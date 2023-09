Viñales n'a pas voulu aller au contact pour franchir le mur Bagnaia

Maverick Viñales a décroché samedi la troisième place de la course sprint de Barcelone. Un résultat obtenu avec un écart infime sur Pecco Bagnaia, malgré la pression constante qu'il a exercée sur le champion en titre durant toute la seconde moitié de l'épreuve.

Face à la Ducati, le pilote espagnol s'est heurté à un véritable mur. Alors qu'Aleix Espargaró avait nettement élevé son rythme une fois qu'il a pu la dépasser à la mi-course, Viñales n'a pas trouvé l'ouverture et a dû se contenter de klaxonner, en vain, derrière le leader du championnat pour finalement s'incliner pour 51 millièmes.

Des opportunités de tenter un dépassement, il en a eu "quelques-unes", a assuré le pilote Aprilia, supérieur en vitesse de passage, mais "on aurait été au contact". Or, tout en saluant la prouesse de son adversaire, il a affirmé ne pas avoir voulu se montrer inutilement agressif, pour ne pas gâcher cette course qu'il avait tant appréciée. "Je pense que cela n'aurait pas de sens dans une course sprint de dépasser en allant au contact, d'autant qu'on se bat peut-être pour un point, alors ça n'est pas grand-chose. Il faut qu'on comprenne comment on peut dépasser Pecco sans prendre autant de risques."

"Ça a été fun avec Pecco ! Il a été très intelligent, il fermait très bien les portes. Je me suis demandé où passer mais il a été très bon dans le dernier tour et je n'ai pas eu la moindre chance", a-t-il expliqué. "J'ai essayé de me rapprocher dans le dernier virage, mais il y a freiné tellement tard ! Je ne m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'il freine un petit peu plus tôt."

"Il a été parfait dans le dernier tour. Il freinait tard, stoppait la moto au bon endroit, et franchement je n'ai eu aucune chance. J'ai essayé, y compris dans le dernier virage mais je pense que c'était trop risqué. Je pense que ça n'aurait pas eu de sens d'essayer de dépasser comme ça dans une course sprint. Je pense qu'il faut beaucoup de respect entre les pilotes. Bien sûr, si c'est clair on essaye, mais sinon il faut se respecter."

"On essaye de faire de notre mieux et aujourd'hui, je n'avais aucun endroit clair pour passer Pecco. Évidemment, j'ai essayé d'en trouver, j'ai placé ma moto très proche au cas où il fasse une erreur, mais il a très bien tiré les leçons de Misano !" a ajouté l'Espagnol dans un sourire entendu, en faisant référence au Grand Prix de 2020, où Bagnaia, proche de sa première victoire, était tombé sous la pression qu'il lui avait infligée.

"Du pur bonheur" depuis qu'il a rejoint Aprilia

Pour la deuxième fois en un mois, Maverick Viñales a donc obtenu une médaille de bronze au sprint. Et il avait le sourire des grands jours, malgré quelques éléments qui auraient eu de quoi le faire tiquer, à commencer par l'attaque manquée de Jorge Martín, qui l'a gêné à l'entrée dans le troisième tour.

"Au début, j'ai eu une petite chaleur avec Jorge qui m'a fait perdre l'aspiration de Pecco et d'Aleix, et ça m'a coûté cher parce que j'ai dû pousser un petit peu trop pour combler cet écart et j'ai pas mal détruit mon pneu avant", a-t-il expliqué, estimant avoir ensuite été quelque peu limité par cette usure de sa gomme.

En revanche, il y a eu une différence radicale avec le dernier Grand Prix en date : il a réussi à réaliser un envol canon depuis la deuxième ligne de la grille de départ ! "C'est une autre course !" s'est-il enthousiasmé à ce sujet. "J'ai pu garder mon rythme et je savais que j'avais le rythme pour me monter sur le podium ou me battre pour la victoire. Ça a été fantastique !"

"Pour moi, ce qu'il y a de mieux à retenir de l'Autriche et de cette course, c'est la réaction rapide de l'équipe", a-t-il souligné. "C'est très important, notamment pour l'avenir : quand on veut se battre pour un titre, ces rapides améliorations et cette rapide réaction de la part de l'équipe sont très importantes. Tout le monde progresse : Ducati a apporté quelque chose de nouveau en Autriche, KTM on le sait déjà, mais les petits détails font une grande différence."

"Je pense qu'Aleix et moi, on doit pousser tout le monde dans l'équipe. On pilote la moto d'une manière fantastique, on fait la différence, mais notre mission est aussi de pousser tout le monde à ce qu'on devienne plus forts. Je pense qu'on a fait du bon boulot en Autriche en parlant avec tous les ingénieurs et en essayant de comprendre ce qu'on pouvait faire. Pour moi, ça a été un plaisir de prendre un bon départ. On essaye toujours d'y arriver, bien sûr, mais le faire a été génial. Encore une fois, ce qu'il y a de positif c'est de voir la rapide réaction quand on les a poussés et à quel point les ingénieurs ont travaillé pour apporter quelque chose ici."

Alors qu'Aprilia a obtenu son premier double top 3 dans l'exercice du sprint, Viñales n'avait pas de mots assez forts pour témoigner de son bonheur au sein de l'équipe, qu'il a intégrée en 2021. "Depuis que j'ai rejoint ce constructeur, tout n'est que joie, du pur bonheur. C'est fantastique ! Je suis super content pour eux, et aussi pour moi parce qu'on développe bien la moto et tout se connecte bien."

"Depuis que je suis chez Aprilia, tout se passe bien. Je suis très content de faire partie de l'évolution de ce constructeur. Quand je vois à quel point on a progressé depuis qu'Aleix m'a appelé pour que je le rejoigne, en me disant qu'on pourrait faire du super boulot... Certes, Montmeló est une bonne piste pour nous deux, chez Suzuki aussi on y était très rapides, mais il faut quand même avoir la vitesse et, là, on était avec Pecco, qui est très rapide actuellement, et on se battait avec lui. Je suis très content pour le constructeur. Pendant toutes ces années, je suis venu ici en étant très en colère parce que je ne pouvais pas donner le meilleur de moi-même, et là on est tous les deux sur le podium. Je suis très content !"

Il ne faut pas croire cependant que le pilote de Roses se satisfait de laisser les honneurs à son coéquipier. Il reconnaissait samedi l'avantage affiché par Aleix Espargaró, mais comptait bien en trouver l'explication pour faire encore mieux dans la course longue : "Il a plus de traction et on ne sait pas pourquoi. Il faut qu'on comprenne ça ! Tout le week-end, il a eu plus de traction, mais ça n'est pas une excuse : on a les données, alors il faut qu'on travaille."