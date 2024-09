Viñales sans réponse face à des Ducati irrésistibles

Maverick Viñales est actuellement septième du championnat, derrière les quatre hommes forts de Ducati et les deux leaders de KTM, mais il a une particularité : dans les 14 Grands Prix disputées depuis le début de la saison, le pilote Aprilia est le seul à s'être imposé le dimanche sans disposer de la Desmosedici, arme plus redoutable que jamais en MotoGP.

Viñales n'y est cependant parvenu qu'une seule fois, en début de saison, à une période où d'autres marques parvenaient à s'immiscer dans la lutte pour les premières places. Signe de la mainmise de Ducati, cette victoire est même restée son seul podium de l'année en course principale.

Chez KTM, marque qu'il représentera chez Tech3 la saison prochaine, le constat est légèrement meilleur. Pas de succès pour le clan autrichien mais quatre podiums, trois pour Pedro Acosta et l'autre pour Brad Binder. Comme pour le succès de Viñales, ces podiums ont été réunis sur les trois premières manches de l'année, avec pour seule exception le trophée décroché par Acosta au GP d'Aragón... après l'accrochage entre deux pilotes Ducati, Pecco Bagnaia et Álex Márquez.

Depuis Jerez, au printemps, Ducati exploite à merveille le nouveau pneu arrière et la concurrence peine à exister. Et alors qu'il a parfois l'illusion de pouvoir lutter en début de week-end, Viñales est également impressionné par la capacité de la Ducati à progresser lors de chaque journée. La marque exploite les nombreuses données à sa disposition grâce à ses huit motos quel que soit le contexte, le laissant sans réponse.

"On voit à quel point, en particulier, le clan Ducati arrive à progresser entre le samedi et le dimanche et parfois, c'est dur de s'y attendre parce que sur beaucoup, beaucoup de pistes, si on prend le vendredi, on peut se voir dans la lutte pour la victoire, mais le dimanche, ils sont toujours plus rapides de trois dixièmes [au tour]", a expliqué l'Espagnol.

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est assez dur de comprendre si c'est quelque chose de technique, si en ce moment la moto est à ce point plus forte qu'elle est constante sur toutes les pistes. Mais c'est vrai qu'en début d'année, Pedro et moi, on semblait très forts et on menaçait les Ducati et que maintenant, ce sont des résultats nets. Ils arrivent à être beaucoup plus constants."

"C'est une question que nous essayons tous de comprendre, comment peuvent-ils être constants sur toutes les pistes ? Quelles que soient les conditions, le moment, que ce soit humide, sec ou entre les deux, ils sont toujours rapides. On doit vraiment comprendre. C'est une bonne question parce que je pense que la plupart des gens dans le paddock se la posent : pourquoi sont-ils si rapides dans toutes les conditions ?"

Cette domination sans partage a commencé avec la saison européenne, qui prend fin avec le début de la tournée asiatique ce week-end. Viñales espère que les courses sur un terrain moins maîtrisé, et avec des conditions parfois plus difficiles à appréhender, remettront en cause la suprématie des Ducati : "Je pense que oui, que ça nivèle un peu les choses. On verra."

Deuxième du GP d'Indonésie la saison passée, Viñales entend donc se relancer ce week-end, surtout après un GP d'Émilie-Romagne rassurant pour le clan Aprilia : "C'est toujours bien de venir ici. La moto est très différente cette année donc on devra voir comment ça se passera mais on est motivés et confiants en voyant le résultat de Misano, en voyant qu'on a retrouvé la vitesse, qu'on a progressé. On est vraiment optimistes pour les prochains week-ends."

Un optimisme qui pousse même Viñales à rêver d'une victoire : "Je vais essayer ! Je veux évidemment gagner la course. Je ne prendrais pas un vol de 16 heures si je ne pensais pas que je pouvais ! Ma mentalité est de jouer la victoire. Évidemment, parfois c'est difficile."