 en EL2 mais ensuite auteur du deuxième temps en Q1, ce qui lui a permis d'accéder à la deuxième partie des qualifications pour la première fois en 2022. Finalement dixième sur la grille de départ, il ne cachait pas que l'enchaînement des péripéties commençait à altérer son état de forme.

"Évidemment, c'était très chargé et sincèrement, maintenant je suis très fatigué parce qu'après le long vol et en arrivant directement [sur le circuit] pour les essais libres cet après-midi, j'ai usé beaucoup d'énergie", précisait le pilote LCR à l'issue des qualifications. "Je vais essayer de bien dormir ce soir et d'être prêt pour la course de demain."

Une course dans laquelle Nakgami a l'espoir d'accrocher un top 5 après lequel il court depuis le Grand Prix de Styrie l'été dernier : "Depuis la dixième place, je pense qu'on a une chance de se battre pour le groupe de tête. Je vais faire de mon mieux parce que j'aime vraiment cette piste. J'espère qu'on pourra se battre pour le top 5 ou le top 6."